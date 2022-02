Williams Dávila a la Guardia costera de Trinidad: No es un peñero con migrantes venezolanos ilegales, son seres humanos #8Feb

Su más profundo rechazo a la acción criminal perpetrada por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en el ataque a una embarcación con migrantes venezolanos en el que perdió la vida un bebé de menos de un año, expresó este martes Williams Dávila Barrios, diputado y miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN).

En el debate sobre el Proyecto de Acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el legislador recordó que cerca de 6 millones de venezolanos han emigrado a diferentes partes del mundo.

“Quiero decirle a la Guardia Costera y a los trinitarios que no es un peñero con migrantes venezolanos ilegales, no, son seres humanos y no tiene sentido que les hayan tenido que disparar porque supuestamente había migrantes ilegales escondidos”, fustigó el legislador en la sesión.