Son Titulares jueves #14Abr

Fetracemento: La industria vive su peor crisis ya que se encuentra en una “paralización técnica”

Denuncian persistentes fallas eléctricas en Táchira

El chavismo aprobó el cambio de escudo y bandera de Caracas

Marco Rubio: EEUU debe reafirmar su apoyo inquebrantable a víctimas de la dictadura en Venezuela

Vecinos piden transparencia sobre la deforestación y ejecución de obras en un terreno de Baruta (Fotos y video) https://bit.ly/3JKS6Ep

Al menos tres fallecidos y 14 heridos dejó accidente de una gandola sin frenos en autopista Caracas-La Guaira

Maduro sobre corrupción en Venezuela: «Hace falta cambiar mucha burocracia, hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado»

Choque múltiple en Falcón dejó 8 heridos y 3 quemados de gravedad

Maduro aseguró que lanzará una nueva red social más atractiva que Instagram y superior que Facebook: ‘Invito al mundo entero a incorporarse’

Rescatan en Mérida a un hombre de 74 años que pasó más de tres meses secuestrado

Rocío San Miguel denuncia que en Venezuela no ha existido ni un solo mando militar investigado por las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos: “Hasta que esto no ocurra no será creíble ninguna investigación real e imparcial en Venezuela”.

Multitudinario regreso del Nazareno de San Pablo desborda las calles de Caracas: Feligreses claman por un cambio en Venezuela

La Prensa de Lara: La vida del venezolano se convierte en un Viacrucis ante la crisis

Venezuela confirma 96 nuevos casos por COVID-19 y un fallecido

FANB destruyó un campamento con 750 panelas de droga en el estado Apure

Habitantes de El Vigía, en el estado Mérida, quemaron cauchos para rechazar cortes eléctricos

Aarón Rodríguez: En Carabobo hay un festival, pero de apagones

En Cabudare, estado Lara, los ciudadanos denunciaron que las mafias que controlan el combustible, se mantienen.

Habitantes del municipio Bruzual, estado Yaracuy tomaron la avenida 9 de la región como forma de protesta por la falta de libertades en Venezuela y las deficiencias en los servicios, principalmente en las fallas del servicio eléctrico

Saime podría aplicar multas por retardo en retiro de pasaportes

Corpoelec anuncia racionamiento hasta la medianoche en estos sectores de Lara

Gobernador de Vargas autorizó que policías se queden con un porcentaje del dinero de las multas: «Los funcionarios están ansiosos de aplicar multas»

Esperan Más de 200 mil temporadistas vendrán a Morrocoy en Semana Santa

Monedero visitó a Maduro en un nuevo intento de rendirle apoyo irrestricto al régimen

El Presidente del Metro de Caracas culpa a las empresas fabricadoras de trenes de los accidentes en el sistema.

Carlos Ocariz: «De qué sirven tantos ministerios si aquí en Margarita los pescadores no tienen gasolina»

Conductores claman por una solución a la crisis del combustible en el estado Lara

La banca nacional no tiene recursos para financiar la producción del campo, afirma Asdrubal Oliveros.

Quiroz y producción de PDVSA: Se aleja aún más la remota posibilidad de producir 2 millones de b/d este año.

Manuel Sutherland: Salario mínimo del venezolano solo le alcanza para adquirir el 9% de la Canasta Alimentaria

Chavismo cambió ordenanza de símbolos históricos de Caracas sin genuina consulta popular

«Táchira puede quedarse sin luz cuando menos lo esperemos», advierte el ingeniero Arnoldo Uribe

“Venezuela se ha vuelto un viacrucis”: Salarios y pensiones miserables, control social, crisis de salud y servicios, golpean vida de los ciudadanos

Maduro tras las colas en Caracas: «Es impresionante cómo se está arreglando Venezuela»

Más del 80% de los venezolanos residentes en Colombia no tienen permiso de permanencia

El salario mínimo del venezolano solo alcanza para adquirir el 9% de la Canasta Alimentaria, según Manuel Sutherland.

Denuncian falta de personal para atender a recién nacidos en la Maternidad del Sur

La producción de petróleo en Venezuela aumentó en marzo a 697 mil b/d, según Opep

Fallas eléctricas se agudizan en los estados Trujillo y Táchira.

Pescadores de Puerto La Cruz: es imposible apegarse a la lista de precios que puso el gobierno

Caraqueños llaman a defender el león del escudo ante imposición de símbolos municipales chavistas

Escasez de medicamentos se agudizó en Venezuela durante primer trimestre de 2022

Fiscal de la CPI asegura que Ucrania es “una escena del crimen”

Relatora de la ONU preocupada ante la violación de la libertad de expresión en Venezuela

Internacionales

Macron se desmarca de Biden: evita usar la palabra “genocidio” para referirse a las acciones rusas en Ucrania

Rusia afirma que más de 1.000 soldados ucranianos se rindieron en Mariúpol

Alcalde de Mariupol eleva a cerca de 21,000 civiles muertos en la ciudad tras la invasión rusa

Ucrania sigue documentando los crímenes de Putin: ya se identificaron a más de 700 cadáveres en Kyiv

Iván Duque barrió el piso con el embajador ruso ante la ONU: «No tiene moral para hablar de paz»

La nueva amenaza de Putin: «Rusia considerará objetivos militares a los convoyes de la OTAN que transporten armas hacia Ucrania»

Zelensky: Sin armamento adicional, esta guerra se convertirá en un baño de sangre sin fin

Rusia sanciona a 398 congresistas de EE.UU. y 87 senadores de Canadá

Llegó a Washington un autobús con demandantes de asilo venezolanos fletado por Texas

Isla británica congeló siete mil millones de dólares “sospechosos” de pertenecer a Abramovich

Biden está abierto a negociar con Putin pese a acusarlo de genocidio en Ucrania

Justin Trudeau responsabiliza a Putin de crímenes de guerra en Ucrania

Zelenski pidió embargo petrolero a Rusia y que Europa renuncie a las fuentes de energía rusas

Ucrania estima que cerca de 10.000 militares del Kremlin están estacionados actualmente cerca de Mariupol.

Ucrania reivindicó un ataque contra el buque insignia de la Armada rusa en el Mar Negro. Rusia reconoció que el crucero Moskva fue dañado “como resultado de un incendio”, pero no que el ejército ucraniano estuviera detrás. Se trata de uno de los barcos insignias de la Armada rusa.

Rusia amenaza con bombardear Kiev si Ucrania vuelve a atacar territorio ruso

La OMS decide mantener a la COVID-19 a nivel de pandemia

Los presidentes de Polonia, Estonia, Lituania y Letonia viajaron a Kiev para reafirmar su apoyo a su homólogo de Ucrania, Zelenskyy, ante la invasión rusa en ese país.

Las primeras ministras de Suecia y Finlandia dan una rueda de prensa conjunta sobre unirse a la OTAN. Finlandia lo haría primero: anunciará su decisión final en unas semanas. Suecia, cuyo partido gobernante ya decidió aplicar, presentaría la aplicación en junio.

Podemos se desintegra tras el estrepitoso fracaso de Pablo Iglesias

Inundaciones en Sudáfrica dejan 259 personas muertas

Guillermo Lasso negó un pacto con Rafael Correa para la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas

Tres años después del incendio, la catedral de Notre Dame recupera poco a poco su belleza

Marine Le Pen (candidata presidencial) promueve una alianza de seguridad con Rusia en cuanto acabe la guerra en Ucrania.

La Corte Constitucional de Colombia ratificó la calidad de imputado al expresidente Álvaro Uribe.

En Perú sentencian a prisión preventiva al exministro y dos sobrinos de Pedro Castillo.

España protesta por la llegada a Gibraltar de un submarino nuclear de EEUU

La Agencia Espacial Europea también suspende su cooperación lunar con Rusia

La fractura entre Cristina Fernández y Alberto Fernández ya no se disimula

Presidente de Polonia desde Kiev: “Esto no es una guerra, es terrorismo”

Un camión choca contra un autobús turístico en Egipto y deja 10 muertos

Deportes

Murió Freddy Rincón, ex jugador de la Selección Colombia

Vinotinto femenina sub-20 se impuso a Chile por 2-0

