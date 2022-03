Observa el exembajador Nelson Valera: Contradicciones hay en la política estadounidense respecto a Venezuela #14Mar

Aplicar severas sanciones al gobierno venezolano, desconocer a Nicolas Maduro y reconocer a Juan Guaidó, iniciar unas sorpresivas conversaciones en Caracas con una agenda oculta y no ofrecer explicaciones al Congreso norteamericano que ha mantenido una posición determinada respecto a nuestro país, evidentemente, constituyen contradicciones políticas que generan grandes expectativas tanto allá como en nuestro país.

Tal criterio es expresado a Elimpulso.com por el doctor Nelson Valera, quien se desempeñaba como embajador de Venezuela en Suecia y Hungría, además de haber ejercido funciones diplomáticas en Austria, Bulgaria, Francia, China y la entonces Unión Soviética.

- Publicidad -

Lo primero –dice nuestro entrevistado- que se le ocurre a uno cuando sabe que se han sentado frente a frente unos enviados de Estados Unidos con la gente del gobierno venezolano es el viejo y sabio aforismo del “amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía” O aquel otro: “Cheque mata galán”.

Todavía hay sorpresas y especulaciones. Y se mantiene la pregunta: ¿Qué está pasando?

-Una serie de contradicciones enormes desde el punto de vista político. Quedan en vilo los principios y valores que deben existir en las relaciones. Nosotros estábamos decepcionados con respecto a moral y ética. Esas políticas estaban fundamentadas en esos valores.

Pero, ahora vemos que no hay valores, ni moral, ni ética en unas relaciones cuando los intereses son los que priman en un momento dado.

¿Cuál es la primera contradicción?

Por un lado se apoya a alguien y por el otro se abren canales de comunicación inesperados. Estoy de acuerdo en que hay que hablar con el Diablo, que nos está esperando, para que no nos queme en el infierno. Pero, en unas relaciones diplomáticas hay que pensar que no sólo se habla con el Estado, sino que ese Estado tiene un pueblo. La política exterior de un país desarrollado –no vamos a hablar en países que están en proceso de desarrollo—estos principios de política son fijados de acuerdo al pensamiento y cultura de los pueblos, y eso lo hemos visto en Europa. Aquí lo que está pesando, mucho más que eso, que tienen los Estados Unidos en obtener rápidamente petróleo. Eso significa a corto y mediano plazo, no a largo plazo, que el gobierno estadounidense está viendo la situación de su país, de color negro como el petróleo.

¿Esa es la explicación más sencilla?

No creo que el gobierno estadounidense esté improvisando. Porque antes de tomar una decisión, tienen indicios, cálculos y estadísticas, que los llevó a tomar la determinación de prohibir las importaciones de petróleo venezolano. Y ahora se dieron cuenta que sustituir eso con otros abastecedores, desde el aspecto de los fletes, les sale más barato el de aquí que el de Arabia Saudita por el costo de los fletes. En otras palabras, se están jugando una serie de intereses económicos, comerciales y financieros.

Al mismo tiempo, por otra parte, el gobierno estadounidense ratificó que le está echando una mano al sector opositor liderado por Juan Guaidó, que aunque ha hecho grandes esfuerzos para sacar algún tipo de compromiso firme en el marco del diálogo para poder enderezar las cosas y ofrecer garantías políticas a mediano plazo, aún queda mucho por hacer. No olvidemos que las elecciones presidenciales serán dentro de dos años y este tiempo en política no es nada.

Pero, es un tiempo largo para la población

El diálogo entre pares no se desarrolla en las mismas condiciones. Una cosa son los Estados Unidos con la necesidad que tienen de petróleo y eso significa, en caso de que se llegue a un acuerdo, dinero para Venezuela y ahora mucho más que nunca cuando el barril está en 120 dólares.

En las relaciones entre países son muy importantes los intereses económicos cuando a uno de ellos se llega al cuello de botella como es lo que está pasando con los Estados Unidos.

Pero, en el caso nuestro no tenemos capacidad para abastecer las necesidades de ese país. Porque, por una parte, las relaciones petroleras han venido disminuyendo casi a cero y, por la otra, para volver a los niveles de antes se necesita tiempo e inversiones muy grandes.

Creo, por lo tanto, que hubo que sopesar el encuentro que se realizó en Caracas y al tiempo que se producían esas conversaciones, un sector político interno muy importante de los Estados Unidos ha demostrado que no está de acuerdo. Y, desde luego, surgen nuevamente el aspecto de los valores y principios, así como la imagen del gobierno estadounidense.

Pero, nuevamente insisto, debieron tener los funcionarios estadounidenses investigaciones, estadísticas, cifras y todo lo concerniente para tomar una decisión que ya está repercutiendo en aquel país.

No se puede obviar que hay discrepancias en el propio gobierno de Joe Biden, sin embargo yo creo que aquí se está aplicando lo que los alemanes denominaban realpolitik, que consiste en tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias dejando a un lado aspectos ideológicos, éticos y moral. En otras palabras, ser pragmáticos.

Pienso también que en esa decisión puede haber influido la debilidad política de Biden, quien ya es una persona mayor y que no ha logrado alcanzar una buena imagen en la población de su país. Y al preguntarle un cuello de botella tiene que ver cómo lo resuelve.