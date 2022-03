Guaidó: Cortejar a Maduro o a Putin es cortejar a la muerte #3Mar

Este jueves 3 de marzo el opositor venezolano y presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, presidió un acto en los alrededores de la sede de la Unión Europea en Caracas, con el fin de apoyar a Ucrania, tras la invasión de rusia y desde allí expresó que «cortejar a Maduro o a Putin, es cortejar a la muerte».

«Cohabitar con autoritarismos es cortejar a la muerte. Cohabitar con la dictadura es cortejar a la muerte. Cortejar a Maduro o a Putin es cortejar a la muerte», expresó Guaidó frente a los que se unieron a su convocatoria para respaldar a Ucrania y manifestó su respaldo al pueblo de Ucrania y su solidaridad con el presidente Volodímir Zelenski.

Guaidó, quien está frente al Gobierno Interino de Venezuela, sostuvo que hoy están a prueba, más que nunca, las democracias del mundo y los sistema multilaterales, al tiempo que preguntó: ¿Es suficiente ser relatores de la tragedia en las multilaterales hoy?… ¿Es lógico ver que un país acaba de invadir de manera vil a otro?… La respuesta es más que evidente. Hoy para el mundo entero NO. No lo ha sido en el pasado y no lo es en el presente, apuntó.

Argumentó su respuesta a su propia pregunta recordando que hoy Maduro está en la Corte Penal Internacional (CPI) investigado por crímenes de lesa humanidad, pero también a Putin se le abrió recientemente una investigación por crímenes de guerra.

«Hoy debemos revisar los mecanismos a nivel global para proteger a los más vulnerados», agregó.

El apoyo a Ucrania

Guaidó reiteró que hoy se efectuó esa actividad frente a la sede de la Unión Europea porque está bajo ataque la democracia y Europa.

«Lo que hagamos hoy repercutirá en la siguiente generación, estamos en un punto de inflexión no sólo venezolano, sino mundial, global, donde debe prevalecer y va a prevalecer la democracia, la libertad, la lucha y la resistencia del pueblo libre que no se va a rendir. Como lo está haciendo el pueblo Ucraniano, resistiendo», apuntó.

Asímismo el líder político afirmó que el parlamento venezolano acaba de aprobar un acuerdo en rechazo claro, contundente y sólido a la invasión ordenada por Putin.

Venezuela no es una base militar foránea

Juan Guadó criticó la presencia de radares rusos en la frontera colombo venezolana y además insistió en que se trata de una situación de espionaje que ya han denunciado constantemente.

«Venezuela es un pais de resistencia. Venezuela no es espacio de una base militar foránea», agregó Guaidó.

