Claudio Fermín: Vamos a trabajar por el futuro de Barinas #8Dic

El candidato a la Gobernación de Barinas por el partido Soluciones, Claudio Fermín, aseguró que de resultar electo el venidero 9 de enero de 2002, como gobernador de esa entidad, trabajará por el futuro de la región llanera.

“Conmigo Barinas no va a perder ni un segundo ni en guerrilla ni en hostilidad ni en venganza. Vamos a ofrecer soluciones y a trabajar por el futuro de Barinas”, expresó Fermín, según nota de prensa de Soluciones.

Asimismo, dijo que es “positivo” que se busque una mayor unidad entre las siete opciones que disputan la gobernación, aunque no reveló si piensa apoyar a Sergio Garrido por la MUD.

“Yo apoyé a Freddy Superlano con convicción en 2017 y recorrí Barinas promoviendo su candidatura a la gobernación. Freddy hoy llama a la unidad y todo el que llame a la unidad hace bien”, refirió Fermín.

“Cuando me ofrecieron la candidatura, lo primero que les dije fue que yo acepto esta tarea porque he tenido siempre una vocación de entendimiento y conciliación. Si no tenemos un mínimo de armonía y gobernabilidad, no hay inversiones ni puede funcionar ningún estado”, acotó.

Finalmente, Claudio Fermín propuso “construir una propuesta que le brinde soluciones a Barinas”. Hay un grave descontento que existe en el estado producto del estado de los servicios públicos, las expropiaciones, y el ataque a los productores.

Finalmente, rechazo las inhabilitaciones políticas a varios candidatos de la entidad que «sólo han exacerbado el descontento”.