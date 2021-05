¿De dónde salen las divisas para que el BCV opere en el mercado cambiario?

El economista Leonardo Vera, señaló que la administración de Nicolás Maduro quiere llevar al país a un modelo de economía digital, porque las transacciones en efectivo se hacen cada vez más difíciles.

Agregó que en este momento hay muy pocas unidades monetarias en circulación y el cono monetario es ya obsoleto ante los niveles que ha alcanzado la hiperinflación.

“Entonces el público está esperando la salida de tres nuevos billetes y el Banco Central de Venezuela está tratando de dispensarlos gradualmente a través del sistema bancario. Esos billetes o esas unidades monetarias van a quedar obsoletas o desfasadas en pocos meses”, aseguró el economista en entrevista con Fedecámaras Radio.

“No sería ninguna sorpresa que hagamos una nueva reconversión monetaria; es decir, no solamente la introducción de una nueva familia de billetes, sino además la eliminación de ceros, porque esto también genera dificultad a la hora de hacer transacciones sobre todo electrónicas en donde los espacios digitales se van consumiendo y llega un momento que es imposible hacer transacciones por miles de millones de bolívares, hay una incapacidad física de los sistemas”, explica el economista y docente universitario.

Intervención

“Generalmente, el mercado cambiario de los bancos está muy conducido por las señales que envía el mercado paralelo, entonces el BCV cuando observa que en el paralelo hay un alza significativa del precio por dólar, trata de que eso no ocurra en el mercado de los bancos y por eso trata de inyectar dólares”.

Aseguró que la inyección de dólares es una sorpresa para muchos porque “se supone” que el BCV no tiene dólares y el discurso gubernamental “hasta ahora” dice que aún no se han podido comprar vacunas porque no se dispone de recursos, resaltando que eso “obviamente” es una evidencia de que si hay recursos y de que el BCV si está compactando dólares.

El economista informó que el principal producto de exportación de Venezuela hoy día después del petróleo es un producto llamado «chatarra metálica», el cual están exportando a países como Turquía en volúmenes muy grandes. Precisó que esas exportaciones las hace la Corporación Ecosocialista «Ezequiel Zamora» (Corpoez), una empresa que tiene el monopolio de la exportación de chatarra.

Esta corporación se ocupa de «industrializar y comercializar» recursos naturales renovables o no, reciclaje y tratamiento de desechos de diverso tipo, y ha desarrollado una importante línea de exportación de chatarra metalúrgica, que antes se transformaba en las empresas básicas de Guayana, ahora técnicamente cerradas o funcionando a una mínima expresión.

“Cuando hablo de exportación de chatarra me refiero a chatarra de distintos minerales: hierro, aluminio, bronce, cobre… todo eso es material exportable y esas divisas entran a Corpoez, que vende parte de esas divisas al BCV, el cual, a su vez, le da a cambio bolívares y con esas divisas es que el banco central está entrando al mercado que manejan los bancos donde se compra y se vende en dólares. Con esos dólares que el BCV le compra a Corpoez es que interviene e inyecta esos recursos”, indicó Vera.

Lea más detalles en Diario La Nación