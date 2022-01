Elda Jiménez: Estudiantes de la Unefa cubren vacantes de enfermería en el HCAMP #19Ene

El Hospital Central Antonio María Pineda (HCAMP) de Barquisimeto registra un alto déficit de enfermeras y una de las medidas emergentes, tomadas por las autoridades, ha sido habilitar a estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa) en diferentes áreas del centro de salud, entre ellas maternidad y sala de emergencias.

Así lo informó a Elimpulso.com la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Lara, Elda Jiménez, quien más que ver la medida como una solución, señala que es una decisión de “riesgo” por la “falta de conocimiento académico y experiencia de los estudiantes”.

Dicha medida emergente fue tomada por la jefa de Enfermeras del Hospital Central, quien, según contó Jiménez, lo hizo acatando instrucciones del ministerio de Salud.

Aunado a esto, recalca la profesional que los estudiantes habilitados para estas labores recién están cursando el tercer semestre de la carrera, momento en el que ni siquiera han visto la asignatura de administración de medicamentos.

“Estos jóvenes aún no están capacitados académicamente para asumir un rol que no le corresponde como estudiantes, violando así el código deontológico y la ley de ejercicio que tenemos los profesionales de la enfermería. Además se asume el riesgo de una mala praxis porque no están preparados”, explicó Jiménez.

El déficit de enfermeras en el HCAMP alcanza las 1.300 enfermeras

Jiménez indicó que el Hospital Central Antonio María Pineda debería contar con al menos 2.500 profesionales en la enfermería pero actualmente hay un déficit de 1.300, al tiempo que el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga tiene una falta de 500 enfermeras cuando debería contar con 800.

“El área de maternidad del HCAMP pasa de dos a tres días sin una enfermera, el paciente entra, sale y no pasa por las manos de una enfermera, eso es sumamente grave”, insistió.