Presidente de Imauto: Tenemos un pésimo sistema de recolección de basura en Carora #5Ene

Un solo camión compactador de basura está trabajando en la recolección de basura en Carora, con cauchos deteriorados y “pasando aceite”, mientras el resto se encuentra convertido en chatarras en el vertedero municipal y estacionamiento municipal, indicó este miércoles en rueda de prensa el ingeniero Orlando Herrera, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano del municipio Torres (Imauto), señalando que este es el resultado de la anterior administración del exalcalde ingeniero Edgar Carrasco.

En tal sentido, precisó que gracias a un convenio con la empresa privada establecido por el alcalde, licenciado Javier Oropeza, se espera la adquisición de tres camiones para que en un lapso de tres meses se incorporen al trabajo de recolección de desechos sólidos en la ciudad y cabeceras de las parroquias foráneas.

Dijo que en las próximas 24 horas se pondrá operativo un segundo camión y con los tres que llegarán tras el convenio, sumarán cinco unidades al servicio de las comunidades.

Adelantó que desde este jueves se activa una brigada de barrenderos con carritos, cepillos y palas que en una primera etapa limpiarán las calles de la ciudad de forma manual, y se trabaja para la instalación en sitios estratégicos de cestas que están siendo recuperadas para que el público deposite la basura.

Descartó que se coloquen contenedores en las comunidades ya que requieren mantenimiento con agua para limpiarlos y Carora enfrenta un severo problema con el vital líquido.

Respecto al cobro del servicio de aseo urbano, sostuvo que de momento no hay moral para que Imauto proceda a cobrar a las personas por una labor que no se prestaba con eficiencia, sin embargo, estima que a medida que se vaya mejorando en esta nueva gestión se determinará un modelo de tarifa hasta ahora no analizada.

“Quien quiera colaborar con el instituto puede hacerlo, pero es de manera voluntaria”, manifestó.

Recordó que la ordenanza municipal vigente obliga a cada caroreño a barrer el frente de su casa, por lo que todos deben tomar conciencia al respecto y proceder a limpiar para mantener un ambiente sano.

Lamentó que los trabajadores de Imauto ganen apenas 7 bolívares mensuales y que sobrevivan con las dádivas que les dan las personas en las comunidades cuando pasan a recogerles la basura.

“Andan sin botas de seguridad, sin uniformes y hasta perdieron esa orientación que le dimos del buen trato al público”, puntualizó.

Fustigó que no tuvieron entrega formal del Instituto por parte de la gestión pasada, por lo tanto, es difícil cuantificar los daños y conocer los soportes contables.