OPINIÓN El rincón de los miércoles #25Ago

A pesar que el gobernador del estado Lara tuvo palabras muy elogiosas para Hidrolara y sus ingenieros por haber arreglado una tubería dañada y recuperar el suministro de agua hacia el centro de la ciudad el día martes de la semana pasada, los habitantes de la zona se quedaron esperando la llegada del preciado líquido. Los guerreros de la hidrológica no le cumplieron ni al gober ni a los sufridos barquisimetanos que siguen esperando y desesperando, al menos por una explicación. El problema de la escasez de agua se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno, al que recomendamos no hacer publicidad electoral prometiendo una solución que alivie, al menos temporalmente, la sed de los guaros y de sus vecinos porque están quedando muy mal frente al ingenuo elector de noviembre. Uno tampoco entiende el porque un político debe explicar un asunto que compete, como es lógico, a un ingeniero y no a ellos, está claro que tampoco a uno, como es el gobernador que debe saber mucho de agua de mar y muy poco de tuberías dañadas, por lo cual me parece bien que los guerreros de Hidrolara le deben una acalaratoria al gobermador y la ciudadanía. Por otra parte les cuento sobre los famosos apagones que también atormenta a los barquisimetanos especialmente los fines de semana y lo digo con conocimiento de causa. En la carrera 16 la plaza de la paz se ha quedado sin electricidad y se lleva por delante a los residentes de la Torre 16 sin ninguna explicación por cuanto el resto de las edificaciones restantes son beneficiados sin que nadie sepa el por qué, preguntas, como es de suponer, sin ninguna respuesta, porque si algo tienen los funcionarios públicos es un silencio absoluto ante cualquier reclamo, tengan la categoría que tengan, si son muy altos son más insensibles frente a la comunidad

II

LIBROS: No sabemos cuándo llegará a la América Latina la Voz del Libro, un nueva manera de aumentar el número de lectores sin necesidad de agravar problema de la escasez de papel. Hoy ya se pueden escuchar los textos en la voz del propio autor, además musicalizado como sucede en las películas. No solamente se requiere la presencia del creador de las historias, también se utiliza regularmente una actriz o un actor para que la narración forme parte adecuada de los textos. En España, pudimos verlo en un video del conocido novelista venezolano Boris Izaguirre, quien leía varios capítulo de un libro dedicado a su madre, la bailarina Belén Lobo, fallecida algún tiempo. Aprovechando su experiencia como escritor de guiones para la televisión venezolana, Boris se atrevió a grabar en una de las librerías de Madrid donde puede escuchar la Voz de su libro con un resultado muy aceptable del público… BÉISBOL: Con el permiso de mi apreciado y admirado Juán Vené voy a recordarles a los lectores de estas líneas los nombres de peloteros del exclusivo club de los 500 jonrones, donde ya se encuentra el venezolano Miguel Cabrera; Barry Bonds, Hank Aron, Babe Ruth, Alex Rodríguez, Albert Pujols, Willie Mays, Ken Griffey, Jim Thome, Sammy Sosa, Frank Robinson, Mark MGwire, Harmond Killebrew, Rafael Palmeiro, el gran Reggie Jackson, Manny Ramírez,tt, Mike , David Ortíz, Mickey Mantle, Jimmie Fox, Willie Mcovey, Frank Thomas, Ted William, Ernie Banks, Eddie Mathews, Mell Ott, Gary Sheffield y Eddie Murray. Como podrán ver, no es nada fácil llegar a ese número de cuadrangulares… INVERSIONES: un grupo de empresarios de la Florida se han comunicado con el gobierno cubano para expresarle que no les interesa invertir en la isla mientras los Castro sigan gobernando y van a crear un fondo de apoyo destinado exclusivamente al pueblo cubano. Mientras tanto, Estados unidos autorizó 10 vuelos semanales a la isla con ayuda de medicamentos y alimentos.

III

OÍDO: Las autoridades federales de los Estados Unidos aplazaron hasta el mes de enero el requisito de utilizar mascarillas en aviones y transporte público con la idea de mantener activa la campaña contra el COVID-19. Que sepamos, esa medida se mantenía hasta el mes de septiembre, pero por cierto vale la preguntar si las autoridades pueden asegurarle a los vacunados con la Sputnik la segunda dosis, porque hay muchos rumores de que el gobierno no ha recibido ningún despacho de los rusos…ESTAMOS a la espera de un pronunciamiento de las organizaciones femeninas del país sobre el peligro que corren hoy las mujeres afganas con la llegada de los talibanes, insensibles verdugos del ser más hermoso de la creación. Las terribles escenas que se pueden ver por la televisión apenas dan una idea del sufrimiento de esos pueblos sin futuro, dominados por supersticiones y costumbres, alejados de la modernidad, suplicantes por una mejor calidad de vida y olvidados por el resto del mundo y de sus propios dioses… LOS TIGRES, convertidos en inocentes cachorros siguen con esa sequía a la hora de empuñar el madero. Un equipo como este no le pega un palo a nadie. Son víctimas de lanzadores de poca monta, pero llenan las tribunas de fanáticos ante la idea de quedarse con la pelota de los 500 que, sospecho, debe costar sus buenos reales a quien tenga la suerte de quedarse con ella, como en efecto sucedió.

