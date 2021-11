Lorenzo Monasterios: Un Nuevo Tiempo continúa con su objetivo de sacar a Maduro del poder #25Nov

El presidente de Un Nuevo Tiempo en esta entidad, Lorenzo Monasterios, manifestó ante el clima político que se vive luego de culminado el proceso electoral, que esa organización política seguirá haciendo el trabajo en lo organizativo, con las estructuras y los cuadros de base a través de todas las parroquias, con el fin de continuar ejecutando los objetivos trazados como lo es la salida de la presidencia de Venezuela de Nicolás Maduro, así como cuidar todo el avance que se logró durante el año 2021 con el proceso electoral.

“Si hacemos un análisis general referente a los resultados de las elecciones regionales tenemos que aceptar que la población no se sumó al llamado de salir a votar, otro aspecto importante es que la vía que se utilizó para la escogencia de los candidatos no fue la más indicada y además que se tuvo muy poco tiempo para la campaña, por lo que no se pudo impulsar de manera efectiva el rescate del voto”, indicó el dirigente.

Dijo, que la tarjeta de Un Nuevo Tiempo estuvo dentro de las opciones para que los electores participaran en los comicios, aunque todo el trabajo de la organización estuvo dirigido al impulso y llamado a votar por la tarjeta de la Mesa de la Unidad, como fórmula de unificación de criterios y estrategia.

Para Monasterios es fundamental que en venideros procesos electorales se trabaje y se logren candidaturas a través de primarias abiertas, donde toda la población inscrita en el CNE pueda participar y se escojan las opciones con mayor aceptación, además de encontrar puntos de convergencia con otros sectores de oposición en el país para unificar la lucha contra el régimen de Maduro.

“Hay que dar apertura a dirigentes que están por fuera de la Mesa de la Unidad, ya que no todos tienen conexiones con el gobierno ni han vendido sus ideales de libertad, en Venezuela quedó demostrado que la oposición es mayoría, pero Maduro ganó por qué no hubo verdadera unidad y en muchos casos los egos prevalecieron”, señaló el líder regional de Un Nuevo Tiempo.

Recordó además que no se puede dejar a un lado el contacto con la gente, el trabajo casa por casa, escuchar y vivir de cerca las problemáticas sociales, ya que a través de las redes es mucho lo que se deja de percibir.

En otro punto de importancia, recordó Lorenzo Monasterios que para este próximo año 2022 entra en período la figura del referendo revocatorio para Nicolás Maduro, por lo que este objetivo debe ser la prioridad de la oposición venezolana, «aunque para lograrse este proceso aun queda un largo trecho de trabajo político y el régimen al saber que existe una mayoría descontenta, intentará por todos los medios impedir que se logre esta consulta«.

Indicó que si no es por referendo será por presidenciales, donde además se tiene opción de recuperar la Asamblea Nacional ya que también tocan elecciones parlamentarias para el año 2024.

«Los resultados del 21 de noviembre no son el reflejo del clamor nacional y no estamos para buscar culpables o señalar a algún dirigente del revés que tuvimos, más bien la intención es llamar y sumar a todo aquel que adverse al gobierno para trabajar de manera unificada y lograr lo que quiere la mayoría del país que no es más que Maduro deje la presidencia de la república”. indicó para cerrar.