René Rivas: En Lara está recibiendo el refuerzo de vacunas el personal sanitario #15Ene

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer los resultados del proceso de refuerzo de vacunación en el país, si se está cumpliendo con el esquema anunciado a fines del año pasado, reconoció el doctor René Rivas, presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, al ser entrevistado por Elimpulso.com.

De acuerdo con el esquema, en la primera semana de enero se le dio prioridad al personal de salud de primera línea, que atiende directamente a pacientes con COVID-19. Del mismo modo se había previsto hacerlo con paramédicos y bomberos.

«Tengo que reconocer que el programa del refuerzo de vacunación se está implementando«, dijo el doctor Rivas. «Hemos corroborado que se está estableciendo como prioridad al personal sanitario».

Acotó también que «hay que inducir a que la gente acuda a colocarse la tercera dosis, sobre todo por las nuevas cepas que están apareciendo en el mundo, incluyendo Venezuela, agregó. Porque han aparecido la ómicron, la Delta ómicron y las que pueden venir».

«La tercera dosis de las vacunas rusa Sputnik V y china Sinopharm y Sinovac, que son las que se han venido aplicando en nuestro país, tiene que ser recibida por las personas que ya tienen sesenta dosis de haber recibido la segunda dosis».

«No se sabe el número de personas vacunadas en Venezuela, porque el gobierno ha dicho que ha sido inmunizado el 90 por ciento de la población de 28 millones de habitantes, pero la Organización Panamericana para la Salud (OPS) indica que sólo es el 40, 4 por ciento. Y no hay forma de comprobarlo porque las estadísticas son llevadas por los organismos oficiales, los cuales indican que hasta ahora se han registrado 5.370 fallecimientos de 440.730 contagiados».

En torno al número de personas que trabajan en el sector salud en Lara, manifestó que tiene conocimiento de 14.600, en el cual están englobados médicos, personal de enfermería, bioanalistas y demás trabajadores. Pero, tampoco se sabe cuántos de ellos ya han recibido la tercera dosis.

De acuerdo con el mencionado esquema, después del personal sanitario se ha determinado que sean vacunadas las personas de la tercera edad.

En la tercera semana, las personas de 19 a 59 años de edad que sufran de las patologías siguientes: Hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, VIH o cualquier enfermedad crónica que comprometa su inmunidad o cáncer.

En la cuarta semana de enero, de manera progresiva, a funcionarios de seguridad. Y en la primera semana de febrero, al resto de la población. Pero, como no ha habido información oficial, no se sabe si el cronograma se ha cumplido estrictamente o no.