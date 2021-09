Asdrúbal Oliveros: La cartera créditos de la economía venezolana debería ser US$12.000 millones #8Sep

El crédito es un impulsor, es un factor clave dentro de la economía, es un factor clave, junto con el ahorro, para que haya crédito, tiene que haber ahorro; lamentablemente, hoy en la economía venezolana el crédito es insuficiente y prácticamente inexistente, asegura el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Advierte que esto representa la mayor preocupación que tienen las empresas en Venezuela, junto con la problemática de los servicios públicos, sobre todo fuera del Área Metropolitana de Caracas, donde el tema de la gasolina, por ejemplo, es muy grave.

Asegura que la ausencia de crédito impide o incapacita el tener recursos para expandir la producción, para hacer inversiones, para tener capacidad de aumentar el capital de trabajo, tiene una restricción muy fuerte para la pequeña y mediana industria.

“Estamos hablando que el crédito en Venezuela no llega a 1 punto del PIB, que equivale a US$ 400 millones, mientras que en una economía normal, en promedio en América Latina, estaríamos hablando de niveles de 30 puntos del PIB en créditos, esto indica que para el tamaño de la economía venezolana, la cartera de créditos debería estar en alrededor de US$ 12.000 millones y no llega a los US$ 400 millones, y esto habla de la problemática que tiene el sector privado, en una lógica del gobierno que ya está caduca. En efecto, el régimen restringió el crédito a través del encaje legal, porque asumió que el crédito era un vehículo para la presión cambiaria, que a su vez generaba presión en los precios, porque antes el crédito era prácticamente regalado, con unas tasas de interés que eran un chiste, entonces las empresas tomaban créditos, compraban dólares, el crédito se diluía en el tiempo y entonces, había un tremendo negocio, porque compraste los dólares, el crédito no significó nada y esto, por supuesto generaba distorsiones en la economía, donde el crédito era un excelente vehículo financiero para las empresas.

Explicó que esto ya no existe, porque el régimen modificó toda esta normativa, estableció unos nuevos criterios con una unidad la UVCC, que es una manera de aumentar las tasas de interés, donde el crédito se ajusta a las expectativas de la tasa de cambio, es decir que el crédito mantiene su valor en el tiempo en dólares, señalando or ejemplo que quien recibe un crédito de US$ 1.000 dólares, esta deuda no se diluye en el tiempo, es decir que la distorsión que existía antes, ya no existe, con lo cual debería haber incentivos par a reducir el encaje legal y llevarlo progresivamente a alrededor de un 30% o menos, hoy es mucho más del doble y permitir un poco, algo de oxígeno a la economía, además de flexibilizar la normativa que tiene la banca, respecto a los dólares, indicando que con estas dos medidas y un mayor uso del mercado de valores, se pudiera esperar que se triplique la cartera de créditos, ayudando a las Pymis en un contexto económico bien difícil, donde el financiamiento es prácticamente ineficiente y que ha dado pie al surgimiento del financiamiento informal de prestamistas que aparecen por allí, pero con unos intereses que son explosivos y que ponen una carga financiera muy fuerte en las empresas.

“Creo que hace falta una modificación de ese marco, en un contexto dónde lo que se hacía con el crédito en el pasado ya hoy es totalmente diferente”, afirmó el analista.

Consultado en torno a la posibilidad de que haya créditos en dólares en el país, explicó que pueden significar una mejora dentro de la banca venezolana siempre y cuando se hagan las reformas, pero acá no siquiera se está pensando en eso

En relación con las negociaciones en México, advierte que es necesario rescatar la institucionalidad para poder acceder a recursos de órganos multilaterales, recordando que la opacidad en materia de indicadores es una traba compleja frente a la imagen que organismos multilaterales.

Sobre la apertura de 30 casinos en Venezuela, Oliveros señaló que Maduro está tratando de aumentar a través de la recaudación, la captación de impuestos por medio de la permisividad en la reapertura de los casinos, en entrevista en el Circuito Exito.