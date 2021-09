Médicos Unidos Lara: Se dice que en Lara van 100 mil personas vacunadas #20Sep

«Es necesario vacunarse porque las variantes de la COVID-19 hacen más peligrosa la enfermedad». La recomendación la hace la doctora Luzmila Leal, quien como dirigente de Médicos Unidos por Venezuela, ha venido desarrollando una intensa labor de orientación a la comunidad, para impedir que esa pandemia siga ocasionando víctimas. Dice que el llamado masivo hecho por las autoridades sanitarias se debe a que hay diferentes puntos de vacunación en la ciudad, que se encuentran en funcionamiento.

Señaló que tiene conocidos que fueron hasta la avenida Vargas y recibieron la vacuna, «Incluso, lo hicieron personas de 70 años. Importante es que la gente acuda a los centros y a través de redes, así como en los medios digitales, se está informando», refirió.

Declaró que ya llegó la segunda dosis de la Sputnik a Lara y muchas personas la recibieron. Quienes no lo han hecho deben registrarse. Se tiene conocimiento de que no se requiere “palanca.”

Alertó sobre las cuatro variantes que han aparecido, lo que hace más peligrosos los nuevos casos, porque si la persona no está vacunada puede contagiarse con una de las distintas cepas (unas más fuertes que otras) y el mal es peor.

«Por eso a la gente le pedimos, por amor a Cristo, vacúnense. Hay que guardar el distanciamiento y llevar las correctas medidas de bioseguridad, para evitar el contagio, el cual puede costarles la vida», recomendó.

-¿Existen ya cifras acerca del número de personas que han sido vacunadas?

-No tenemos cifras. Los funcionarios son los que dan a conocer los boletines, pero nosotros no tenemos precisión. Se dice que en Lara van cien mil personas vacunadas.

Lo que viene siendo casi el 10% de la población de Barquisimeto.



Manifestó que el equipo de epidemiología regional, dirigido por la doctora Lil Riera, «quien es una profesional muy preparada, buena persona y receptiva, esta trabajando bien».



«Por eso le digo a la gente: vaya a la Vargas, pregúnteles y ellos le dicen. Porque hay información que, aunque nosotros quedamos darles, no la manejamos. Hay hermetismo central y esas son órdenes que bajan. Pero, hasta ahora tengo entendido que los puntos están funcionando».

Agregó que confía en Dios que esas 600 mil personas que están a la espera de la segunda dosis puedan ser cubiertas. «Pienso que deben ser más ahora porque en muchos sitios siguieron colocando la primera dosis de la vacuna Sputnik. Significa que la van a traer, pero tienen que cumplir la cuota de los primeros vacunados». Advirtió a quienes se proclaman antivacunas, que están incurriendo en una actitud irresponsable por lo expuesto acerca de los peligros de la pandemia.

-¿Quiénes sufren de VIH pueden vacunarse?

-Claro que sí. Deben vacunarse porque se trata de personas de alto riesgo , ya que su sistema inmunológico está comprometido.



-¿Se ha tenido casos de personas que hayan sufrido reacciones al vacunarse?

-Hasta ahora, no. Por lo menos a mi me pusieron las dos dosis de la vacuna china y lo que me dio fue mucho sueño y del resto, nada. Mucha gente me dijo que había sentido lo mismo. Ninguna persona, que yo sepa, ha sufrido de fiebre, dolor en el sitio donde le inyectaron o de malestar. Nada de eso.

–¿Es posible que personas vacunadas puedan contraer COVID-19?

-Claro, porque puede darle cualquiera de las cepas nuevas, que están apareciendo, pero se recupera porque la sintomatología es muy baja, no se complica. Si no nos vacunamos masivamente, no hacemos el efecto de rebaño, no podemos protegernos de las mutaciones del virus.