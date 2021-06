FOTOS Condiciones insalubres y falta de insumos ponen en jaque a 130 trabajadores del Ambulatorio Don Felipe Ponte #2Jun

“No queremos que se nos siga cayendo el ambulatorio. Es un dolor ver el centro asistencial así. No tenemos un cuarto digno donde dormir. No hay aires acondicionados en la emergencia”, efermera del Ambulatorio Don Felipe Ponte – Cabudare.

La insalubridad, falta de insumos y medicinas, colapso de cloacas, ausencia de alumbrado en diversas áreas, además de severas filtraciones en el cuarto de descanso de las camareras llevó a los trabajadores del Ambulatorio Don Felipe Ponte a declararse en asamblea permanente este miércoles 2 de junio.

La mañana de este miércoles una representación de los 130 trabajadores del principal centro público de salud del municipio Palavecino se reunió con la directora de ese centro de salud, Dra. Benlly Rojas para exponer estas y otras situaciones que afectan el funcionamiento de todo el ambulatorio y, en consecuencia, la atención a los pacientes.

Entre lo expuesto por Julio Marín y Manuel León, miembros del Sindicato de Presupuesto Nacional (Suitraps) y algunas enfermeras, señalaron que el cuarto de las camareras es uno de los más afectados por las filtraciones, pero además las aguas negras colapsadas desembocan en los cuartos y pasillos, sin mencionar que falta alumbrado y aire acondicionado en el área de maternidad y consultorios de emergencia. Tampoco está iluminado en estacionamiento.

“No queremos que se nos siga cayendo el ambulatorio. Es un dolor ver el centro asistencial así. No tenemos un cuarto digno donde dormir. No hay aires acondicionados en la emergencia”, dijo una de las enfermeras durante la reunión en medio de paredes a medio frisar y áreas que aún no se han terminado de construir y permanecen así desde hace dos años.

Resaltaron además que en este ambulatorio se cumple el aislamiento para pacientes sospechosos de COVID-19 para posteriormente enviarlos al centro centinela del municipio Simón Planas, sin embargo dicha área está rodeada de monte y temen la aparición de culebras, situación que antes ya se ha presentado.

Informaron también que el personal de salud activo del Don Felipe Ponte ya fue vacunado, mas no ocurrió lo mismo con los jubilados. Tampoco, aseguran, se ha hablado de jornadas de vacunación para pacientes.

Al finalizar la reunión acordaron con la autoridad del ambulatorio que moverán a las camareras hacia otra área mientras reparan las filtraciones, también se coordinará con la Alcaldía de Iribarren para la limpieza del monte.

Adicionalmente el doctor Omar Agüero mencionó vía twitter que el Ambulatorio de Cabudare no tiene servicio de rayos X desde el año 2018 y respaldó la denuncia de los trabajadores en cuanto a las fallas estructurales del centro de salud.