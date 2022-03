Denuncia Avanzada Progresista: Mediocre es la labor de Adolfo Pereira en sus primeros 100 días de gestión #14Mar

Los primeros 100 días de la gestión del gobernador Adolfo Pereira demuestran que la eficiencia del mandatario es mediocre. Así lo declaró Elimpulso.com Rafael Ignacio Montes de Oca, diputado del Consejo Legislativo del estado Lara por el partido Avanzada Progresista, quien en sus declaraciones estuvo acompañado por Eylin Calles, secretaria general de la Mujer y otros dirigentes de esa organización que preside Henri Falcón.

El legislador larense dijo que los diputados de oposición en el parlamento regional están haciendo un trabajo permanente e intenso en pro del pueblo de nuestra entidad federal.

Calificó de peor la gestión de Pereira a partir del 21 de noviembre a la que ya había hecho como gobernador interino, sobre todo en dos servicios esenciales, como el suministro de agua y la salud.

Comentó que el mandatario hace una alharaca cuando da tres o cuatro medicamentos a un paciente o cuando entrega una vivienda.

Dijo que en los 100 días de gobierno le fueron aprobados por el Consejo Legislativo quinientos mil bolívares para la reparación de tres pozos de Macuto, a objeto de mejorar el servicio de agua en el centro de Barquisimeto, habiendo anunciado que los trabajos estarían concluidos el 7 de marzo y al lunes 14 no se han terminados.

“Mañana estaremos inspeccionando esos trabajos”, anunció Montes de Oca, miembro de la Comisión de Contraloría, de la cual dijo que ésta está atenta al cumplimiento de la ejecución de obras y servicios.

Con respecto al mal servicio de agua, integrantes de esa Comisión fueron al Sistema Alto Tocuyo, a pesar de no haber sido invitados porque conocen de la situación que se vive por falta de agua.

Montes de Oca también se refirió a los drenajes, el cual es un problema que data de hace varias décadas. Sin embargo, salvó la responsabilidad de Henri Falcón, quien se ocupó de sustituir totalmente el sistema en las carreras 16, 20 y 21, así como en la calle 37.

De igual modo habló de la irresponsabilidad de Pereira al no haber presentado el proyecto de presupuesto para el presente año y, por tanto, la oposición había salvado su voto, ya que hasta el día de hoy no se conoce la forma en que fue conformado, ni tampoco se dio a conocer el Plan de Inversión Presupuestario. Además no fue aprobado por el Consejo Estadal de Planificación y Políticas Públicas.

Todo lo que hizo el Poder Legislativo al aprobar el presupuesto está viciado de nulidad y también el proyecto presentado por el gobernador. Se ha violado la Constitución del estado Lara.

Después de reiterar que la oposición hará contraloría social en forma permanente, vaticinó que las expectativas que se tienen para la entidad federal son pesimistas.

Y fustigó la celebración de los carnavales que realizó Pereira porque fueron muy malos e hicieron añorar los del pasado cuando se hacían con verdaderas carrozas y no en camioneticas como las de este año.