Son titulares viernes #25Feb

Exigen investigación sobre Vielma Mora y Padrino López por el asesinato de Kluiberth Roa en Táchira

HRW: Informe de elecciones en Venezuela de la UE señaló barreras contra el derecho al voto

Asamblea de Maduro sacó de su agenda el acuerdo para respaldar la invasión rusa

Guaido respalda al pueblo de Ucrania y rechaza la invasión Rusa apoyada por la dictadura de Nicolás Maduro

En plena guerra, el régimen de Maduro enviará 43 toneladas de cacao a Rusia

Inac autorizó «apertura supervisada» de la aviación general y privada en Venezuela

Salvemos a Venezuela realizó pancartazo nacional para exigir salarios justos y elecciones libres

Chavismo reabrió en Bolívar el paso fronterizo con Brasil, restringido durante la pandemia

Empleados públicos marchan en Coro para pedir un salario justo

Carlos Fernández: recuperación del país podría tardar más de 15 años

Fiscalía admite desmantelamiento en Pdvsa para exportar chatarra

La industria petrolera de Venezuela logra inesperada recuperación

Los centros gastronómicos actualmente son una tendencia en Venezuela

Ministerio de Educación pidió a los colegios reconocer a «Súper Bigote» como un disfraz de carnaval

Inaesin registro 108 conflictos laborales en enero 2022 en enero en Venezuela



Internacionales:

Wall Street remonta y cierra en verde tras las sanciones de EEUU a Rusia

Bolsas europeas se hunden tras ataque de Rusia

El euro cae a 1,1125 dólares por pánico tras la invasión de Rusia a Ucrania

Bitcoin se desploma

Biden prometió que Putin «será un paria en la escena internacional»

Cuatro países todavía meditan imponer la máxima sanción financiera posible para Rusia

Zelenski lamentó que «dejaron sola a Ucrania» frente a la invasión militar de Rusia

Rusia bombardea a la capital de Ucrania y sus tanques ya están a 30 kilómetros.

Zelenski asegura que Rusia atacó a Ucrania “como lo hizo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial”

EEUU denunció que Rusia tomó como rehenes a trabajadores de Chernóbil

Bombardeos rusos habrían alcanzado un depósito de desechos nucleares en Chernóbil

Al menos 57 ucranianos muertos y 169 heridos por ataque ruso

Ataques rusos a Ucrania incluyeron misiles disparados desde tierra y mar

Bachelet exigió a Putin parar los ataques contra Ucrania

Zelenski, presidente de Ucrania, lanza una advertencia: «Líderes del mundo libre: si no nos ayudan hoy, si no brindan ayuda real a Ucrania, la guerra llamará a su puerta mañana»

La OTAN decidió activar sus planes de defensa tras la invasión rusa a Ucrania

Todos los países de la UE exigen a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania

Bulgaria ofrece acoger a hasta 4.000 refugiados ucranianos en hoteles tras ataque de Rusia

Japón amplió sanciones al sector financiero ruso y exportación de chips

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, ha anunciado la introducción del toque de queda en la capital ucraniana, según informaron los medios locales

La bolsa rusa se hunde un 25% tras abrir suspendida y el rublo cae un 8% por el ataque de Putin.

ACNUR cifra en al menos 100 mil los desplazados en Ucrania tras invasión rusa

Presidente de Ucrania firma decreto para la ‘movilización general por la guerra’

Ucrania ha solicitado a Turquía que cierre el acceso a los estrechos del Bósforo y los Dardanelos a los buques de guerra rusos.

Refugiados ucranianos cruzan la frontera con Moldavia y Rumanía

Unión Europea acuerda sanciones «masivas y severas» a finanzas, energía y transportes de Rusia. Rusia promete una respuesta «dura» a las sanciones de la UE.

Taiwán denuncia nuevas incursiones de aviones chinos sobre su espacio aéreo

EEUU se coordina ante posibles acciones rusas, sobre todo ciberataques

Estados Unidos expulsa al número dos de la embajada rusa en Washington.

Taiwán advierte que China podría aprovechar conflicto de Rusia y Ucrania para atacarlos

Colombia neutralizó a cabecilla y a otros 14 miembros de las FARC en Arauca

La EMA aprueba el uso de la vacuna anticovid de Moderna en niños de 6 a 11 años

A nivel mundial Rusia y Ucrania producen el 28% del trigo en el mundo.

Gran Bretaña habría prohibido a Roman Abramovich, propietario ruso del Chelsea, vivir en la nación. Es considerado uno de los 35 «cómplices» del régimen de Putin.

Turquía se le volteó a Rusia y tacha la invasión a Ucrania como una «inaceptable violación del derecho internacional»

Aviones de combate F35 aterrizaron en la base de la Fuerza Aérea lituana en Siauliai

Cierran perímetro de la Casa Blanca y desalojan a la prensa y turistas

Ucrania pide excluir a Rusia de sistemas de pago SWIFT, Visa y Mastercard

El Pentágono ordena el despliegue de 7.000 soldados estadounidenses en Europa

Régimen de Rusia ha encarcelado a más de 1.230 personas en protestas contra la invasión de Ucrania

Rusia ha lanzado «más de 160 misiles», afirma funcionario de Defensa de Estados Unidos

Putin dice que Rusia forma parte de la economía mundial y no va a dañarla

El presidente electo de Chile Gabriel Boric condenó la invasión y lamentó que “Rusia haya optado por la guerra”.

Rusia encuentra el respaldo en sus aliados latinoamericanos. Venezuela, Cuba y Nicaragua apoyan la invasión. Brasil y México exigen un cese al fuego desde la ONU.

Reino Unido cierra sus cielos a Aeroflot y sanciona a bancos y empresarios rusos

Bielorrusia se une a Rusia y permite paso de tanques de guerra por su frontera hacia Ucrania

Régimen de Nicaragua retira credenciales a embajador de Colombia

Tres expolicías culpables por su pasividad en la muerte de George Floyd

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez anunció el fin de su huelga de hambre.



Deportes

Barcelona superó al Napoli para meterse en octavos de la Europa League

«Paren la guerra»: La pancarta del Napoli y el Barcelona contra la invasión de Ucrania

La UEFA acaba de anunciar que cancela la final de la Champions League en Rusia, la moverán a otro país. Todo indica que todos los organismos internacionales se opondrán a Rusia, incluso los deportivos.

Piloto de Fórmula 1 Sebastián Vettel anuncia que no correrá el Gran Premio de Fórmula 1 en Rusia

Tras la operación militar en Ucrania, Fernando Alonso asegura que ‘No sería lógico que fuéramos a correr a Rusia’

Djokovic cayó en cuartos de final del torneo de Dubái y acabó su reinado en la cima del tenis

Wilfredo Romero que no seguirá al mando del Magallanes para la próxima temporada.

La Premier League castigarán al dueño de Chelsea y el United finalizará el contrato con un patrocinador ruso.



Al día viernes 25 de febrero de 2022