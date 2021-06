COLUMNA El rincón de los miércoles #30Jun

Está claro que el mundo ha cambiado con la llegada de la pandemia. Basta recordar cómo actuábamos antes y cómo lo hacemos hoy. Nuestra conducta es otra frente a los retos que enfrentamos diariamente y muchas veces no sabemos a qué obedece. Hemos pensado que tal vez a la imperiosa necesidad de buscar una solución a los problemas que se derivan de la aterradora pandemia, o a situaciones inéditas difíciles d resolver de la misma manera en que lo hacíamos en el pasado. Evidentemente no somos los mismos, ni tenemos la suficiente capacidad de entenderlo, al menos en nuestros países, donde siempre estamos a la defensiva sin aportar nuevas ideas y a la espera que aparezca alguien o algo que nos salve de los padecimientos. Se han dado cuenta de la desaparición de elementos a los que antes recurríamos para solventar, o al menos intentar rescatar, lo perdido con esfuerzo y perseverancia en una toma de conciencia colectiva para reconocer nuestra propia responsabilidad en los cambios no deseados. Piénsenlo un poco ,a ver si logramos superar esas incapacidades que nos atormenta.

II

Me apena la desaparición física de Homero Parra y no tengo más remedio que apelar a los recuerdos de cuando tuve la suerte de conocerlo hace un pocotón de años cuando acepté la invitación de unos amigos suyos a visitar la isla de Cuba. Deseaba Homero enviarle unos discos a Lino Bóges quien había grabado su Vida Consentida, un vals tocuyano que convirtió en bolero el cantante cubano. La primera noche en La Habana nos fue muy útil. porque conocimos al insigne trompetista Arturo Sandoval a quien saludamos luego en Miami A eso de la una de la madrugada estábamos en la boite de uno de los tradiciones hoteles de La Habana donde se presentaba Lino Bórges después de la actuación estelar de Rita Gil, la hermana de la inmortal Blanca Rosa Gil. Borges hizo su show y pude contactarlo para entregarle los discos que le enviaba Homero Parra.. Mi sorpresa estuvo en que el cantante me entregó a escondidas una tarjeta con un número telefónico con la promesa de llamarlo al siguiente día donde podíamos hablar con más calma .La cita la cumplimos y al llegar Lino se mostró muy complacido con la visita, oportunidad para conversar sobre Homero Parra a quien no conocía personalmente. Meses después, creo que el compositor pudo llegar a Cuba y abrazar con gratitud mutua aquel personaje que, sin saberlo nosotros, estaba castigado por el régimen castrista acusado de hablar peste de los mandamás de Cuba en un tour de artistas cuando trabajaban en Ciudad de Panamá. Nunca nos vimos más, pero supe que Homero le había entregado unas partituras suyas con temas que pudieron ser exitosas si su nuevo amigo e interprete no hubiera mostrado su descontento con el gobierno de la isla.

III

Nuestro robador larense Ignacio Izacaray ya está preparando su acostumbrado concierto de cumpleaños bajo la dirección de la activa Zully Perdomo, quien hace varios años era la organizadora del excelente Festival de Jazz de Barquisimeto. Nacho y Zully se encontraron en ,Madrid y decidieron trabajar juntos en futuros proyectos una buena combinación, sin duda. Seguiré cantando promete Nacho, esta vez acompañado con el piano de Gonzalo Grau el día sábado 31de julio. La cita es en el Café Berlín de Madrid… MANZANERO: En ciudad de México inauguraron el jueves pasado una plaza en homenaje al maestro Armando Manzanero y también al Bolero, un género musical del cual fue uno de sus más grandes cultores e intérprete. Un grupo de artistas se dio cita para recordar al autor de Somos Novios, y cantar sus mejores canciones. A pesar de que el bolero nació n Santiago de Cuba hace más de 100 años, fue en México donde tuvo la mayor difusión, extendiéndose por toda Latinoamérica y buena parte de la vieja Europa… LA COPA: Venezuela ha quedado afuera de la Copa América al fallar contra Perú en un partido que seguramente nadie recordará. Es urgente una revisión de la nómina a ver si mejora la calidad de nuestro fútbol, que aspira ir al Mundial en los próximos partidos de la eliminatoria. Ni Perú ni la vinotinto hicieron méritos en ese partido que dejó al descubierto las carencias de ambos. A otra cosa.

LRM