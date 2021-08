RETACITOS #15Ago

Aun cuando el régimen está consciente que en estos momentos pende sobre su cabeza, una espada de Damocles, representada por una decisión de la Corte Penal Internacional, que podría conducir a una investigación contra los altos personeros de la revolución por los delitos de lesa humanidad, como lo acaba de revelar la fiscal saliente, hemos visto como durante el pasado mes de julio se profundizó la persecución de los familiares de los defensores de los derechos humanos, de acuerdo con el último informe dado a conocer por el Centro de Justicia y Paz en un detallado informe, donde refleja que se registraron186 actos de persecución y criminalización, entre los que destacan 12 ataques contra periodistas, incluyendo tres actos de amenazas, estigmatizaciones y hostigamiento. El intento de allanamiento de la vivienda de la periodista Mildred Manrique. Dos detenciones arbitrarias, seis emisoras de radio que salieron del aire momentáneamente debido a los constantes cortes eléctricos en el estado Cojedes. Además, un periodista fue obligado a borrar el material que había recogido en su equipo de trabajo, todo lo cual evidencia, sin lugar a dudas que sus actuaciones represivas y totalitarias, siguen adelante dentro de la mayor impunidad. La población continúa siendo víctima de la violación de sus derechos por motivos políticos para intimidar y silenciar las exigencias de derechos y garantías. En tal sentido, registramos en el monitoreo al menos 56 actos contra la población, particularmente siete detenciones arbitrarias. Lo más inquietante, es que esta forma de criminalización a la protesta y de generar miedo se extiende cada día en el país. No solo a los medios y activistas, sino también a la población en general. Al manifestar por las precarias condiciones de vida son víctimas sistemáticas del ejercicio de esta política de criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La verdad que no hay derecho.

*****

Sorpresa, rabia y frustración es lo que ha sentido la comunidad de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), luego de darse a conocer como de manera ilegal, arbitraria, en un nuevo abuso de poder la burgomaestre de Morán, comenzó desde el pasado 7 de agosto comenzó, sin cumplir con ningún trámite previo, y sin pedirle permiso a nadie, un irrito “proceso de desafectación” de terrenos para beneficiar a la Asociación de Vivienda Batalla de Carabobo, donde supuestamente más de 250 familias que recibirán apoyo porque son un gobierno de paz y de trabajo. Lo que la primera autoridad civil de la zona se ha cuidado muy bien en ocultar, es que estos terrenos y todas sus instalaciones corresponden a lo que es el Instituto de la UVA de la UCLA en la ciudad de El Tocuyo en el Municipio Morán del Estado Lara. Esto no tiene otro nombre que una invasión, un a expoliación y un robo de unos terrenos ajenos. Es de suponer que la burgomaestre deberá presentar todos los trámites para sustentar que se trata de una expropiación por causa de utilidad pública, proceso que no se realiza de la noche a la mañana, y debemos también esperar que quienes fungen en estos momentos como autoridades de la UCLA alcen su voz reclamando sus derechos. ¿Hasta dónde se puede tolerar la anarquía y el abuso de poder de algunos funcionarios?

*****

Las primarias del PSUV, aun cuando pretendieron darle una imagen de pureza, respeto y transparencia por parte del alto gobierno, una vez que se conocieron los resultados todo el país se dio cuenta, incluyendo a los propios seguidores del proceso, que nuevamente los habían engatusado, les metieron gato por liebre, ya que los candidatos habían sido escogidos mediante el tradicional método del cogollo, ya que por ejemplo las candidaturas de reconocidos líderes regionales, que tienen peso específico porque se lo han ganado, ni siquiera figuraron en la pizarra en todo el territorio nacional, donde entre los “Electos” hay muy pocas caras nuevas y por supuesto, el estado Lara no fue loa excepción, porque los mismos chavistas reconocen que el candidato escogido para la gobernación, no ha hecho los méritos suficientes para postularse para este cargo, mientras que lo mismo se puede decir del candidato escogido para la Alcaldía de Iribarren. Por supuesto, por si acaso existía alguna duda sobre quienes serán los candidatos, Diosdiablo se encargó de despejarla, cuando dijo públicamente que “ganar las primarias no significa ser candidato”. Ya todos los participantes en el proceso señalan que “ganó la chuleta”, dejando escapar sus quejas en las redes sociales, señalando el ventajismo descarado, de allí que en estos momentos hay muchos chavistas y maduristas, resollando por la herida. Lo que sí ha quedado a la vista de todos es que la guerra entre Diosdiablo y el inquilino temporal de Miraflores es a cuchillo limpio, incluso en las últimas semanas ha llamado la atención que se no se han vuelto a retratar juntos, por lo muchas gente, incluso vinculadas al proceso se preguntan, sobre la alternativa que condujera a Diodiablo a entregar al jefe mayor a la CPI, para ponerse totalmente al frente del proceso. Así que amanecerá y veremos.

*****

Por cierto que la “oposición” de la mesita de noche, integrada por todos aquellas pequeñas organizaciones, que siempre han estado tratando de pescar el río revuelto, y que hoy todos vinculan con los alacranes, porque lo cierto es que no arriman una para el mingo, dizque andan muy molestos y tratando de desacreditar las posibilidades de un diálogo, que pudiera comenzar en pocos días en México, a quienes les pasó lo de la guayabera, no los invitaron, mientras que otros dicen que los “bajaron del avión con todo y maletas”, porque lamentablemente Noruega, la Unión Europea y los Estados Unidos, no los reconocen y continúan dándole su apoyo a Juan Guaidó, quien aun cuando no tiene el mismo apoyo que llegó a tener hace más de dos años, sigue teniendo el apoyo de por lo menos 60 países de la comunidad internacional, lo cual es un respaldo bastante significativo, a la hora de sacar las cuentas, ya que estas naciones están totalmente de acuerdo con la tesis de concertar con el régimen las posibilidades de un proceso de elecciones confiable, que permita el retorno a la reinstitucionalización y el retorno a las libertades en Venezuela. Por supuesto, el problema de esta “oposición” es que desde su nacimiento se identificó con el régimen, incluso en varias oportunidades se reunieron en Miraflores, por las redes circularon las fotografías donde disfrutaban de suculentos almuerzos y escoces mayor de edad, de tal manera que en estos momentos, cuando el rechazo no es más que el reconocimiento a esta relación con el alto gobierno, no hay razones para estar protestando, porque simplemente están cosechando lo que sembraron, ya que no lo ocultaron en ningún momento, por el contrario se jactaban de “tener vara alta en Miraflores”.

*****

Se incrementa la preocupación entre los habitantes de El Placer, en el municipio donde presuntamente los colectivos, estarían invadiendo predios a diestra y siniestra, incluso apoderándose de casas de medio construir en parcelas cercadas, denunciando que por lo menos unas 20 viviendas estarían siendo ocupadas dizque con el apoyo de las autoridades de la Alcaldía, ya que aseguran que una vez que ocupan algún terreno llegan camiones con cemento, cabillas, arena y otros insumos para el levantamiento de las viviendas, todo lo cual está violentando la normativa legal vigente, sobre todo cuando las tierras donde se levantan las viviendas son ajenas. Los vecinos de este municipio, uno de los de más acelerado crecimiento y desarrollo en el estado Lara, siempre tienen una queja permanente en relación con la poca atención que las autoridades de la Alcaldía le prestan a la ciudad, cuyas calles y avenidas en barrios y urbanizaciones están en el más completo deterioro por la falta de mantenimiento, situación que no es nueva, también ocurría anteriormente, pero se ha profundizado en esta ocasión, llegando a la conclusión la mayoría de la gente, que no es lo mismo el manejo de una oficina pública, por más grande y compleja que ella sea, que gerenciar la gestión administrativa de una ciudad, de allí que las quejas son constantes por el problema de la basura, que se observa en muchas de las calles de Cabudare y urbanizaciones aledañas; el servicio de agua y de electricidad que se ha con vertido en un verdadero karma para los pobladores del municipio. La conclusión a la cual ha llegado la dirigencia política del municipio, es que la actual burgomaestre no aguanta un referendo revocatorio, que lo perdería con cualquier espontáneo que se presentara para unas elecciones, de todas maneras, si se concreta el proceso del 21N, seguramente que habrán caras nuevas en la Alcaldía que le pondrán fin a las invasiones que hoy se realizan impunemente en la zona.

*****

Continúan las actuaciones abusivas e irresponsables de funcionarios uniformados, no solo en el Barquisimeto, sino en todo el territorio venezolano, por cuando la anarquía que existe es total, nadie respeta las leyes, las normas de tránsito terrestre se han convertido en letra muerta, quien las respeta es la excepción y es visto como un extraterrestre. La introducción viene al caso cuando llega hasta nuestra mesa de redacción, un caso ocurrido el jueves 12 de agosto de 2021, exactamente a las 12:30 pm, cuando una señora fue impactada por un vehículo frente al Teatro Juares, en Barquisimeto, el conductor en lugar de detener el automóvil y socorrer a la persona que había atropellado, irresponsablemente se dio a la fuga, pero con tan mala fortuna que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, que estaban cerca de donde ocurrió el accidente se movilizaron de inmediato y comenzaron la persecución del vehículo rojo y del conductor, llevándose la gran sorpresa los agentes policiales cuando lograron detenerlo, ya que el chofer del automóvil era un Guardia Nacional. Entonces vuelve a surgir de inmediato la gran pregunta:¿Son estos los funcionarios que tienen la responsabilidad de proteger a la población y a sus bienes? ¿Se puede tener confianza en un sujeto que arrolla a una persona, la deja tirada en el pavimento y huye? ¿Es que acaso a estas personas no se les hacen exámenes psicológicos al ingresar a este cuerpo castrense? ¿No constituye un riesgo para la ciudadanía que una persona que actúa en forma tan irresponsable, ande en calle, con un uniforme y un arma de reglamento?. Así como en semanas anteriores, al hacer referencia a lo ocurrido con las torturas en el municipio Urdaneta, donde aparecía involucrado un efectivo de este cuerpo castrense, nuevamente queremos llamar la atención de los altos mandos de este cuerpo, para que sean más severos y rígidos en las exigencias para ingresar a este cuerpo de seguridad.

*****

Al parecer Tutifruti no tiene remedio como conductor del ente recaudador en Lara, no satisfecho con todos los problemas que ha tenido en las últimas semanas en el ámbito sindical, continúa tomando decisiones que van en contra de todos los trabajadores de la institución, tal como lo denuncia a soto voce el personal, a todo aquel que quiera escucharlo. Se da el caso que esta pasada semana enviaron un Fondo Lácteo para ser distribuido entre todos los trabajadores, en forma justa y equitativa, ya que el objetivo es aliviarles un poco la carga que significa el alto costo de la vida, con los bajos salarios que devengan y cuando la Canasta Alimentaria cada día está más cerca de los 400 dólares; sin embargo, por instrucciones del jefecito, los productos solamente serán entregados a los trabajadores activos, a los que acuden todos los días a las la Torre de David, quedando excluidos todos aquellos que están de vacaciones, los que están de reposo médico y, lo más grave tampoco se les entregará a los jubilados de la institución, que a fin de cuentas son quienes más lo necesitan; simplemente en forma caprichosa y para demostrarle al personal quien es el que manda dentro del Servicio. No nos han precisado cuantas unidades del Fondo Lácteo fueron enviadas al ente recaudador; sin embargo, todo el personal se está preguntando cuál será el destino que se le va a dar a los productos que no serán entregados a los beneficiarios, ¿es que acaso serán devueltos a su lugar de origen?, que sería lo lógico si no se le va a entregar a los trabajadores. ¿Levantarán un acta en la cual se refleje el número de unidades entregadas y registrar también las que no fueron entregadas?. No quisiéramos pensar que le han “esquilmado” los alimentos a los trabajadores para venderlos a otras personas, lo cual además de ser ilegal, sería actuar en contra de los intereses de los propios compañeros de trabajo; sin embargo, allí se han observado tanta arbitrariedad, que puede pasar cualquier cosa.

*****

Los reclamos recurrentes que han estado haciendo los empresarios en todo el territorio nacional, en torno a los tributos exagerados y abusivos que están cobrando algunas alcaldías, en muy pocos lugares han tenido receptividad y les continúan aplicando el “acido” sin darse cuenta que están matando a la gallinita de los huevos de oro, porque en la medida en que continúen las empresas cerrando sus puertas, debido a una demanda contraída porque el consumidor no tiene poder adquisitivo para adquirir los bienes y servicios, en esa misma se reducirá el pago de impuestos en distintos municipios del país. El pasado viernes elevó su voz la Cámara de Comercio e Industrias de Caracas, una de las más longevas en el país, para exigir la revisión de los tributos, que en algunas entidades del país se han incrementado hasta en 1.200%, con la agravante que se comienzan a aplicar sanciones, multas y cierres temporales a todas aquellas empresas que no se pongan al día. El presidente de la organización gremial, abogado tributario Leonardo Palacios recordó que los funcionarios, “tienen que tener en cuenta que todo impuesto que soporte el empresario, que todo impuesto que castigue su rentabilidad, es trasladado en los precios de bienes y servicios al consumidor, entonces no es un problema solo del empresariado, es un problema del empresario y la calidad de vida del ciudadano. De 12.000 empresas hace 5 años, en este momento solo están operativas 2.000″, que es lo que estamos tratando de advertir para que luego, cuando se reduzca al máximo el cobro de los tributos y se vean imposibilitados de trabajar, incluso de poderle pagar los salarios a sus trabajadores, por falta de recursos no habrá golpes de pecho que valgan, ya que después de ojo afuera no vale Santa Lucia.

*****

La inacción de la Gobernación de Lara para honrar las deudas con más de 6.038 trabajadores y profesionales de la Salud en la región adscritos a la nómina estadal, es evidente y manifiesta, en todo lo relativo a la normativa laboral suscrita el 17 de junio entre las autoridades delos Ministerios para la Salud y del Trabajo con Fenasirtrasalud, que tiene aplicación desde el pasado primero de mayo de 2021. De acuerdo con la información que llega hasta nuestra mesa de redacción, esta situación está afectando a 486 médicos, 1.802 enfermeras, 2.715 obrero, 528 trabajadores administrativos y 507 contratados. Por supuesto, sin contar a los jubilados del sector salud, que también están protegidos por esta normativa laboral. De acuerdo con la información que ha trascendido, los recursos para este pago. Ya fueron transferidos al presupuesto de la Gobernación, pero al parecer, el jefecito para fastidiarle la vida a los trabajadores, dizque se ha negado a firmar las autorizaciones, y por supuesto al no girarse las instrucciones para que se hagan efectivos, permanecen en un limbo. Lamentablemente, todo esto acontece en un país con una hiperinflación acelerada donde el dinero pierde valor cada hora que pasa, mientras los precios de los bienes y servicios aumentan también en forma acelerada, de tal manera que para el momento en que los trabajadores cobren su dinero, no les va a alcanzar para cubrir sus necesidades mínimas de alimentación y medicinas, y todo esto se debe a la excesiva y jurásica burocracia, que es lo que abunda en la gobernación, ya que allí aún no se conoce lo que es eficiencia y capacidad gerencial, porque hasta ahora se ha demostrado, hay pruebas por todas partes,que en el estamentos castrense estos términos son absolutamente desconocidos. Menos mal que los trabajadores no se han quedado de brazos cruzados y han salido a la calle a protestar y a reclamar sus derechos, ya que la Constitución se los permite.

Pero como si fuera poco, mientras escribíamos esta sección el viernes en la tarde, llega a nuestra mesa de redacción, el reclamo del personal docente al servicio del estado en Lara, ya que hasta esta fecho no habían recibido su respectiva quincena, que les correspondía cobrar el día 10, mientras que la explicación que le han dado a aquellos que han ocaso acercarse a pedir explicación, es que las nóminas se están pasando directamente al sistema Patria, por lo que los docentes y en este caso , representante sindical se está preguntando, por qué no se tomaron las previsiones con el tiempo suficiente antes que llagara la fecha de pago, lo que pareciera ser una completa irresponsabilidad y falta de respeto a los trabajadores que salen todos los días realizar sus labores porque necesitan su dinero, además se están violando de manera flagrante los derechos contractuales de los trabajadores de la entidad regional, lo cual parece tener sin cuidado, tanto a las autoridades regionales de educación, como al propio jefecito encargado, quien prefiere ocupar su tiempo en sus programas de Instagram Live metiéndoles cobas a la gente que vive las dificultades con la falta de agua, los apagones, la ausencia de gasolina, de gas doméstico, y pare usted de contar, y así está aspirando a ser nuevamente electo.

Pero la problemática existente entre los trabajadores y la gobernación, va mucho más allá, porque debido a que los salarios que les pagan son tan miserables, al extremo que muchos piensan que están siendo sometidos a esclavitud, ya que los han obligado a firmar documentos en los cuales se comprometen a recibir “bonificación es periódicas” de distintos montos, dependiendo del cargo que cada trabajador desempeñe, entregados a través del Carnet de la Patria, pero lamentablemente ninguna de estas asignaciones tienen incidencia en las prestaciones sociales, es decir no tendrán impacto en los bonos de fin de año, bonos vacacionales, tampoco en las primas ni en las prestaciones sociales, que prácticamente han desaparecido porque cuando se calculan los beneficios, estos casi son nulos, porque los salarios son muy bajos, de allí que quieren manejar las nóminas a través de la plataforma Patria, que se ha demostrado que es un sistema de control social, terminando de eliminar las pocas convenciones colectivas que aún existen, de allí que los movimientos sindicales independientes, aquellos que verdaderamente defienden los intereses de los trabajadores, están rechazando la incorporación a este esquema que es contrario a los intereses del sector laboral. Por otra parte, denuncian el caso de una trabajadora de la salud que tuvo un accidente y tiene un mes en cirugía de mujeres del Hospital Antonio María Pineda y aún no ha recibido la atención requerida, por el contrario lo que ha recibido son malos tratos. Ya es un hecho que en este nosocomio presuntamente algunos de los servicios se están cobrando en dólares, por debajo de cuerda, denunciando los trabajadores que existe todo un comercio en divisas, en perjuicio de los larenses que se ven en la necesidad de acudir al sitio en busca de tratamientos para la salud. ¿Qué talco?.

*****

Parece que las actividades realizadas por la gente de la R al revés, la semana pasada y que estuvo encabezada por el caudillo del estado Bolívar y líder de esa organización, dizque registraron la presencia de algunos espontáneos, en primer término destacan la presencia inesperada de un dirigente parroquial, quien supuestamente recibe línea directa del perifoneador de Yaritagua, quien se presentó en el l lugar, sin que nadie lo hubiese invitado, luciendo una franela de Un Nuevo Tiempo; otra presencia extraña en el evento fue la de un dirigente de Encuentro Ciudadano(PRO), organización que no ha descartado participar en las elecciones, siempre y cuando se den las condiciones, mientras que Andrés ha ratificado ante propios y extraños que su partido no participara en este proceso, situación que ha provocado una situación incómoda en el partido de la diputada Solórzano, pero en el mundo político recuerdan que este personaje pasó por el Movimiento Bolivariano, por Palavecino Primero, por UNT y ahora a EC y supuestamente también se vio obligado a pedir la baja en la Aviación, y supuestamente de todas partes ha salido por conflictivo. Ahora la gran pregunta es, qué van a hacer los seguidores de Encuentro Ciudadano en Lara cuando su representante dizque abiertamente está desacatando la línea de la jefa de la Organización.

JBS