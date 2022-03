PulsoEmpresarial Perspectivas Económicas 2022: Expect the unexpected

La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) presentó su primer gran evento del año con su reconocido e histórico seminario «Perspectivas Económicas 2022: Expect the unexpected”, que agrupó una serie de ponencias de excelente nivel sobre aspectos que pueden influir y marcar tendencias en la economía nacional.

Esta edición, que se realizó de manera híbrida, con un grupo de asistentes presenciales en las instalaciones del Hotel Eurobuilding, así como otra parte vía virtual a través de la plataforma Zoom, reunió cerca de 500 asistentes que pudieron escuchar, entender y analizar los distintos escenarios para el presente año.

- Publicidad -

“No se anticipa un cambio en la política monetaria o cambiaria nacional, la sobreevaluación se está utilizando como una medida de contención inflacionaria, se extiende la dolarización de facto en el país, la hiperinflación desacelera aun cuando se mantiene alta en tres dígitos y la inoportuna voracidad fiscal por parte del Estado”, inició las palabras de bienvenida Héctor Rodríguez, Presidente de la Cámara.

Además, Rodríguez exhibió datos de una encuesta económica realizada por VenAmCham en enero pasado en la que un 37.7% de los empresarios encuestados indicaron que sin lugar a dudas pueden lograr desarrollar su plan de negocio este año, mientras otro 57.24% informó que se les hará difícil, pero que será posible. “Es decir, la mayoría de los empresarios están optimistas ante los logros económicos de este año. Esto es una indiscutible demostración de la resiliencia, capacidad adaptación e innovación del sector privado, por lo que todos los que estamos acá nos debemos sentir muy orgullosos de ser parte de lo positivo del país”, complementó.

“Es nuestra aspiración desde VenAmCham que, al concluir el evento, ustedes tengan las herramientas necesarias para optimizar sus planes de negocio afín que todos podamos seguir transformando al país que deseamos y aspiramos para nuestros hijos y nietos”, concluyó el Presidente dela Cámara.

Asimismo, Luis Vicente García, Gerente General de VenAmCham, mencionó la importancia de adaptarse ante los nuevos escenarios que ocurrirán en 2022: “En nuestro país hemos aprendido a que nada nos sorprenda y, en ese proceso de aprendizaje, vamos todos nosotros creciendo. Nuestras compañías se han adaptado, sido flexibles, entendieron el mercado, las nuevas situaciones económicas, la menor capacidad de compra, los requerimientos del mercado en cuanto a tamaños de los productos que estamos vendiendo. Al final del día tenemos una sociedad que se ha ido transformándose y eso hace que nuestras empresas tengan que cambiar”.

“Vamos a tener cambios cruciales y estos comienzan con los que cada uno tiene que realizar dentro de nuestras organizaciones. Eso incluye cambios en el comportamiento humano, la conciencia del ciudadano, en la posibilidad de estar preparado para que lo venga”, complementó García en sus palabras iniciales.

Para mayor información sobre los eventos realizados por VenAmCham puede escribir a:

[email protected] o ingresar a la página web: www.venamcham.org

“Conviviendo con las burbujas”

Eduardo Fortuny, Socio de Dinámica Venezuela, fue el primer invitado de Perspectivas Económicas 2022 desplegando un sobresaliente estudio económico, social y político venezolana de los diferentes aspectos que propiciaron la actual situación que vive el país. Explicó que, actualmente, hay diferentes aspectos condicionantes como la falta de Estado de Derecho, un déficit en calidad y cantidad de los recursos públicos, el default de la deuda externa, la destrucción de PDVSA y la precaria relación que tenemos con los entes financieros multilaterales que, junto a la estrategia política del Estado, no permiten cambios en el corto- mediano plazo en el país.

“Existen unos aspectos coyunturales que hacen que estas burbujas que estamos observando en el país nos estén acompañando durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para poder adaptarnos en este nuevo entorno económico nacional”, comentó. “Perdimos el 93% de los ingresos externos y la destrucción ocurrida en ese sector y las limitaciones existentes en este momento no hacen posible que haya posibilidades de regresar a las condiciones existentes en el pasado”, complementó.

Fortuny, que fue Director de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa, mencionó que Venezuela vive una transformación en su economía: “Lo que está ocurriendo frente a nuestras narices es que se está convirtiendo la economía nacional de una economía petrolera a una remesera”, argumentó. “Se ha construido una economía liliputiense, muy chiquita, con un Estado que no cumple con sus necesidades básicos, pero que genera los incentivos para que la gente emigre y te dé la base para transformarte a una economía remesera”, declaró.

Para cerrar, Fortuny, mencionó las diferencias económicas y de contexto en las diferentes regiones nacionales y cómo se forman distintas burbujas dependiendo de cada sociedad de consumo, explicando que la sociedad venezolana, como las empresas, viven una metamorfosis a la que se deben adaptar para poder sobrevivir.

“El nuevo entorno involucra la eliminación de todos los subsidios, coexistir con un universo político muy vario pinto, tener nuevos actores económicos, convivir con una apreciación sostenida del tipo de cambio, mayores niveles de competencia en un mercado más pequeño y nuevos patrones de consumo. Estos son los problemas que yo visualizo van a enfrentar las empresas venezolanas que, a diferencia de lo que hemos vivido en el pasado reciente, nos obliga a poner el foco en los problemas micro y no en los macros”, concluyó.

“Análisis de entorno político”

Félix Seijas, Consultor Político y Fundador del Instituto Delphos C.A., prosiguió la serie de ponencias de Perspectivas Económicas 2022 realizando un análisis de la situación política nacional y de los escenarios que pueden afectar para este año, señalando dos eventos de bastante importancia en el inicio de 2022: las elecciones regionales realizadas en Barinas y el referéndum revocatorio.

“¿Cómo inicia 2022? Primeramente, con las elecciones en Barinas, un hecho importante durante este año porque dijo muchas cosas: por un lado, porque pierde el gobierno y de una manera importante y, por otro lado, ¿por qué ocurre esto? Por una serie de factores, no podemos confundir que, por tener un candidato unitario, logramos vencer en las elecciones”, mencionó Seijas que señaló que, a partir de las últimas elecciones, hubo más cambios políticos a nivel municipal que estadal.

“Pensábamos que el referéndum revocatorio iba a dominar buena parte de la agenda de 2022, pero no. La elección de 2024 pasa a ser hoy la protagonista porque eso es lo que viene”, complementó Seijas sobre las tendencias de este año en materia política luego de la no aprobación del revocatorio en el pasado mes de enero.

Seijas, Licenciado en Ciencias Estadísticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró que, actualmente, la oposición venezolana no tiene ninguna plataforma referente a nivel nacional ni que agrupe a la totalidad de fuerzas opositoras: “Tenemos un país donde ya la oposición no es un bloque o un referente único, sino que empezaron a surgir otras fuerzas que hay que tomar en cuenta y que, si no las tomaron, pues entonces el panorama es más gris de lo que podemos ver ahora”.

La falta de la plataforma referente por parte de la oposición es una situación que, según Seijas, debe cambiar para que agrupe a las distintas fuerzas políticas, que permita reconectar con la gente y que presente una nueva narrativa al país.

Asimismo, complementó la información de su ponencia con datos obtenidos en los diferentes estudios que realiza como que cerca del 80% de los encuestados declara no contar con servicio de agua todos los días o tener servicio eléctrico sin fallas, un 88% declara no estar cubierto por un plan de seguro médico, un 90% de los hogares declara tener al menos un familiar con el carnet de la patria y de los encuestados mayores de 15 años el 75% afirma estar inscrito en el sistema patria.

“Realidad laboral y entorno sindical”

Maryolga Girán, Socia de Girán Abogados & Asociados, Juan Carlos Pró-Rísquez, Socio Administrador de Dentons, y Marvi Cova, Vicepresidente de Recursos Humanos de Nestlé Venezuela, fueron los invitados del primer panel de Perspectivas Económicas 2022 para tratar temas laborales y sindicales que afectan al país y que contó con Héctor Rodríguez, Presidente de la Cámara, como moderador.

“La verdad es que mucha gente está pagando un porcentaje importante de la remuneración que reciben los trabajadores mediante sistemas no laborales”, comenzó Juan Carlos Pró-Rísquez, al ser cuestionado sobre la viabilidad de los pagos en divisas a los trabajadores. “¿Los pagos en divisas se pueden hacer? Claro que se pueden hacer y se hacen, ¿qué tienen un impacto salarial? Claro que lo tienen, dependiendo de cómo lo haces”, complementó, explicando que estos pagos tienen impacto salarial, que se puede aprovechar la ventaja fiscal y que son legales.

Asimismo, Pró-Rísquez, recomendó a los empresarios utilizar “las herramientas que tienen a su alcance, la ley es la que existe, no la que nosotros queremos que sea”, con respecto al cuestionamiento sobre si el empresariado tiene los medios para enfrentar estos pasivos. “Lo que hay que hacer es hacerlo de forma apropiada. En eso es en lo que debemos trabajar: cómo estructurarlo, cómo hacer que funcione. Hay una forma de hacerlo, hay empresas que lo hacen desde una mera estructurada”, cuestionó.

Por su parte, Marvi Cova, inició asegurando que “con toda certeza este año se activan las negociaciones de los contratos colectivos. Y con eso aprovecho para decirle a todos los presentes que nos preparemos para eso”. Además, mencionó que “desde el gobierno nos están mandando mensajes que nos dicen que, definitivamente, tenemos que realizar una discusión de los contratos colectivos o buscar una forma de seguir mejorando la situación de los trabajadores para este año”.

Igualmente, hizo una pequeña lista de recomendaciones para las empresas al momento de iniciar una negociación colectiva de contratos argumentando que es importante tener una comunicación directa y clara con los trabajadores, tener relacionamiento con el Ministerio del Trabajo, poner excepciones a los pedidos y que lo primordial este año es “empezar a discutir en aquellos beneficios que son prioritarios para el trabajador para poder escapar de la crisis”.

Complementando los comentarios de su compañera de panel, Maryolga Girán, mencionó que, actualmente, las inspectorías no están siendo lo suficientemente duras como en años pasados sobre todo en temas como inspecciones integrales, sin embargo, alertó una latente amenaza al empresariado como lo son las Unidades Tributarias Sancionatorias.

“En los últimos meses ha surgido una nueva amenaza como lo es la Unidad Tributaria Sancionatoria para los incumplimientos laborales y con eso lo que nos están diciendo es: te voy a inspeccionar y si te encuentro un incumplimiento te voy a sancionar duramente”, advirtió. “Va ser muy fácil sancionar con una Unidad Tributaria recargada, así que no nos confiemos ante esta cordialidad que hay desde el Ministerio del Trabajo porque en el corto tiempo se puede convertir en una amenaza”, añadió.

Igualmente, Girán señaló la necesidad de los sindicatos de actualizar a sus dirigentes y adaptarse a los nuevos tiempos y a las generaciones más jóvenes de trabajadores. “No me atrevo a decirse que van a desaparecer, pero deberán adaptarse a los cambios vertiginosos que han venido ocurriendo en los últimos años”, explicó.

Para finalizar, los tres participantes afirmaron estar de acuerdo con que el home office llegó para quedarse y que en el futuro será más común, así como, tanto las empresas y los colaboradores, deben aprovechar la falta de legislación de acuerdo a este tema para llegar a acuerdos beneficiarios para ambos.

“¿Cómo financiar el crecimiento empresarial?”

El segundo panel de Perspectivas Económicas 2022 agrupó a tres importantes figuras del mundo financiero como lo son: José Gregorio Tineo, Presidente de Grupo Fivenca, Rodrigo Rodríguez, Socio de PwC, y Jorge Nogueroles, Presidente del Banco Nacional de Crédito (BNC), acompañados de Kathy Di Battista, ountry Manager Galaxy Entertainment Venezuela/SimpleTV, como moderadora, para conversar sobre temas referentes al financiamiento, crédito bancario y mercado de valores.

“Hay unas expectativas de cambio, no tenemos las expectativas de depresión que nos han acompañado en los últimos ocho años, hoy vemos una expectativa de crecimiento”, expresó Rodrigo Rodríguez en su primera participación, explicando la importancia del financiamiento y la gran competencia que habrá entre empresas en la búsqueda de capital. “El principal reto que va a haber en 2022 es sin duda es el acceso de financiamiento, los canales que existan, las formas que puedan llegar y los términos que se hagan. La competencia por acceder al capital es el principal reto competitivo que vamos a tener sin importar el tamaño de la empresa”, agregó.

Por su parte, José Gregorio Tineo, amplió que los mercados de valores con el tiempo han ido evolucionando hasta convertirse en una vía distinta de financiamiento para las empresas: “Las empresas han ido descubriendo que el mercado de valores es una ventana alternativa de financiamiento”. “Una gran ventaja del mercado de valores es que continuamente se pueden sacar productos de acuerdo a las necesidades del mercado. La alternativa de financiamiento del mercado de valores es del tamaño de la creatividad que se tenga en el momento”, mantuvo.

Asimismo, Tineo completó que espera un crecimiento importante en la industria agroindustrial venezolana y su posible incorporación a los mercados de valores. “Lo del financiamiento a la industria agroindustrial es bastante interesante porque la garantía que vas a utilizar es la misma materia prima que puedes tener en tus almacenes entonces la manera de monetizar esos inventarios como base de financiamiento para poder ampliar tus operaciones será muy importante. Yo creo que este año va a dar de qué hablar”, argumentó.

Jorge Nogueroles fue el último ponente en participar comentando sobre la situación del crédito, financiamiento y cuentas en dólares en la banca nacional. “Mi recomendación es que cualquier persona en Venezuela, sea natural o jurídica, tenga cuentas en dólares”, mencionó, argumentando que tener cuentas dolarizadas elimina riesgos a los usuarios, pero que la banca debe ofrecer medios de pago en divisas a las personas.

Igualmente, Nogueroles, mencionó que, a pesar de la reducción del encaje ocurrida en enero pasado, aún no ve posible el ofrecimiento de crédito de la banca a las empresas y personas naturales y que, para que eso ocurra, el encaje debe bajar hasta menos del 50%, sin embargo, añadió que “tenemos que entender que hay otros lugares y vehículos en los que los empresarios y compañías pueden buscar recursos. Normalmente es en el sector bancario, pero también existe el mercado de valores”.

“Encuesta Perspectivas Económicas 2022”

Alfredo Herrera, Gerente de Información y Estudios Especiales de VenAmCham, presentó los resultados de la encuesta Perspectivas Económicas 2022 realizada a una muestra de más de 160 asistentes del seminario con el objetivo de comprender las opiniones de las empresas y altos ejecutivos en temas relacionados al financiamiento, aspectos laborales y desarrollo de plan de negocio, entre otros aspectos.

Entre los resultados más resonados se encuentran que 61,84% de los encuestados mantendrá un método de trabajo híbrido, uniendo la presencialidad con el home office. Además, solo el 5,95% realiza entre el 76% al 100% de sus transacciones mensuales únicamente en bolívares y, por otro lado, el 71,43% de los encuestados se ve afectado por la falta de acceso a financiamiento.

Un 57,24% señaló que necesita más de 200 mil dólares para desarrollar su plan de negocio en 2022, mientras que 42,88% considera que las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional acerca del sistema bancario impactarán parcialmente en un aumento del crédito para las empresas y personas naturales.

Para finalizar, Herrera mencionó que un 73,21% considera que el dólar ha ido perdiendo poder compra en Venezuela, que un 62,50% de las empresas se encuentra contratando personal actualmente, que un 72,37% de los participantes encuestados no cree que negociará contratos colectivos este año y solo un 4,61% considera que no puede desarrollar su plan de negocio en una economía reducida como la venezolana.

Para conocer más sobre la encuesta puede ver los resultados a través del siguiente link:

https://www.venamcham.org/wp-content/uploads/2022/02/Resultados-Encuesta-Perspectivas- Economicas-2020.pdf

“Strategic Foresight: ¿Y si nos atrevemos a construir nuestro futuro?”

Para finalizar el evento, Isabel de Salas, Consultora y Miembro del Global Foresight Advisory Council e invitada internacional proveniente de España, fundamentó su ponencia en la nueva mentalidad que conecta el futuro con las decisiones presentes y nos ayuda a construirlo desde hoy mismo.

Isabel de Salas inició mencionando que lo más importante del futuro es poder descubrirlo: “El futuro no se puede predecir, pero sí se puede mapear. Cuando uno ve al futuro como un horizonte, ve que puede ir agrupando diferentes señales emergentes de cambio que empezamos a ver hoy y a crear patrones más fundamentales que nos puede dar indicaciones hacia dónde nos vamos a dirigir”.

“Todo va cambiando constantemente y tenemos que adaptarnos a ese gran desafío. El cambio puede ser rápido y drástico”, continuó.

“Al final el futuro no está escrito y es un horizonte de posibilidades. Pero lo que siempre está ahí es el cambio. Y cada vez será más rápido, así como que debemos adaptarnos a ellos”, aseguró de Salas. Asimismo, hizo énfasis en la importancia de saber manejar las incertidumbres que puede generar el futuro dentro de las organizaciones porque estás dudas o inseguridades pueden ser, a la larga, mucho peor que la propia crisis que se puede generar en consecuencia de ellas.

Para ir finalizando, Isabel de Salas, recomendó que, en torno a las tendencias, hay que entender qué fuerzas de cambios son las que la producen. “El futuro no se puede predecir. Sin embargo, cada uno lo estamos construyendo con cada acción que tomamos. Y finalizo con una pregunta, ¿y si nos atreves a construir nuestro propio futuro desde hoy mismo?”.