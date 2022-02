OPINIÓN La migración venezolana #9Feb

La llegada de Chávez al poder y su desempeño como gobernante, han sido suficientemente estudiados, hasta la saciedad. Hoy todos sabemos qué ocurrió y quiénes son los culpables de la tragedia que ahora vivimos. Venezuela disfrutaba de una democracia estable, aunque debía perfeccionarse. Con rabia me daba cuenta que debían buscarse acuerdos y olvidar agravios, para encontrar más estabilidad nacional. Existía un gran clientelismo político. Todo el mundo quería ser considerado mejor que el otro y ser reconocido como tal. Había rencillas injustificables, conatos de venganzas, un nivel alto de corrupción que no se detenía y muchos problemas graves. Chávez y sus compañeros, se aprovecharon de todas esas fallas mencionadas. El grueso de la población creyó que Chávez y quien lo sustituyó, resolverían esos problemas. Poca gente percibió el peligro que significaría la presidencia del teniente coronel, líder del fallido golpe de estado y del desconocimiento de la institucionalidad democrática. Por ese desconocimiento de las instituciones, la autonomía de los Poderes Públicos, la libertad y la democracia, se fueron perdiendo, ya hoy no existen y quienes nos gobiernan actúan como si nada de eso existiera. Hoy en día, la educación no aparece por ningún lado o es una pelea de intereses, muchas veces vergonzante. No existe la importante rama del Poder Judicial, absolutamente necesaria en cualquier sociedad. No hay salud, absolutamente de primera necesidad en estos tiempos, las universidades están heridas de muerte, como si no hicieran falta y todo en el régimen se resume a lo que han hecho todas las dictaduras, mentir, mentir, mentir para ver si de tanto mentir, esas mentiras se convierten en verdad. Son tan grandes los males, que siento al país como resignado, como si esto no tuviera remedio, como si ya no nos importara Venezuela. Vivimos una tristeza colectiva, aderezada ahora con una pandemia que ya lleva dos años. A veces siento a Venezuela violada, robada, muerta, hecha añicos y sin futuro para las nuevas generaciones.

Yo hago el esfuerzo de animar a mis hijos y nietos mayores. Esta es la patria donde nacimos, luchemos por ella con inteligencia y con amor, con entrega, pasión y honestidad, pero muchas veces caigo también en el desaliento. Desde hace tiempo he venido observando en Venezuela, perderse la posibilidad de utilizar el derecho como instrumento de paz y de justicia y como hacedor del bien común. Sólo queda el derecho como ciencia, para la teoría, para el estudio y para la explicación de su existencia. Pero la práctica de su ejercicio es un caos. Los sueños forjados mientras lo estudiábamos, ya no existen. Lo mismo ocurre con la medicina o con la ingeniería.

Una de las situaciones más dolorosas, es la ida o huida de nuestros compatriotas a otras latitudes. Escribiendo estas líneas, por ejemplo, leo la noticia de la tristísima muerte de un bebé venezolano, cuya madre huía con él haca Trinidad. Cuántas muertes deberán explicar ante Dios quienes hoy conducen Venezuela. Cómo duele ver partir hacia otros países los muchachos venezolanos. Se van huyendo de una terrible realidad, inimaginable en otros tiempos. Venezuela se vació de su gente más joven y brillante, que han tenido mucho éxito en otros países. Se perdió el esfuerzo que se hizo para formarlos. Dios nos conceda la alegría de verlos regresar, una vez terminado este oprobioso tiempo que nos ha tocado vivir.

Joel Rodríguez Ramos