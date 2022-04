FMV denuncia que más de 7.000 ambulatorios desaparecieron en el país #21Abr

El presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), Douglas León Natera, denunció este miércoles, 20 de abril, que más de 7.000 ambulatorios, incluidos los del programa gubernamental «Barrio Adentro» han desaparecido, debido a la crisis hospitalaria que vive la nación como consecuencia, principalmente, de la falta de medicinas e insumos médicos.

A través de una nota de prensa, León Natera indicó que más del 80 % de la red asistencial, conformada por 301 hospitales, está «en ruinas y abandonada desde hace muchos años».

«En los centros de salud públicos no hay medicamentos, fallan los servicios de agua y electricidad, los ascensores no funciona, faltan equipos, no se garantiza el derecho a la alimentación de los pacientes ni se suministran insumos de bioseguridad al personal», dijo.

Situación grave y mortal

Douglas León Natera slñaló que la situación de crisis en los hospitales venezolanos es «grave y mortal». Agregó que los enfermos son ruleteados de hospital en hospital, sin lograr que puedan ser atendidos. «Muchos enfermos han fallecido por falta de medicamentos y atención médico asistencial», dijo.

«El abandono del sistema de salud pública «viola los derechos humanos» y configura «un crimen de lesa humanidad, puesto que Maduro debe garantizar la salud, de conformidad con la Constitución», sumó.

El pasado 1 de abril, el gremio exigió al régimen un plan de recuperación de hospitales en el que prime la dotación en infraestructura y equipamientos, además de un salario base para los trabajadores de 1.500 dólares al mes, frente a los 30 dólares que, como mínimo, devengan actualmente.

Hospitales a merced de los apagones

El pasado jueves, 24 de marzo, la ONG Médicos Unidos de Venezuela, denunció el recrudecimiento de los apagones, alertando que la mayoría de los hospitales no cuentan con planta eléctrica.

Esta advertencia la hicieron a propósito de una denuncia que hizo la ONG Monitor Salud el 23 de marzo sobre las medidas de emergencia que deben tomar los médicos de los hospitales cuando ocurren apagones.

En concreto, denunciaron que un grupo de médicos del Hospital El Algodonal en Caracas se apoyaron en las linternas de los celulares para terminar una intervención ginecológica debido a un apagón que se registró al momento de la cirugía.

De acuerdo con la organización, la planta de emergencia que tiene el hospital funcionó 40 minutos después que se produjera el apagón.

