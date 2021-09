Al menos el 11,7 % de los venezolanos recibió el esquema completo de vacunación COVID-19, dice Julio Castro #2Sep

Según un balance que presentó este jueves el médico infectólogo Julio Castro, basado en una nueva encuesta que se realizó a la población venezolana durante los meses de julio y agosto del presente año, el 11,7 % de los venezolanos recibió el esquema completo de vacunación contra la COVID-19.

Castro, durante una rueda de prensa, explicó que dicho estudio se realizó con el objetivo de obtener datos más precisos sobre el proceso de vacunación, ante la falta de información por parte de los entes oficiales.

- Publicidad -

Dicha encuesta también arrojó que el 22,45% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que solo 0,50% de los venezolanos fuera del país ha podido inmunizarse.

En total, se han aplicado 9.818.980 vacunas en todo el país. De este número, 78,9% de las inyecciones son Sinopharm, 21% Sputnik y 0,1% del candidato vacunal Abdala, refiere el balance.

Al menos 71,1% de los encuestados dijo que recibió la vacuna entre junio y julio, por lo cual, Castro señaló que ha habido un avance en el porcentaje de vacunación contra la COVID-19, sin embargo sigue sin ser suficiente.

Dijo que unas 900.000 personas recibieron la primera dosis de Sputnik pero no han recibido la segunda. En su mayoría se trata de personas que pertenecen a los sectores de riesgo, es decir, personal médico, mayores de 60 años y pacientes crónicos.

De los no vacunados, 59,9% no se ha inmunizado contra la COVID-19 porque no ha recibido el mensaje de texto a través de su celular con la asignación de la cita. Mientras que 9,9% sí recibió la convocatoria pero no pudieron vacunarse.

“Es necesario hacer un esfuerzo por mejorar la cobertura de los sectores de riesgo. Debemos conseguir mayor cantidad de vacunas para poder cumplir con la meta de vacunación”, sostuvo Castro.

Sobre el retraso en la entrega de las vacunas a través del mecanismo Covax, señaló que no conocen las razones. Sin embargo, advirtió que en estos momentos hay retrasos en todo el mundo porque la capacidad de producción no va a la par con la demanda.