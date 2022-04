“Cantinflas”: 29 años de su muerte #20Abr

“Cantinflas” dejó escrito su epitafio: “Parece que se ha ido, pero no es cierto”. Pero el 20 de abril de 1993 dejó llorando al mundo al cumplir su jornada terrenal en su casa de Ciudad de México, a causa de un cáncer de pulmón.

Hoy se cumplen 29 años de su desaparición física. Actor y cómico bautizado como Mario Moreno Reyes, obtuvo el papel protagonista en más de 50 películas e hizo reír a varias generaciones con un personaje de lenguaje disparatado.

- Publicidad -

El comediante mexicano que conquistó a Charles Chaplin y a Johnny Depp, sigue vigente después de casi 3 décadas de su fallecimiento.

Mario Moreno, quien murió en la capital mexicana en 1993 a los 81 años, no solo creó a “Cantinflas”, un popular con pantalones caídos, hablar enredado, mezcla de muletillas coloquiales y términos cultos mal empleados y una gran suerte para salir airoso de las más disparatadas situaciones que le hicieron inolvidable, sino que erigió un emporio económico gracias a las ganancias de sus más de 50 películas, la más especial “La vuelta al mundo en 80 días”, una adaptación del famoso libro de Julio Verne que le haría ganador del Globo de Oro en 1957 y significaría su internacionalización.

Se estrenó en el cine en 1936. El éxito le llegó con “Cara y cruz” (1937), y ya no abandonó a su personaje tierno y parlanchín, el peladito mexicano con los pantalones caídos y la pañoleta al cuello que se enredaba con las palabras. Su carrera fue meteórica: entre 1940 y 1941 llegó a rodar 7 cintas cinematográficas.

Debutó con películas como “No te engañes corazón”, “Así es mi tierra” o “Águila o Sol”. La fama y reconocimiento vinieron de la mano de la comedia de enredos “Ahí está el detalle”, en la que logró el papel central que no había tenido en las anteriores, penetrándose con su caracterización y batiendo récords de recaudación en las salas hispanoamericanas.

Con otras como “El Padrecito” (1964), “Su excelencia” (1966) y Un Quijote sin mancha (1969) consiguió acrecentar su enorme popularidad.

Desde los años 20 se convirtió en un ícono que hizo reír a todo México y a partir de los años 40 al mundo entero, ya que su éxito traspasó fronteras defendiendo con su verborrea una tierra más justa.

El cómico más popular en cine en lengua española nació en Ciudad de México en el seno de una familia humilde y numerosa; sus comienzos no fueron perfectos, abandonó los estudios muy joven y se ganó la vida siendo taxista, limpiabotas, maletilla, cartero, taxista y boxeador, antes de empezar a trabajar en un circo.

Era humilde como sus principios y en la pública realizaba obras caritativas. Participó activamente en la política, tanto que llegó a dar un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas y se convirtió en un icono contra el “charrísimo sindical”, una forma de corporativismo político que sirvió para controlar el sistema por parte de un solo partido.

Hoy, 29 años después se vive el recuerdo de un actor que empezó desde abajo e hizo reír a varias generaciones de latinoamericanos y españoles con un humor que dejaba entrever un trasfondo de crítica social.

Sigue siendo recordado en todo el mundo por su peculiar humor y forma de reflexionar que, en muchos casos, se encuentra escondido tras la risa.

El fallecimiento de Cantinflas fue detonante de una tristeza masiva inusitada. Después del deceso de Pedro Infante en 1957, ningún artista había dolido tanto por su partida. Y con Mario Moreno fue más especial porque murió luego de haber sido apreciado por tres generaciones a través de su película: “abuelos, padres e hijos”. Sin querer, su figura fue símbolo de unificación generacional en personas de distintas edades.

Así, Cantinflas se fue entre una paradoja: hizo reír a millones en vida pero los puso a llorar con su muerte.

En su honor, y 2 años más tarde de su fallecimiento, el personaje “Cantinflas” se convirtió en el protagonista de un video juego para niños disponible en tabletas y teléfonos móviles.