Sergio Garrido concluyó su campaña a la gobernación de Barinas #6Ene

Anoche, en el municipio Pedraza, cerró su campaña a la gobernación de Barinas, el candidato de la Unidad, Sergio Garrido, quien es respaldado además de Acción Democrática en la resistencia, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, por la coalición de doce partidos que apoyó en las últimas elecciones a Rafael Rosales Peña, y por Unión y Progreso, que en esa contienda no apoyó a ningún aspirante a ese cargo.

“Asumo el gran compromiso de ser el representante de la democracia en este territorio, que ha sido golpeado severamente por un régimen autoritario, corrupto e insensible, que ha sumido a Barinas en la mayor pobreza, la cual raya en la miseria”, dijo al declarar para Elimpulso.com.

¿Tuvo tiempo para recorrer todo el estado Barinas, cuya superficie de 35. 200 kilómetros cuadrados es casi dos veces la de Lara?

Claro que lo logré porque cuando se quiere se puede y yo, con el favor de Dios, tengo voluntad, entusiasmo y disposición de hacer bien las cosas.

En este sentido mencionó que visitó los doce municipios de la entidad federal: Alberto Arvelo Torrealba, Cruz Paredes, Obispos, Rojas, Sosa y Pedraza, donde el 21 de noviembre triunfó abiertamente la oposición y donde ésta también se hizo sentir, como son Barinas, Antonio José de Sucre, Bolívar, Ezequiel Zamora y Arismendi.

¿A dónde le costó llegar?

A Arismendi por ser el más distante, pero me encontré con gente muy amable y dispuesta a respaldar la candidatura democrática.

¿Qué puede decir de los candidatos Jorge Arreaza y Claudio Fermín?

Que desesperadamente pretenden comprar a la gente, entregándoles electrodomésticos de toda clase, celulares, bolsas de comida y hasta combustibles, incluyendo bombonas de gas.

Aún más, están haciendo un derroche tan enorme que la gente del pueblo no puede menos que criticarlos por cuanto Barinas se encuentra en deprimentes condiciones, mientras ellos han llenado de pendones las calles de todos los municipios y hacen ostentación de la flota de vehículos que el régimen ha puesto a su disposición. Como no son habitantes de Barinas, ni tienen casa aquí, se han hospedado en los más lujosos hoteles y hacen grandes despilfarros. Pero, ese dinero no sale de sus bolsillos, sino de los recursos del Estado venezolano. Lo que no hay explicación es cómo la contraloría no se ocupa de investigar esta escandalosa dilapidación. Sin embargo, por más que intenten comprar conciencias, no lo lograrán porque ya el pueblo está cansado de este régimen autoritario, corrupto y terriblemente ineficiente.

¿Qué le han parecido las declaraciones de Jorge Arreaza en las cuales señala de ser corrupto a los Chávez, que han gobernado el estado?

Cómo serán ellos de corruptos que se acusan entre sí.

¿Qué espera de este domingo en las votaciones?

Este pueblo abrió los ojos y estará atento, vigilante y dispuesto a hacer respetar sus votos para restablecer la democracia en Barinas.