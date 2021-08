En los próximos días la oposición presentará candidaturas únicas #17Ago

En los próximos días van a presentar candidaturas únicas de la oposición en cada una de las regiones del país, aseguró el candidato a la gobernación del Estado Lara, Luis Florido, quien desde ya ha iniciado su campaña política Aseguró que se están construyendo las candidaturas únicas articuladas dentro de la oposición.

“Hay algunos actores que le han servido al régimen, lo han apoyado, por lo que esos personajes no van entrar en una estructura donde no caben por valores y principios. Yo no me puedo unir con quienes ven en el dinero un fin en específico”.

Al referirse a la política y estrategias para conducir el estado Lara, precisó que las responsabilidades de un país, de un estado o región deben ser compartida, entre gobernantes y comunidad, ser parte de la solución más que de los problemas.

“Para lograr sacar adelante la región larense, debemos contar con el apoyo, trabajo, cooperación y voluntad de cada uno de sus habitantes que quieren progreso”.

Afirmó que toda la trayectoria política acumulada, que desarrolló además en el plano internacional, que se suma a la experiencia como emprendedor y empresario, la quiere volcar al estado Lara, para recuperar su autoestima.

Asegura que pueden desarrollar el Estado con ideas desde la gobernación, a pesar de que no se cuentan con recursos. “El régimen local lo que hizo fue raspar, quemar, romper y robar la olla y así han hecho con todo el país, que está desfalcado«.

Tenemos que aplicar todas nuestras capacidades gerenciales, para convertirnos en promotores de desarrollo de progreso y lograr que Lara sea de nuevo un estado productivo”.

Está consciente de las dificultades de llevar adelante una gobernación, que sus trabajadores ganen sueldos dignos, que incluye a los profesores, enfermeros, médicos y que el sector privado pueda desarrollarse y haya oportunidades de empleo.

“Sabemos que hacer en este aspecto, y aunque sé cuáles son las dificultades de una gobernación creo que hay que hablarles claro a los larenses, con la verdad de los que tenemos y en esa medida podemos lograr que la gente comience a decir qué está ocurriendo en Lara y eso se puede lograr con liderazgo e inspirando a la gente, recuperando la autoestima de la gente el orgullo de ser larense y por supuesto el orgullo de ser venezolano”.

Florido destacó que las comunidades tienen que resolver graves problemas, como la falta de agua, electricidad, “porque la bombona de gas le sale en 30, 40 o 50 dólares, por eso nosotros tenemos que recuperar la capacidad instalada de Lara, fomentar más de hacer que de hablar”.

Al referirse a la necesidad de que los venezolanos participen en las elecciones señaló que el voto significa la capacidad que tiene el ciudadano de cambiar las cosas. “Aquí si nos unimos no hay manera de derrotarnos.

Si entendemos que los agentes de cambio somos nosotros, que, si nos vamos a cuidar mesas, centros y movemos al Estado no hay manera que nos derroten”, aseguró.

De ganar Florido las elecciones del 21N sería el primer mandatario regional en los últimos 21 años, nacido en esta entidad Federal porque durante todo el proceso revolucionario, todos los que han estado al frente de este cargo, no han sido larenses.