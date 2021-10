OVF: Caída acumulada anualizada de la economía fue de 2,7% pero en el tercer trimestre aumentó en 9,4% #25Oct

La actividad económica venezolana cayó en los primeros tres trimestres de este año en 2,7%, en comparación con el mismo periodo del año 2020, se puede ver como una recuperación, pero seguimos en el foso, pasamos del sótano 5 al sótano 1, recordando que en el año 2020 la economía cayó 65,9%



El economista José Guerra, reveló que esta información la elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas, debido a que el Banco Central de Venezuela tiene cerca de cuatro años que no suministra sus estadísticas sobre la evolución de la economía venezolana.

Precisó que la economía venezolana aún no ha salido del túnel de la recesión en la que está sumergida desde el año 2014, como han pretendido hacerlo ver con la recuperación de algunos sectores.



“Ahora en este tercer trimestre de 2021, respecto al mismo tercer trimestre anualizado, si hay un crecimiento de 9,4%, es decir si tomamos el trimestre de junio a septiembre de 2021 con respecto al mismo periodo del 2020, se registra un crecimiento de la economía y es el primero que ocurre en los últimos tres o cuatro años, la economía parece haber tocado fondo en septiembre y luego empieza ese proceso, que habrá que ver si se consolida o no de recuperación”.



Destaca que a lo largo de la m edición que ha hecho el OVF desde diciembre de 2014 y comparándolo con septiembre de 2021, el tamaño de la economía es el 20% de lo que fue en el 2014, lo que evidencia que la economía perdió el 80% de su tamaño entre el 2015 y 2021, afirmando que se trata de una caída muy significativa.



“Al cierre del año 2021, la actividad económica estuvo 24% por debajo del nivel previo a la Pandemia, recordando que la pandemia se decretó oficialmente en Venezuela en marzo del 2020, la economía está por debajo de lo que era en febrero de 2020, se ha venido recuperando, pero le falta mucho todavía, y allí es importante mencionar que todos los países latinoamericanos, ya alcanzó y superó los niveles que tenía la actividad económica antes de la pandemia”.



Ratifica que en este tercer trimestre de 2021, es el primero en el que se aprecia que hay una leve recuperación de la economía, ratificando que no hay cifras. Sin embargo señala que a actividades económicas fundamentales como petróleo, sector financiero, el comercio y la manufactura, sobre todo esta última no despega, prácticamente está desaparecida, admitiendo que en los cálculos del OVF la manufactura no está contando porque su contribución al PIB b ajó de 17% que tenía en el 2012-2013 a apenas 5%.



Explica que esta recuperación, en la cual tocamos fondo y se comienza a mejorar, se debe básicamente al petróleo, porque la caída en el 2020 fue tan grande, que ahora con una producción de 600 mil barriles de petróleo al día, significa un aumento de casi 50% con los niveles de 300 mil del año pasado.



“El sector financiero cayó durante el trimestre y el sector servicios, incluyendo remuneraciones, gastos de inversión pública y de sostenimiento de las actividades del Estado, ha caído a niveles muy significativos, de manera que lo que ha movido realmente la actividad económica, ha sido el aumento de la producción petrolera, sobre la base de un nivel muy bajo en el 2020”.



Al referirse a una eventual recuperación de la economía, hay que mencionar que, desde el punto de vista de la demanda, ha contribuido a que la economía empiece, habiendo tocado fondo, lo que está moviendo la economía es la dolarización, que ha permitido hacer las operaciones que antes no se podían hacer en bolívares, porque no había efectivo, de allí que la dolarización vino como al rescate de la economía, durante este período.



“Pero sin embargo, ello se encuentra con una barrera prácticamente infranqueable, que es el nivel de encaje de la banca, este sector en Venezuela lo que está es brindan do servicios, distribuyendo monedas, pero crédito no hay por los elevados niveles de encaje de más del 75% a 80%, al que está sometido el sector financiero, de manera que cuando la banca capta recursos, debe encajar el 80% el BCV, porque las captaciones en dólares no están sujetas a encaje, de manera tal que la b anca no puede prestar, y si no hay crédito la economía no puede crecer, porque la economía funciona con créditos”.

Admite que el sector privado está trayendo recursos a través de aportes de capital que están haciendo los socios, también tomando deudas con las colocaciones de papeles en las casas de bolsa, a través de las empresas que están cotizando y captando recursos y, finalmente, a través de algunos créditos que está dando la banca en divisas con la garantía de los depósitos que tienen en la banca.



“Al cierre del año 2021, de acuerdo con las estimaciones que tenemos, la economía venezolana va a ser la de peor desempeño en el planeta tierra, todas las economías están creciendo, la de Venezuela todavía no ha salido de la recesión, hemos visto la caída de 2,7% y está por verse si puede mantener el ritmo de recuperación para llegar a cero y volverse a ubicarse en un nivel de no decrecimiento, eso es lo que nosotros deseamos, pero ello va a depender de cómo evolucione la producción petrolera”.