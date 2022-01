OPINIÓN Reflexión en positivo: Comencemos #6Ene

La prosperidad es una demostración de la existencia de Dios; en nombre de Dios comienzo con el primer artículo del año; con el deseo de que este nuevo año sea menos tortuoso y nos permita realizar nuestros sueños y juntos trabajar por la nación con la esperanza y fe de que lo malo paso y viene buena época para el rescate y refundación del país, donde todos seamos ganadores y unidos con inclusión de un solo compromiso de ver a Venezuela grande y poderosa con rostro de rica como lo es ella; indudablemente no se puede ni debe ocultarse las tantas bondades que Dios nos puso en nuestras manos y no sabemos ¿en qué momento se perdió el rumbo y en franco retroceso o si sabemos? pero por aquellos de la meaculpa siempre andamos en busca de un culpable y a donde estábamos los afectados que se placen llamar defensores de la patria; por ellos es que es necesario urgente e indispensable la unión, todos a una sola voz y ritmo, grabándolo en nuestros corazones y mente que nuestra nación está en decadencia; debemos recuperarla sin egoísmo, nuestra patria necesita del aporte urgente y la participación y concurso de todos sus habitantes; con disciplina y amor todos a trabajar en beneficio, unidos y preferible con un poco de precaución; a muchos le da remordimiento y evitar ser indiferentes en lo que ha pasado, para mal de todos lo que sabemos es el haber caído en una de las mayores desgracias del mundo que es la pobreza, aun cuando Dios nos ubicó en una rica nación, con el propósito en buscar y hablar de la parte buena que como nuestro país no hay otro, me atrevo a expresar sin temor a equivocarme el sentir de la gente que desea trabajar, producir y compartir para la patria, ser mejor ciudadano, cumplir con sus imposiciones, como es el caso del empresario del campo, quienes me han dicho que están dispuestos a aumentar más la producción en todos sus rubros a no inmiscuirse en lo que no sea producir, mayor producción más barata, mantener la tierra permanente ocupada para producir hasta el cansancio y como recompensa no perder el tiempo en busca de insumos, repuestos, haciendo colas para todo, etc. y la apertura a créditos con tarifas agropecuarias con asistencia técnica, eso es por parte de los agricultores más trabajo más producción, respetándole su valioso tiempo y zapatero a su zapato; por parte del sector ganadero también me dicen que cada día desean aportar más aumentando el rebaño, producir más leche, carne, más empleo, no interferir en lo que no sea producir, trabajar hasta los días feriados a cambio de lo que por ley le corresponda como son los insumos a tiempo, la seguridad, garantía y respeto a la propiedad, más facilidad para el desarrollo de las ideas y la creatividad, hacer un borrón de la voz populi, que el principal inconveniente es la traba de las políticas económicas aplicadas, que no dan pie con bola a lo que se trata de desarrollo, por ellos hace falta y de urgencia la alianza, donde esas diferencias tan marcadas no funcionan en el desarrollo de la nación.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, a convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]