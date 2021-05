¡Exigen agua! Vecinos de San Vicente salieron a protestar con pancartas en mano #25May

La falta de agua es un tema que los larenses aquejan y denuncian de manera constante. La falta de este servicio dificulta la calidad de vida de los seres humanos, quienes necesitan del agua para cumplir con sus necesidades básicas.

Por esta razón, los vecinos de la comunidad de San Vicente realizaron una protesta de calle para denunciar las irregularidades que presentan en cuanto al suministro. Néstor Galíndez, vecino del sector, aseveró que desde hace 8 meses el problema con el agua se agravó: “Inicialmente nos llegaba 3 veces a la semana, después nos comenzó a llegar 2, y ahora viene 1 vez por semana“, comentó.

Destacó que se han dirigido en distintas oportunidades a Hidrolara para denunciar la situación, pero en lugar de recibir respuestas y soluciones, considera que el problema empeoró: “Nos decían que era falla de la represa (…) nosotros lo que estamos buscando es solución, y en Hidrolara no la tenemos“.

Ante esto, envió un mensaje a las autoridades del estado Lara para que evalúen los trabajos de Hidrolara: “Tomen medidas contra esa gente de Hidrolara porque son unos incapaces (…) no puede ser que cada vez que protestamos al día siguiente llega el agua, entonces quiere decir que el problema no es el agua, si no que es incapacidad”.

Con pancartas en mano, los habitantes de San Vicente reflejaron su descontento: “El agua es un derecho universal y obligación del estado“, reza uno de los letreros.