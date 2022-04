Luis Oliveros: Falta mucho para que Venezuela se arregle #22Abr

El economista Luis Oliveros aseguró que falta «mucho» para afirmar que Venezuela «se arregló», si bien existe mayor actividad económica, no ha sido suficiente para revertir las consecuencias de una hiperinflación.

«Es difícil revertir un proceso de inflación de la noche a la mañana, sobre todo cuando se ha tenido una economía que ha estado cayendo por siete años», explicó.

- Publicidad -

En una entrevista que concedió a Radio Fe y Alegría Noticias, Oliveros dijo que cuando en el país los servicios públicos mejoren, Pdvsa produzca 3.000.000 de barriles de petróleo a diario, que la mayoría de la población no sea pobre y que vuelva a respetarse la institucionalidad, se podría hablar de una mejora.

En ese sentido Oliveros criticó a quienes vociferen que «Venezuela se está arreglando».

«Quien afirme eso, o se está burlando o es triste que lo diga, porque no sabe lo que realmente está pasando», refirió.

De acuerdo con el banco de inversión con sede en Suiza, Credit Suisse, el Producto Interno Bruto de Venezuela crecerá un 20% al cierre del año 2022, entre otros factores por el proceso de dolarización de facto que vive el país.

Desconfianza en el bolívar

Por otro lado, Luis Oliveros cuestionó que el régimen venezolano creara una estrategia de recaudación de impuestos en medio de una economía que, según él, aún no genera confianza.

«La teoría dice que no se recomienda generar más impuestos cuando una economía recién va mostrando indicios de ir mejorando», explicó.

Oliveros hace referencia al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y afirmó que este mecanismo busca lograr dos objetivos para el Estado: recaudación fiscal e impulsar el uso del bolívar.

No obstante, considera que se trata de una iniciativa apresurada que algunos gremios no han comprendido, por lo que no lo acatan.

«¿Cómo tú pagas 0,30 dólares si unas raciones de pollo te cuestan 10 dólares y es el billete que tienes para pagar, por ejemplo?», preguntó.

Para Luis Oliveros, los venezolanos todavía no confían en el bolívar luego de salir de la hiperinflación, por lo que el proceso de desdolarización aún no está a la vista.

«El régimen está tratando de quitarle peso al dólar con este impuesto, pero además no permitiendo créditos en dólares, pero la gente no confía en el bolívar porque la hiperinflación está muy fresca», dijo Luis Oliveros.

Lea más detalles en Radio Fe y Alegría Noticias