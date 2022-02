OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Tips para emprendedores (Parte V) #15Feb

“No puedes esperar que los clientes vengan a ti. Tienes que descubrir donde están, ir allí y traerlos de vuelta a tu tienda.”

Paul Graham, Cofundador de Y Combinator.

Los emprendedores tienen que entender la percepción que los clientes tienen de su empresa en sus decisiones de compra. Cuando compramos algo, como consumidores, queremos pensar lo menos posible en ello: es la empresa la que tiene que hacer el esfuerzo para que nos ofrezca rápidamente lo que necesitamos.

Si una marca es conocida, cuando vemos su producto en los pasillos, no tenemos dudas de qué nos llevaremos a casa si lo compramos.

Pero, ¿cómo se posiciona una marca? Comenzando, en primer lugar, con el análisis de datos, internos y externos a la empresa, que debe realizarse periódicamente, con el fin de seguir los cambios del mercado y ajustar continuamente el posicionamiento.

¿Qué piensan realmente los clientes sobre ti y cómo perciben su producto o servicio?

Es fundamental saber esto para poder implementar la estrategia adecuada.

No den nada por sentado, lo que te puede gustar no significa que vaya a tener el mismo efecto en los demás. Las opiniones son muy importantes, especialmente en una era como esta, que está en constante evolución.

¿El secreto? Escuchar los cambios y nuevas necesidades del mercado.

Por otro lado, desde el confinamiento en adelante, muchas empresas han comenzado a lanzarse a las ventas en línea y el comercio electrónico ha comenzado a florecer en todas partes. Pero ¿cuántos de estos se convierten y son verdaderas fuentes de ingresos para quienes los abren?

Muchos emprendedores han abierto un e-commerce pero luego se han dado cuenta de que no basta con esperar y desear que lleguen los clientes, sin hacer nada más. Así como quien abre una tienda física debe darlo a conocer, también debe hacerlo quien la abre online.

Consulta con un experto.

Debes entender que si no mejoras como emprendedor, tu negocio no crecerá.

La vida de un emprendedor es una carrera de obstáculos. Cada día tienes que tomar decenas de decisiones, elegir a las personas adecuadas a tu lado, saber de marketing, saber analizar los números de tu negocio, estar al tanto de las novedades digitales y adaptar tu negocio a los constantes cambios del mercado.

Aumentar tu conciencia como emprendedor, mejorar tu desempeño personal y el de tus colaboradores es la única clave para hacer crecer tu negocio y lograr resultados personales y profesionales satisfactorios.

Una empresa no puede mejorar si no mejora al emprendedor que la lidera. Y no te hablamos de dinero y éxito, sino de crecimiento personal y profesional.

En la vida puedes elegir por quién ser influenciado y a quién acompañar en tu viaje empresarial.

Puedes elegir a los grandes gurús que llenan las audiencias, pero para confrontarte individualmente hay que pagar muy bien por consultas con muchos ceros.

Puedes elegir ser un turista de formación y asistir a todos los webinars y cursos posibles y llenarte también de información que luego no podrás poner en práctica.

Definitivamente, puedes elegir un enfoque de coaching práctico y concreto que también te apoye en los aspectos operativos si lo necesitas, sin tener que desembolsar cantidades asombrosas, por eso consulta con algún tipo de consultor que te podrá ayudar mucho y a un menor costo.

Italo Olivo

www.iolivo.com