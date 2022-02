OPINIÓN Con voz propia: Hasta siempre, Américo #25Feb

Nos conmovió el anuncio “con el alma rota, participo que partió, el 15 de febrero a 8:20 am”, de Nancy Hernández quien se convertía en viuda de Américo (Gregorio) Martín (Estaba). Tenía 14 días de arribar a los 85 años de vida. En su libro “la sucesión de castro, una herida abierta”, se lo dedica a ella como valiente, inteligente y solidaria; a sus 5 hijos y 5 nietos y a su fallecida hija María Eugenia. Dicho ensayo está en unos 20 libros dejados.

Le seguíamos ideológicamente (en edad se empeñaba en igualamos y razonaba en que –tardíamente- nos graduábamos juntos de abogados en la querida y perseguida dictatorialmente casa que vence las sombras (UCV). Allí el destacó como presidente de la FCU.

- Publicidad -

Inició su carrera política a los 15 años, durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, en las filas del partido Acción Democrática.

Después de la caída de ese dictador se vio influenciado por la izquierda cubana de Fidel Castro, que estaba en la lucha armada para derrocar a Fulgencio Batista. Américo Viajó a Cuba en 1959 recién triunfada la guerrilla de Sierra Maestra y tuvo la oportunidad de mantener conversaciones con Fidel, su hermano Raúl y con el Che Guevara. Regresó a la Isla entre 1964 y 1965, para vivir más de cerca la experiencia cubana. En Venezuela se encontraba en lucha armada y Américo se acogió a la pacificación propuesta por el presidente Rafael Caldera en 1971.

Fue diputado del extinto Congreso en el período de 1978-1983. En ese 1978 su partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR- lo lanzó además como candidato a la Presidencia de la República.

Llegado Hugo Chávez al poder en 1998, fue un firme opositor a su gobierno y como tal forma parte de la Coordinadora Democrática. Frustrado el intento anti chavista de Pedro Carmona Estanga del abril 2002, fungió representante de la sociedad civil en la Mesa de Negociación y Acuerdos, que tuvo mediador al ex presidente colombiano César Gaviria.

Se sumó a los Constituyentes que emprendimos defensa de la Carta Magna violada por el transformado en narco régimen.

Del análisis de la consigna discursiva de Fidel Castro, el Américo que logró su admiración, plantea que “ni en el peor de los momentos nos sujetarnos del todo a ideologías intocables, partidos únicos o caudillos providenciales…El marxismo, el fidelismo fueron, pues, compromisos completos -de honor, diría- entre pensar, sentir y hacer. De allí su arraigo”.

“Ya puede anticiparse que el dictamen de la Historia le será muy desfavorable, muy duro. ¿Reconoció la inaplicabilidad del socialismo?”

Se nos fue Américo con la convicción que: el socialismo no existió, no existe, no existirá, dejó expresado en Tal Cual, en entrevista del analista Rodolfo A. Rico. “Entre Venezuela y Cuba no hay una identidad clara desde el punto de vista ideológico, porque habría que ponerse a pensar cuál es la ideología del señor Maduro, del señor Chávez. No hay una idea clara, son saltos de un lado a otro que yo analizo en mi libro El Socialismo del siglo XXI: huida en el laberinto”.

Sostenía una columna en el diario fundado por Teodoro Petkoff al cual el narco régimen le declara guerra a muerte, como lo provocó con El Nacional y mantiene el mazo contra la prensa que no comulga sus ideas.

Con inmenso pesar –como muchísimos venezolanos- despide Beatriz Rangel -ex ministra de Carlos Andrés Pérez – a “quien formo parte del metabolismo afectivo de mi infancia y adolescencia, que siguió a mi padre –Domingo Alberto Rangel- en la odisea de encontrar en el socialismo el Santo Grial que redimiría a pueblos”.

(IN) memoria. Según revista colombiana Semana: Álex Saab, es soplón de la DEA, desde 2016. De activar ventilador, como castillo de naipes, caerían Maduro; su esposa, Cilia Flores, hijastros Walter, Yosser Yoswal Gavidia Flores; Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.

Alberto Jordán Hernández

[email protected]