OPINIÓN Reflexión en positivo: Ano 2021 Pa’Remaluco #30Dic

Último artículo del año 2021 que no fue nada simpático y mucho menos bueno, pero lo escribo sobre cargado de amor, voluntad y admiración; mi principal materia prima que me caracteriza para llenar estas páginas y con ánimo irrevocable de dejar de estar junto a ustedes; pero en lo personal califico este año de los peores y malucos que hemos vivido, el peor de los peores y me queda corto en mi apreciación, no deseo ni quiero hacer un balance de este año tan fatídico y cruel; porque me hice la promesa o imposición de buscarle la parte buena hasta donde esta lo peor, esto con un aporte o paliativo a construir con la paz en la nación y no aplicarle más leña al fuego sino en una forma en positiva como un humilde valor agregado a los tantos que aún tienen su autoestima alta y esperamos fortalecida que afloje sus mentes y fe, sintiéndome orgulloso de pertenecer a ese gran grupo que amamos nuestra nación y seguimos fortaleciendo a los hacedores, que no dudemos que somos mucho más que los deshacedores o agoreros filósofos de la nada y un grupo que todos conocemos que ni hacen ni dejan de hacer, pero sin son especialistas en la imposición de trabas.

Este remaluco año que ojala se nos olvide a todos, para que así el sufrimiento sea menos y nuestra mente diga amen y recuperemos nuestra nación, borrón y cuenta nueva, sin odios ni rencores, que sea una terea de todos con amor, incluso el perdón, todos a la carga, por una nación prospera y pacífica, consciente de que somos el país más rico del planeta, eso es indiscutible, pero también es país calificativo entre 128 países el 127 con más problemas, más conflictos y más enemigos, ese justamente es donde debe venir el reforzar la unión que nos conduzca al camino de la paz, la decencia y seamos vistos con respeto y admiración que sin duda es el deseo de todos y alto porcentaje ya que no tenemos ni siquiera en la mente el día más angustiado, fatídico en intriga; por Dios que olvidemos pronto de este remaluco año y busquemos de una forma única contribuyendo a que suceda que el año 2022 sea muy bueno para todos que ya el virus chino se vaya con el 2021, que se reconozca que la educación está en decadencia, que no aumente más la pobreza que todos sabemos que los alimentos en este trimestre aumentaron un cuarenta y siete por ciento (47%) de treinta y cuatro por ciento (34%), que lo más sagrado en el mundo es la educación y lo más doloroso para un humano quienes educaron a nuestros hijos y nietos están pasando las de Caín en una pobreza aguda, que pecado tan grande cometieron estas honorables personas y adonde están sus derechos; otra cosa muy triste que causa dolor es la desintegración en la familia, la estampida o diáspora como se llame porque el dolor es igual; ¿a quién hago un llamado especial?, porque me aflora una lágrima; imploro un llamado y no sé a quién pero todos sabemos quién puede resolver y hacer esto de inmediato, si es su voluntad y deseo de vivir y convivir en paz; es posible que según algunos estudios ya hay en el mundo más de siete millones (7.000.000) de venezolanos fuera de nuestra rica nación, como nos explicamos esto, si aparte de ser un país tan hermoso, es el más rico del planeta, aparte de que se dice que este año 2022 estas cifras de inmigrantes llegara y pasara de los diez millones (10.000.000); esto es un problema que no afecta y duele a todos y por tal debe haber egoísmo para resolver.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]

Condolencias:

Recientemente recibimos la noticia de la desaparición física del Ing. Gerardo Pérez Lugo, buen ciudadano, hombre trabajador, su partida enluta a familiares y amigos, a la Dra. Elizabeth Carrazzoni de Pérez y sus hijos; mis más sinceras palabras de condolencias; que en paz descanse Gerardo quien fue mi amigo inquebrantable por muchos años; abrazo solidario de forma especial a su hermano Adolfo con quien comparto su tristeza, mis oraciones por su alma y resignación.