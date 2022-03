OPINIÓN Lectura: No es cierto #8Mar

En varios capítulos de la teoría de la relatividad, Albert Einstein insiste en mencionar “la propagación de la luz en el vacío.” En todos se menciona el vacío, como lo propone Einstein. Pero en todo el espacio del universo no existe el vacío, de modo que el vacío para el espacio es un término innecesario- El espacio está lleno de energía neutra. Pero como se sabe, debido a la extrema velocidad de la energía se torna invisible, como sucede, por ejemplo comparativamente cuando un ventilador funciona con la máxima velocidad. Si el espacio estuviese vacío entonces ¿por qué medio se propagaría la luz? La propagación requiere de un medio para propagarse; sin ese medio no puede haber propagación. La luz como la energía se propaga, pero para la propagación requieren de un medio. La luz es un efecto de la acción de la energía en las partículas gaseosas de la atmósfera. Y la energía es el único elemento constituyente de la materia que no puede, de ninguna manera, disfrutar del reposo porque siempre está en movimiento. Movimiento acelerado que la torna imperceptible a los sentidos.

El espacio está lleno de cuerpos ponderables: galaxias, estrellas, planetas etc. y de energía neutra. El espacio es ingrávido debido a que está lleno de energía neutra procedente directamente de las estrellas. Esta energía también se puede polarizar cuando en lugar de llenar el espacio ingresa a la estructura atómica particular de la masa de la materia. Toda masa está constituida de las partículas elementales que estructuran el universo: masa y energía; la masa es también energía, energía perceptible a los sentidos, debido a la poca velocidad de su movimiento; la velocidad determina la perceptibilidad. No existe el vacío en el espacio y la luz no se propaga en él debido a la ingravidez del espacio. Son observaciones que la minuciosidad de las investigaciones nos permite tratar el asunto con propiedad. En la seguridad de que estamos en lo cierto. No más, es todo decimos.

Carlos Mujica

[email protected]