OPINIÓN Entorno en viñetas: Gobierno nacional en búsqueda de inversionistas… #28Ene

MUNDO ECONÓMICO

El gobierno venezolano busca inversionistas extranjeros

-En un intento de levantar capital para inversión y activar la economía, el gobierno nacional está avocado a mostrar las bondades de los sectores petrolero y turístico, develando los nuevos datos de crecimiento macroeconómico del país, así como el potencial de Venezuela en general, como destino de inversión.

-Según afirma el portal de Bloomberg, Patricio Rivera, ex ministro de finanzas de Correa en Ecuador, y asesor directo de la Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra de Finanzas Delcy Rodríguez, ha propiciado el contacto con reconocidos fondos internacionales, así como una reciente llamada clave con la cámara venezolana-española de Industria y Comercio.

-Se asegura que, gracias a la asesoría de Patricio Rivera, se ha logrado la nueva apertura del gobierno al mercado, así como las políticas monetarias por parte del BCV, que han permitido tanto la estabilidad en la tasa cambiaria, así como el ostensible control de la hiperinflación, que bien podría ver su fin este año, como ya afirman muchos analistas económicos nacionales e internacionales.

-Lo que a todas luces parece una labor titánica, realmente no es un sueño delirante, si tomamos en cuenta que tan sólo por conceptos de reservas certificadas mineras y de hidrocarburos, en el subsuelo venezolano, reposan más de 20 billones de dólares, lo que representa casi 1500 veces la deuda externa del país.

-No es un secreto para nadie, que numerosos fondos internacionales se han acercado al sector privado en búsqueda de inversiones en un país como Venezuela, que además de su gran potencial en varios sectores económicos, ofrece tasas de retorno sobre inversión irrepetibles en la región, con una cada vez más potable tasa de riesgo.

-Por otra parte, el gobierno también está haciendo acercamientos a los principales tenedores de bonos PDVSA y República, con el objetivo de llegar a acuerdos de pagos y recuperar la solvencia internacional perdida, cuando los mismos fueron declarados en default en 2017.

-Definitivamente, el mencionado, es un camino regio para la recuperación económica nacional. Esto nos conviene a todos los venezolanos independientemente de nuestra tolda y pensar político.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 4,75 (-1,45%)

Tasa de cambio BCV: 4,58 (-0,86%)

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): 13,20 (-0,45%*)

IPC alimentario acumulado a enero: 2,58%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 87%

Commodities

Petróleo: $85,86 por barril (+0,76%*)

Oro: 59.086,82 (+1,09%*)

Criptoactivos

BTC: 36.653,45 (-13,35*)

ETH: 2.498,87 (-19,83*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 34.297,73 (-3,02%*)

S&P500: 4.356,45 (-4,82%*)

NASDAQ 14.149,12 (-6,97%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC 5.719,81 (-2,40%*)

-El gobierno nacional sigue conteniendo la tasa de cambio gracias a inyecciones por parte del BCV al sistema financiero nacional, de cifras en torno a los $ 50 millones de dólares semanales, obtenidos de magros ingresos por exportaciones y de las reservas internacionales.

-Asimismo, la cada vez más extensa dolarización deriva en una “inflación en dólares” o PPA, considerablemente más baja que la observada durante los últimos meses del año pasado, evidenciada en una estabilización del IPC alimentario expresado en dólares, durante el mes de enero.

-La tendencia a la alza de los precios del petróleo, la veremos durante todo el 2022, debido al aumento de la demanda por la recuperación de la actividad económica tras la fase inicial aguda de la pandemia, así como por la estrategia de recorte de producción de la OPEP y USA, con el objeto de llegar a precios pre-covid. Adicionalmente, se espera, mayores inversiones en commodities, dada la creciente desconfianza en los mercados internacionales de papeles, de allí el incremento del precio del oro.

-Los criptoactivos de referencia, BTC y ETH, siguen en caída libre por la conjunción multifactoral de diferentes elementos, tales como, la prohibición del minado en China, la amenaza de Puttin de prohibir esta actividad en la Federación Rusa y las crisis de Ucrania y Kazajistan, grandes productores de BTC. A lo anterior, se suma la incertidumbre respecto al alcance del Ómicron, como una variante que podría ralentizar seriamente la economía mundial, así como el hacking de la reconocida plataforma BitMart y los nefastos comentarios de reconocidos empresarios, como Elon Musk, respecto al criptomundo.

-Del mismo modo, en las últimas semanas se ha observado una corrección moderada pero sostenida de los mercados bursátiles internacionales, aparentemente derivada de la mencionada incertidumbre respecto a la pandemia, y posibles decisiones de los Fondos Federales de restringir liquidez para contener la inflación en USA. Lo que originalmente impactó instrumentos de renta fija (bonos), comienza también a afectar el precio de las acciones.

SOCIAL

Pandemia

-Según el portal gubernamental covid19.patria.org.ve, esta semana se reportan 469.566 casos positivos y 447.171 casos recuperados, con un total de fallecidos de 5.405. Tan solo en el mes de enero, es evidente un significativo repunte con 2.400 nuevos casos, lo que revela un crecimiento de 128% respecto al pico máximo reportado en diciembre pasado.

-Si bien hay que reconocer, que la plataforma mencionada bien refleja la realidad cualitativa del comportamiento COVID, al reconocer “repuntes” y “valles”, sin duda es evidente un subregistro sanitario en el plano cuantitativo, debido a todos aquellos casos leves o incluso asintomáticos, que no acuden a los servicios sanitarios y pasan desapercibidos.

Fuente: www.covid19.patria.org.ve

-Recordemos que, aunque mucho más benigna que las variables previamente conocidas, Ómicron es 10 veces más contagiosa. Las personas más susceptibles por padecer otras enfermedades o por ser de edad avanzada, pueden sufrir complicaciones y morir. Por este motivo, debemos apegarnos más que nunca a las medidas preventivas de rigor

-He de comentarles a manera anecdótica, que de las 7 personas que vivimos en mi casa, 6 nos contagiamos. Esto, no obstante, el haber tomado medidas preventivas mínimas -quizás no todas las requeridas. Gracias a Dios, y la doble dosis y refuerzo de la vacuna china, ninguno tuvimos complicaciones. ¡A cuidarse, no hay que jugar con fuego!

POLÍTICA

-El presidente interino Juan Guaidó, declaró que el referéndum revocatorio debe pasar por un acuerdo en unidad de la oposición: “la activación del referéndum debe pasar por un acuerdo…porque si no, nuevamente será un falso dilema, y la dictadura jugará con los tiempos del venezolano, que son de hambre, dolor y muerte. Eso es un lujo que no nos podemos dar…son decisiones que le corresponden a la unidad opositora, no a un grupito, que quiere empujarnos a todos a una ruta con fines e intereses personalísimos”.

-Si bien lo que afirma Guaidó es cierto, me pregunto si la oposición venezolana está realmente preparada para enfrentar una situación como la revocación del mandato de Maduro. No hubo acuerdos internos entre las diferentes facciones que hacen vida en la oposición, de cara a las elecciones regionales recientes. De hecho, la oposición, apenas 2 semanas antes de esa contienda, invitaba a sus seguidores a votar y no votar simultáneamente. Lo anterior, promovió una gran abstención que sin duda benefició al oficialismo. ¿Ante unas elecciones presidenciales este año, no pasaría lo mismo? Por otra parte, en varias encuestas pre-regionales, si bien, hasta un 80% de la población rechazaba la gestión de Maduro, cifras muy cercanas de nuestro pueblo también rechazaba la gestión de la oposición tradicional.

-Por otra parte, el CNE, dispuso que los 4,2 millones de firmas necesarias para respaldar la consulta popular respecto al revocatorio, deben ser recolectadas solo durante 12 horas, el próximo 26 de enero, y en 1.200 localidades.

– ¡Vamos Sr. Maduro, esto es poco menos que una burla! Usted sabe perfectamente que, aunque llegue a ser revocado, ganaría nuevamente las elecciones presidenciales ante tan desintegrada y fragmentada oposición ¡Legitímese sin miedo!

DE ACRIP Y DE ALLAP

-El BTC, el ETH, así como otras cripmonedas de referencia siguen con pecios a la baja. No obstante, su usabilidad o movimiento horizontal se ha visto menos afectado. Precios tan bajos, son un factor perturbador para todos aquellos que tenemos posiciones en criptoactivos a manera de inversión, mas hemos de recordar que en julio de 202, vivimos una baja histórica que llevó el precio del BTC a $21.000, así como en noviembre fuimos testigos de un alza sin precedentes que lo situó en $68.000.

-Las grandes fluctuaciones en criptoactivos, son frecuentes debido a que, al no ser controlados, las criptomonedad no son susceptibles a compensaciones de valor por parte de los bancos centrales a través de sus políticas monetarias, así como son muy sensibles a efectos de entorno, como los mencionados anteriormente.

-Nuestra recomendación no sólo es mantener nuestros criptoactivos sino aprovechar los precios a la baja y hacerse de los mismos. Esperamos, dada su gran usabilidad, y el vertiginoso desarrollo del internet del valor, que, una vez compensados los factores externos, seamos nuevamente testigos de una nueva alza histórica.

-El Instituto de Investigación Huobi, líder en la exploración de aplicaciones de blockchain, resaltó como elementos relevantes de 2021, que Coinbase (COIN) cotizó en NASDAQ. Asimismo, se aprobó el primer ETF de futuros de BTC. Además, el mismo criptoactivo se convirtió en una moneda de curso legal en El Salvador.

-También la gente de Huboi destaca que los NFT, DAO, el Metaverso, Web3.0 y GameFi, son nuevos conceptos que se popularizaron y comenzaron a influir de forma incipiente en la economía. Por último, también podría mencionarse que BTC superó en transaccionalidad al gigante PayPal, así como pronto superará a MasterCard y Visa, como medio de pago.

-Luxor Tech, la gigante de minería, lanzó el 24 de enero su propio pool de minería de ETH.

-En la costa atlántica Argentina, centro turístico de ese país, ahora se pueden pagar alquileres de propiedades, hoteles y vehículos con criptomonedas, especialmente BTC.

-El Superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela, Joselit Ramírez, anunció desde su cuenta de Twitter que revocó licencias para operar en el país a casas de cambio, por haber incumplido las normas previstas por la Sunacrip. Esto debido a la reciente visita de una comisión de GAFILAT, para conocer el funcionamiento del ecosistema Cripto en Venezuela.

-Durante la semana se comerciaron 895 Petros a un precio de $52.25 y 28.88 BTC, para un total de $1,15 millones de dólares, lo que representa de nuevo una baja en la transaccionalidad de criptoactivos durante el primer mes del año.

Oscar Doval

