Edgar Urbáez: Errores del Ejecutivo y BCV impiden controlar la hiperinflación #12Ene

Tener el encaje legal más alto del mundo, inyectar dólares a la banca, exonerar productos importados, mantener la política de transferir bonos a la población y activar una voracidad fiscal son errores que están cometiendo la administración de Nicolás Maduro y el Banco Central de Venezuela (BCV), que nada logran para controlar la hiperinflación del país.

Así lo considera el doctor Edgar Urbáez, abogado, economista y docente universitario, quien ha estado en desacuerdo con algunos de sus colegas y analistas económicos que han visto la posibilidad de que la hiperinflación comience a desaparecer en marzo de este año.

El encaje legal del 85%, que es más elevado en todo el planeta, no permite el crecimiento de la economía, por cuanto la banca se contrae al no poder conferir créditos y sin éstos, es imposible aumentar la producción de bienes y servicios, los trabajadores seguirán siendo mal pagados y el consumo no podrá aumentar.

Esa medida ha sido tomada porque el gobierno quiere bajar la demanda de dinero porque mientras haya más dinero en la calle, la demanda de bienes y servicios es mayor; y si aumenta la demanda, se elevan los precios. Pero, esa limitación a causa del encaje legal, inevitablemente, incrementa la inflación.

El camino que el Ejecutivo Nacional escoge a través del Banco Central de Venezuela está equivocado, asienta el doctor Urbáez. Tiene que acompañarlo a través de políticas financieras, monetarias, fiscales, comerciales.

Con la política de importaciones de productos, que ha venido ocurriendo continuamente, se perjudica el país, porque sobre los artículos provenientes del exterior hay exoneración de impuestos y no puede haber competencia nacional, ya que los productores tienen que cerrar sus empresas y dejan sin ocupación a sus trabajadores.

Tampoco es un error inyectar dólares a la banca para mantener bajo el precio de la moneda estadounidense, porque se están quemando reservas de la nación.

Con las dádivas de los bonos no se combate la inflación, porque aunque el monto sea muy bajo, el dinero que se está utilizando es inorgánico. Del mismo modo se afecta la economía con la voracidad fiscal.

Cuando el gobierno dice, a través del Banco Central de Venezuela, que la inflación acumulada cierra con el 700%, miente, declaró nuestro entrevistado. No es verdad que la economía crecerá en el 2021. Esa es una mentira del tamaño del cielo. Lo que sí aumentaron fueron las migraciones y la pobreza crítica, esa que padecen las personas que apenas pueden comer una vez al día.