Gasolina venezolana vuelve a competir en el contrabando con la colombiana #31Ene

Este mes, trabajadores y fuentes de refinerías dijeron a Reuters que la producción de gasolina de Venezuela se había acercado brevemente a 160 mil barriles por día (bpd), frente a los 82 mil bpd de diciembre y suficiente para satisfacer la demanda interna

La industria petrolera venezolana, que hace meses estuvo en coma, se ha estado agitando últimamente, al igual que un mercado negro en algunos estados para la gasolina nacional que ahora es una alternativa más barata que el combustible que se contrabandea a través de la frontera desde Colombia, dijeron fuentes en la zona y algunos analistas.

- Publicidad -

Venezuela se asienta sobre algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero ha habido escasez de combustible en todo el país durante años debido a las sanciones estadounidenses y años de mala gestión en Pdvsa, la estatal petrolera.

En los últimos años, la escasez severa llevó al gestión de Nicolás Maduro a imponer racionamientos y ventas minoristas en dólares para frenar las colas en las estaciones de servicio que se extendían por horas o días.

En el estado Táchira, en la frontera con Colombia, todavía prospera un mercado negro de gasolina de contrabando desde el país vecino. “Aquí ya no se ve gasolina venezolana, la gente usa gasolina colombiana”, dijo a Reuters un vendedor del mercado negro que transa combustible colombiano para ayudar a criar a sus tres hijos.

En los años previos al casi colapso de la industria de combustibles de Venezuela, grupos criminales en ambos lados de la frontera traficaron gasolina altamente subsidiada producida por Pdvsa, durante décadas la más barata del mundo, hacia Colombia, donde los precios han sido históricamente más altos.

“Hace diez años, un tanque o la cantidad de gasolina que quisieras, podías comprar en Venezuela con cambio”, dijo a Reuters un contrabandista colombiano, oriundo de la provincia de Norte de Santander, vecina de Táchira, quien pidió no ser identificado. Ahora, “casi todo el mundo anda con gasolina colombiana allá”, dijo.

Recuperación = incremento del contrabando

Pero a medida que la disminuida red de refinación de Venezuela ha ido dando pasos hacia la recuperación, la gasolina doméstica en otros estados está comenzando a competir con el combustible colombiano de contrabando.

“Esto está conectado con la reactivación de la industria petrolera venezolana que, no podemos negar, ha venido presentando algún tipo de mejora”, dijo a Reuters Yessica Prieto, directora de proyectos e investigaciones del grupo colombiano de defensa de la energía Crudo Transparente.

La recuperación parcial de las operaciones downstream de la estatal Pdvsa sigue a una mejor distribución de sus crudos tanto para exportación como para refinación interna, dijo Prieto, y algunos países, principalmente Irán, han ayudado a Venezuela con equipos de refinación y materia prima clave.

Este mes, trabajadores y fuentes de refinerías dijeron a Reuters que la producción de gasolina de Venezuela se había acercado brevemente a 160 mil barriles por día (bpd), frente a los 82 mil bpd de diciembre y suficiente para satisfacer la demanda interna. Las refinerías de Pdvsa también estaban produciendo unos 38 mil bpd de diésel, dijeron las fuentes.

Negocio riesgoso

Más al norte, a lo largo de la frontera, la gasolina colombiana está comenzando a caer en desgracia entre los locales emprendedores que buscan aprovechar el acceso a cantidades limitadas de combustible venezolano que aún está subsidiado en áreas donde la gasolina se vende en moneda local.

“Traer gasolina de Colombia para vender aquí en Zulia ya no es viable, no da ganancias”, dijo un conductor familiarizado con el tema, que lleva pasajeros desde la neogranadina ciudad de Maicao hasta Maracaibo, la capital del Zulia.

Los precios actuales significan que la gasolina venezolana en muchas estaciones en Zulia cuesta alrededor de 50 centavos de dólar el litro para los clientes regulares, mientras que un litro en Colombia cuesta alrededor de 60 centavos, dijo el conductor.

Vendedores de gasolina en el mercado negro del Zulia se han venido asociando con personas que tienen acceso a cuotas mensuales de litros de combustible bajo el subsidio más alto.

Los vendedores pagan a la gente 10 centavos por litro de gasolina, luego estafan a los clientes en el mercado negro con precios de hasta 80 centavos por litro, dijo Gustavo, un vendedor del mercado negro, que se negó a dar su nombre completo.

“Por eso ya no traemos gasolina de Colombia”, dijo Gustavo. “Es más barato pagarle a la gente que tiene cuota… no nos cuesta prácticamente nada”.

El juego peligroso

La gente que vende gasolina venezolana en el mercado negro juega un juego peligroso. La gestión de Maduro ha anunciado medidas enérgicas contra los desvíos de combustible de las refinerías de Pdvsa y las ventas ilegales en las estaciones, que apenas cubren la demanda. Además, corren el riesgo de ir a prisión si los atrapan, dijo Gustavo.

Las autoridades han criticado públicamente la práctica. Recientemente, el ministro de Petróleo de la administración de Maduro, Tareck El Aissami, dijo que tres venezolanos fueron arrestados tratando de contrabandear gasolina robada a Colombia.

El contrabandista colombiano no tenía conocimiento de que la gasolina venezolana cruzara la frontera, pero dijo que estaban pasando pequeños volúmenes de diésel. Sin embargo, las personas involucradas en el contrabando dijeron que los cambios recientes en el flujo no durarán. “Seguramente volveremos a traerlo de Colombia porque hay colas y casi no pasa gasolina”, dijo Gustavo.

Lea más detalles en Diario La Verdad