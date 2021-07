El proceso de dolarización transaccional de la economía, que se ha registrado en los últimos años es irreversible, hoy en día el 66 % de transacciones al detal que se hacen son en dólares, mientras que las ciudades fronterizas como Maracaibo y San Cristóbal el porcentaje llega al 90 % de las transacciones.

La in formación la dio a conocer el economista Pedro Palma, ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y profesor del IESA, admitiendo sin embargo que la economía no esta plenamente dolarizada, por cuanto para ello es imprescindible la eliminación de toda la moneda local y sustituirla por el dólar u otra moneda fuerte, donde los pagos se realicen con esas divisas.

Destaca como se ha registrado una aceleración en la dolarización transaccional, admitiendo que los precios de los bienes en dólares también se han encarecido en forma significativa, lo que se ha dado en llamar inflación del dólar.

Pedro Palma fue categórico al expresar volver a consolidar el bolívar en el país, es necesario acabar con el proceso hiperinflacionario, lo que por ahora se ve muy lejano.

Advierte que si realmente se aspira a que tengamos un bolívar estable, razonable y con un tipo de cambio funcional estable, se impone tomar las medidas correctivas para frenar la inflación, aseguró en Unión Radio.

