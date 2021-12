OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¡Hora menguada! #1Dic

“…Si algunas personas interpretan mi modo de pensar y en el apoyan sus errores, me es bien sensible, pero inevitable; con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el texto de sus disparates.»

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco.

“Carta del hombre más grande del mundo a… Antonio Leocadio Guzmán.

6 de diciembre de 1829.

Al vivir la destrucción, cada vez mayor de mi amada patria, con profundo dolor espiritual, que tal vez sea mayor que el dolor material, y presenciar la descarada desvergüenza de algunos personajes, que por intereses personales y lucro avaro son delincuentes corruptos con ansias de poder, que llevan, a su modus operandi, a ciudadanos probos y los someten a un innecesario escarnio público, crean divisiones ideológicas entre quienes luchan por un Estado de Derecho basado en el Estamento Legal vigente y están dispuesto a inmolarse por la libertad y la democracia; al ver el desastre electoral del 21N, realidad de lo ya presagiado, trajo a mi mente esas lapidarias palabras del “Padre de la Patria”, es por ello que transcribo el texto publicado por la abogado ecuatoriana. Cito…

El 25 de julio de 2008, María Cristina Meneses, abogada graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador, y funcionaria de la Defensoría Pública, quien colabora como Defensora Pública Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de aquel país, publicó en lahora.com.ec:

225 años han transcurrido desde que naciera el Libertador de América. Un 24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela, Latinoamérica se iluminó con el nacimiento de Simón Bolívar; un hombre que, entre triunfos, desagradecimientos, abandonos, congojas y muchos desengaños jamás dejó de soñar con unir a América bajo una sola bandera (ideal que hasta hoy tiene vigencia pero que lamentablemente no hemos podido consolidar), así como tampoco dejó de luchar por la libertad, ni aún con su muerte:

“… mis enemigos han hollado lo que me es más sagrado: la reputación de mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Colombianos: al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. Mis postreros votos son por la felicidad de la Patria… Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro…”

Al conmemorar un año más de su nacimiento y tratar de rendir gloria y honor al gran libertador sería bueno preguntarnos:

¿cuál sería su reacción al ver ésta, su América, separada, cada día más pobre, cada día más frágil?

Seguramente observaría con desconsuelo lo que muchos en su nombre pretenden hacer… Y es que él en su carta a Antonio Leocadio Guzmán, el 6 de diciembre de 1829, ya lo presintió y manifestó:

Y es que se ha comprobado que hoy en día no se hace otra cosa que violentar su pensamiento y adecuar sus palabras a los intereses personales de otros personajes, será que olvidamos que Bolívar fue un hombre que a decir de sus historiadores “actuó y respondió a las exigencias de su tiempo.”

Qué bueno sería recordar las distintas facetas de Simón Bolívar, recordar su espíritu rebelde frente a las injusticias, hacerle honor buscando la verdadera unión de nuestro pueblo oponiéndonos a intereses extraños, recordando siempre sus sabias palabras:

“Si no hay respeto por la Patria, las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo; es un conflicto singular de hombre contra hombre.” Fin de la Cita.

Voy mucho más allá, con la admiración que siente un niño por su padre, aseguro que Bolívar sigue respondiendo a las exigencias de nuestro tiempo.

Voy mucho más allá, con la admiración que siente un niño por su padre, aseguro que Bolívar sigue respondiendo a las exigencias de nuestro tiempo, es por esto que no entiendo como una persona puede declarar públicamente que es marxista-bolivariano.

Supongo que su desvergüenza tiene su origen en la ignorancia o, en la delictiva y desmesurada ansías de poder, y con ello engañan a algunos ciudadanos que creen en la retórica conducida de forma premeditadamente delictiva, porque se tiene que ser desvergonzadamente patriota, para actuar en nombre de “El Libertador” y auto denominarse marxista, a sabiendas que, en un trabajo contratado por un puñado de dólares, y publicado en “The New American Ciclopedia,” en el año de 1858, Carlos Marx, calificó a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, como: (Cito):

“Napoleón de la retirada…” “Canalla, desertor, cobarde, brutal, miserable y lo comparó con Souluque el emperador haitiano, destacando su tendencia al despotismo, sus afanes reeleccionistas y sus ambiciones dictatoriales.”

Ante la destrucción de la Patria, apegados al Estamento legal vigente, los venezolanos debemos reflexionar y actuar de manera integral, basada en nuestros tradicionales principios y valores…

¡EN LA UNIÓN AFIANZADA EN LA LEALTAD!

Maximiliano Pérez Apóstol