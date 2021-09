OPINIÓN La opción de no votar parece subsistir peligrosamente #9Sep

La alta dirigencia de la oposición representada en la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó está divida entre las opciones de abstenerse o participar en las próximas elecciones regionales y municipales…

La declaración de que no hay condiciones para unas elecciones libres y democráticas dadas por el Presidente Interino así lo indican. Con toda seguridad esta posición es una forma de presionar al régimen usurpador para abrirse hacia un proceso de mayor libertad, pero de todas maneras estas líneas encontradas crean un profundo desasosiego entre los millones de personas que desean una conducta unitaria de toda la dirigencia democrática

- Publicidad -

No es obediencia ciega ante órdenes como lo es propio en organizaciones partidistas de clara orientación estalinista como la propia del régimen oficialista, no, son las claras indicaciones dirigidas hacia la conformación de la Unidad Superior lo que debiera y debe privar a la hora de establecer criterios que empujen al colectivo democrático en la ruta de rescatar la libertad y recuperar la viabilidad socioeconómica del país desde la Presidencia de la Republica.

Sin Unidad Superior cuya conformación sólo es posible a través de señas claras hacia la visión del proceso electoral, éste no tendrá los efectos beneficiosos que ya los que han decidido votar esperan de él. Y no es el obtener unos puestos públicos para el regodeo de los triunfadores, sino procurar dejar al gobierno central desnudo de mando en todas, o casi todas las gobernaciones y alcaldías.

Tampoco es obtener estos cargos ofreciendo cometidos demagógicos en el sentido de prometer solucionar los problemas de la gente, sino poner la mira en el desalojo del poder central de quienes lo usurpan y ejercen arbitrariamente.

Si se concreta la Unidad Superior y se logra una masiva y aplastante concurrencia electoral de la oposición, el ir a votar tiene sentido, sino será un amago más de lo cual se nutrirá la dictadura para fortalecer sus viciosas raíces en el ámbito público. Por lo anterior consideramos altamente peligroso el que hasta ahora no haya señales claras, orientaciones precisas de qué actitud tomar. La eventualidad ante las elecciones es un peligroso riesgo que actualmente está corriendo la dirigencia democrática.

Hemos sido coherentes en darle respaldo a la participación advirtiendo en todo momento que este apoyo estaba sujeto al cumplimiento de condiciones mínimas, pero resulta que en la mesa de negociación que se celebra en Méjico estas elecciones regionales y municipales no están en la agenda de discusión y además el propio Juan Guaidó ha expresado que no existen actualmente condiciones para asistir a este evento comicial, Esta situación coloca al pueblo democrático en una terrible disyuntiva, ya que el participar sin condiciones ajustadas plenamente a las leyes y con un alerta cuestionador por parte del Presidente Interino, es algo que ponen a pensar a miles de votantes independientes que no quieren perder su esfuerzo en un evento que no cuenta con las garantías adecuadas.

En respeto a la militancia partidista de las organizaciones políticas que apuestan al riesgo mortal de asistir a estas elecciones regionales y municipales, quienes como independientes hemos transitado camino de luchas en el Frente Amplio Venezuela Libre, Capitulo Lara, queremos ser leales al compromiso de acompañar toda movilización orientada a enfrentar al régimen y en tal sentido apostamos también al éxito de esta participación, advirtiendo que lo hacemos desde la consideración que está guiada por la intención de hacerle resistencia ciudadana al régimen y no por la aspiración de obtener cargos burocráticos.

Pensamos que la única manera de superar esta disyuntiva tan escabrosa es con unidad y tolerancia, Tolerancia de quienes no participan hacia quienes lo hacen y unidad absoluta de quienes han tomado la opción de ir a estas elecciones, porque si las ambiciones grupales o personales se anteponen al interés supremo de caminar unidos la ruta de salvación nacional estas elecciones más que esperanzas traerán pesar.

Así entonces nos sumamos a la posición de Juan Guaidó, somos alterutrales en esta disyuntiva, queremos que de este desacuerdo salga lo mejor de cada quien y sigamos apoyando el Acuerdo de Salvación Nacional, antes y después del 21 de Noviembre, porque el objetivo real es la Presidencia de la Republica.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez