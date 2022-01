Comunicado: Trabajadores de la salud en Venezuela exigen a la dictadura de Maduro insumos para hospitales públicos en el país #11Ene

La falta de insumos y condiciones para poder atender a los pacientes de manera efectiva, denunciaron los trabajadores de la salud, a través de un comunicado, en el cual emplazan al Ejecutivo dotar a los centros hospitalarios del país, documento dado a conocer por el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Veloz.

Los especialistas del Frente Amplio Profesional afirman que los médicos, personal de enfermería y todos los que pertenecen al sector sanitario venezolano no pueden cumplir de manera efectiva con su misión si laboran en un sistema sanitario en el suelo y viviendo con pírricos salarios.

El texto del comunicado expresa:

Para los expertos del Frente Amplio Profesional (FAP) el inicio de este 2022 impone que todos los trabajadores del sector salud y los gremios que los agrupan se enfoquen en integrarse más para denunciar y ejercer acciones de presión ante la dramática situación en que viven y las precarias condiciones en sus lugares de trabajo, lo que afecta de manera acentuada a los ciudadanos.

“Lo primero es la urgencia de realizar un diagnóstico profundo e integral de la red hospitalaria del país. Sabemos que las condiciones para llevar adelante un trabajo de esta magnitud tienen limitaciones, porque el régimen de Nicolás Maduro hará lo que sea para impedirlo. Por lo tanto, tenemos que apelar a nuestro ingenio y determinación para hacerlo, porque los ciudadanos venezolanos deben saber cuál es la real situación en que se encuentran los hospitales, a pesar de que cientos de miles la conocen. Nos referimos a aquellos que les ha tocado ir a un hospital y constatan que no hay insumos y que los aparatos de diagnóstico, así como los de tratamientos no funcionan, lo que coloca en alto riesgo sus vidas”, afirma el FAP-Salud.

“También es necesario remarcar en la precaria condición económica de los trabajadores de la salud, quienes devengan salarios de hambre. ¿Cómo es posible que aquellos que velan por la salud de todos los ciudadanos del país y que son los que más se han expuesto al contagio del virus del SARS-CoV-2 y sus variantes, al punto de que cientos de ellos han entregado sus vidas, reciban una remuneración que no les permite tener lo más básico para poder sostenerse y a sus familias? Esto es algo ilógico y criminal”. aseguran los profesionales del FAP.

“Por lo tanto, nuestro llamado a todos los integrantes del sector salud es a tomar muy en cuenta esta propuesta, que se traduce en apuntalar la lucha por la salud de los ciudadanos y por hacer valer el mandato que dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en materia de remuneración laboral para todos los trabajadores del país”. agregan.

Reinfecciones por Covid-19

Por otra parte, los profesionales del FAP-Salud, reiteran a toda la población la necesidad de no descuidar las medidas de protección personal frente a la variante ómicron del virus SARS-CoV-2.

“Maduro la semana pasada de manera irresponsable mantuvo la flexibilización, a pesar de saber que la nueva rama del virus ha puesto en jaque a todo el mundo. Esta variante es altamente contagiosa, aunque al parecer no es más letal que la cepa original. Sin embargo, son muchos los que no se han vacunado, algunos porque no quieren, lo cual es un grave error. Por lo demás, es falso que el 90% de los ciudadanos se hayan vacunado como dice el régimen, por lo que está latente el riesgo de que vivamos una nueva ola del virus. De hecho, el reconocido infectólogo venezolano Julio Castro advirtió en un programa radiofónico que “es probable que la misma dinámica de lo que vemos en Europa y Norteamérica (con respecto a la variante ómicron) sea la realidad en Venezuela en dos semanas, eso implica algunos cambios que van a ser temporales en la dinámica diaria”. Frente a ello, recomendó “no bajar la guardia, usar tapabocas, proteger a los niños y vacunarse”.

“Cabe resaltar que contrario a lo que venía sucediendo en que los casos de reinfecciones del virus eran aislados, ahora son muchos los que se están reinfectando en el mundo en un lapso de tiempo muy corto. Según un análisis del Instituto Carlos III (ISCII1), un organismo autónomo de España. probablemente esto se deba a los cambios que presenta esta variante. ‘Al haber tenido tantas variaciones en la proteína S, los anticuerpos previos, tanto de las vacunas como de las infecciones naturales, no son del todo buenos y se produce la infección (…) De alguna manera, ómicron se escapa a la acción de los anticuerpos que se han generado en nuestro organismo tanto por infecciones previas como por vacunas’. A pesar de ello explican que esto no quiere decir que hemos perdido la inmunidad, pues ‘tenemos la inmunidad celular, que aunque no se puede medir tan fácilmente como la de los anticuerpos, nos está salvando. Esas células enseguida ponen en marcha la fabricación de nuevos anticuerpos frente a la variante ómicron. Esta inmunidad celular. afirman los inmunólogos del ISCIII, tarda unos dos o tres días en ponerse en marcha y rápidamente vence a la infección.

¡GRANDE BARINAS!

“Aprovechamos la ocasión para felicitar al valiente y democrático pueblo de Barinas por la victoria alcanzada en el evento electoral del domingo 9 de enero. en que ratificó de manera contundente sus deseos de cambio y por lo tanto su rechazo al régimen usurpador. al elegir como gobernador al candidato de la MUD. Sergio Garrido, para propinarle una categórica derrota al candidato de Maduro y a los alacranes. Esto es una demostración que verdaderamente unidos podemos muy pronto alcanzar la libertad y salvar a Venezuela”, subrayan.



Un nuevo fallecido por covid-19 en el sector salud

En el repone semanal N° 72 del Frente Amplio Profesional sobre la pandemia de la COV1D-19, del lapso comprendido del 03-01-2022 al 09-01-2022, se sumó un nuevo fallecido del sector sanitario del país, por lo que la cifra de decesos se elevó a 1.008, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela, el 13 de marzo de 2020.

Cabe destacar que en estos reportes semanales se registran todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales. Igualmente, médicos y trabajadores de enfermería que fallecen en el exterior, por haber migrado a causa de la crisis venezolana.