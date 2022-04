RETACITOS #24Abr

Aseguran algunas personas vinculadas con la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, que estarían planteando la necesidad del retorno clases presenciales, lo que ha sido rechazado de plano por una gran mayoría del personal docente, administrativo y obrero, por cuanto en algunos decanatos y escuelas, el deterioro de la infraestructura al parecer es patético, no hay servicio de agua potable, tampoco de electricidad porque ante la ausencia de vigilantes, se robaron los cables y sin energía eléctrica no se pueden utilizar las computadoras, los aires acondicionados, si es que queda alguno, los equipos audiovisuales, aseguran que en muchas aulas no hay pupitres, no hay agua y por supuesto los baños no se pueden utilizar. Aseguran que una de las áreas más afectadas son las de los decanatos de Agronomía y Veterinaria en Tarabana, donde apenas hay dos vigilantes, que andan desarmados y no van a exponer su vida ante los malandros de la zona que mantienen azotada la universidad, los robos se siguen produciendo a diario; recientemente al parecer se quemaron dos vehículos dentro de las instalaciones y aseguran que ninguno de los cuerpos de bomberos del estado se atrevió a ingresar a Tarabana, por cuanto es considerada “zona roja” donde la persona que tiene la valentía para entrar al lugar, no se sabe si sale con vida; también denuncian que de los distintos laboratorios, lo que quedó fue la placa de identificación en las entradas, pero internamente son cascarones vacíos. Entonces, si todo lo antes mencionado es cierto y perfectamente verificable, como es que alguien tiene el tupe de proponer convocar nuevamente a clases presenciales. A lo mejor, ellos deben tener alguna información privilegiada que desconozco.

Por cierto, nos confirman que el único decanato que ha estado funcionado, es el de Ciencias de la Salud, con el Dr. Loureiro y su equipo de hombres y mujeres que han estado dando la talla, han logrado que el decanato no decaiga a pesar de no contar con las condiciones necesarias, así que vaya nuestro reconocimiento. En el Decanato de Ingeniería Civil cercano al ferrocarril, no estan dadas las condiciones para clases presenciales, allí se han robado todo; Decanato de Ciencas también se han robado todo, allí no existe nada y así intenten convocar en estos dos decanatos es imposible; en el Decanato de Ingeniería Agroindustrial donde había un laboratorio de tecnología de punta, fue destruido, no dejan nada allí; en los Decanatos de Agronomía, el hampa y lamentablemente, la propia comunidad, sus terrenos fueron invadidos, hasta se robaron la puerta del decanato y al día siguiente pasaron a retirar el marco; en Veterinaria, no hay recursos para contratar vigilancia, no tienen armamentos, los animales que se importaban se lo robaban los mismos vecinos; en el Postgrado de Fitopatología, es lo que da es lástima, carros sin cauchos, el terreno de la sede social no lo han invadido porque hay algunas personas cuidando los terrenos, pero el resto de los terrenos fueron invadidos, a pesar de existir dos sentencias de tribunales ordenando el desalojo, el Sargento de Nirgua como gobernador no se atrevió a sacarlos y los ranchos que allí construyeron los están vendiendo entre US$ 700 y US$ 1.200. En el techo a la entrada del rectorado, hay un boquete de aguas negras, que allí tiene años, en el baño de caballeros al lado de la capilla el techo se cayó; en el Decanato de Administración y Contaduría totalmente desmantelado, entonces como es que tienen el tupe de convocar a clases presenciales. Suponemos que los alumnos conocen estas realidades.

Por cierto la crisis que afecta a la UCLA tiene su impacto, por mampuesto, en el funcionamiento de IPSTAUCLA, institución que se mantiene operando gracias al esfuerzo de un grupo de trabajadores, con verdadero espíritu de servidores públicos, ya que los salarios que devengan, en muchos casos no les alcanzan ni siquiera para el pago del transporte para llegar hasta sus sitios de trabajo; sin embargo, allí se mantienen en la lucha en favor de los trabajadores de la universidad. Se recuerda que esta institución no tiene asignaciones presupuestarias y opera en base a las retenciones que le hacen a los trabajadores, las cuales después que la nómina se entregó al Sistema Patria, no envían los recursos de manera suficiente y oportuna, lo que hace que quienes están al frente del Instituto tengan que hacer de tripas corazón, para poder cumplir con las obligaciones como pago de personal, pago de servicios, obligaciones con los proveedores y todo lo que conlleva mantener un servicio de esta magnitud operativo. Cuando el mes pasado el Gobierno, de manera inconsulta, arbitraria y unilateral decidió ajustar el salario mínimo a un equivalente a Bs. 130, puso a todo el mundo a pegar carreras, porque cuando estaban esperando el ingreso del 100% de las retenciones pendientes para poder dar respuesta a los trabajadores y a los deudores, apenas enviaron un 30% para atender a todos los compromisos, teniendo que hacer los administradores verdaderos milagros para extender los pocos recursos que llegaron, para distribuirlos de manera justa y equitativa, pero lo cierto es que no debe resultar fácil administrar una empresa, un servicio, cuando no se cuenta con los recursos suficientes para atender por lo menos la nómina, que es lo más sagrado.

El pasado miércoles 20 de abril, llamó poderosamente la atención de los vecinos del Parque Ayacucho, un hecho muy poco usual y fue que dentro de sus instalaciones aparecieron siete loros grandes ya casi del tamaño de unas guacamayas, aves que no presentaban señales de haber sido agredidas con piedras u otros objetos contundentes, lo que por supuesto generó inquietud y preocupación, al desconocerse las causas de la muerte de estas aves, muchas de ellas en peligro de extinción. Algunas personas vecinas que acuden regularmente a caminar en las instalaciones del parque, al percatarse de esta situación irregular, solicitaron información a unos agentes policiales que “extrañamente” se encontraban en el lugar y estos afirmaron que seguramente habían sido apedreadas, pero no había evidencias de acciones de violencia contra los loros. Ante la necesidad de que se abriera una investigación en torno a lo ocurrido, procediendo por ejemplo a recoger los animales y llevarlos a un laboratorio para realizarles la autopsia y determinar la razón de las muertes, los funcionarios no supieron dar ninguna explicación, quedando las dudas y la incertidumbre acerca de la causa de la muerte de las aves, y por supuesto el temor de que esto se vuelva recurrente y periódicamente comiencen a aparecer loros, o cualquier otro tipo de aves muertas; sin embargo, más tarde circuló un video en donde se señala que especialistas del Parque Bararida se trasaladaron al Parque Ayacucho y luego de hacer la respectiva necropsia a uno de los loros, no son guacamayas, determinaron que “hubo una posible afección por toxicidad”, diagnóstico muy general y que indica que las aves fueron envenenadas, pero testigos señalaron que había policías en el lugar, además que debajo de las alas de los animales salían abejas. ¿No pudieron ser víctimas de ataques de abejas africanas? Preguntamos en medio de nuestra ignorancia en la materia, por que ciertamente las dudas persisten el diagnóstico debió ser más específico si fue realizado por veterinarios.

Tal como ya lo habíamos venido adelantando hace algunas semanas, las cosas no andaban muy bien en el seno del PSUV, de allí que se produjo la orden de intervención por la inexistencia de trabajo social con el pueblo, todos los dirigentes eran conocidos como “los floreros”, solo actuaban como adornos y cuando las comunidades llegaban hasta la sede a solicitar alguna ayuda, estos jamás los atendieron, existiendo por lo tanto razones suficientes para que la dirección nacional de la Organización pidiera la cabeza de esa cuerda de flojos, poco dignos de llamarse revolucionarios, tres diputados figuran entre los cuestionados, aseguran que este último en una de sus andanzas soltó el yoyo de todo lo ocurrido, cuando dejaron en libertad a unos imputados en Lara, unos sujetos con apellidos del medio Oriente, imputados por haber sometido a una familia presuntamente con arma de fuego y explosivos, habrían desalojado a las víctimas de su casa y dizque les robaron sus enseres y ropa, para luego supuestamente darles una golpiza, incluyendo al bebé de un año que resultó agredido, dizque los rociaron con gasolina y amenazaron con prenderles fuego. El MP en Lara les imputó los delitos de homicidio calificado con alevosía en la ejecución de un robo agravado en grado de frustración, detentación de explosivos, porte ilícito de armas de fuego, asociación para delinquir (con la agravante del artículo 217 de la LOPNA), suceso ocurrido en la primera quincena de diciembre de 2021 en los alrededores de El Manzano.

Lo anterior no ocurrió en un Set de películas de Holliwood, sino en Barquisimeto y sus alrededores. La libertad plena lograda por el trío para los chicos malos, tuvo un alto costo, les dijeron que deberían trabajar para ellos, ya que nada es gratis, que por ahora se ocultaran, no se dejaran ver para no despertar sospechas y que alguien protestara al verlos en libertad; pero en el futuro deberían comenzar a planificar acciones de calle en contra del gobernador de Lara, por la falta de agua, luz, salud, cloacas e inseguridad, ya que ellos directamente no pueden hacerlo. Por otra parte, también dentro de este guiso, trascendió el caso de algunos titulares de Tribunales Penales de Lara se dedican a raspar la olla, martillando en dólares a los reos para ponerlos en libertad; lo mismo dizque ocurre en la Defensoria Pública en la región, donde un funcionario que dice ser abogado, no se conoce un solo caso donde haya actuado como profesional del derecho en los juzgados de la región, pero dizque ofrece hacer acuerdos con otras instituciones que aplican justicia en la región, al punto que es muy apreciado en los ferrocarriles por los resultados objetivos por los extrabajadores investigados por la desaparición de material estratégico, lo cual generó como resultado el retraso de las obras.

Definitivamente, después que Peter Carroña destapó la gigantesca olla donde se cocinaron en los últimos años los guisos del Poder Judicial en el prácticamente no ha quedado títere con cabeza, toda vez que aquel que tenía su cuentecito guardado, porque estaba involucrado un juez, un fiscal, alguaciles, porteros de tribunales y pare usted de contar, después de que el personaje prendió el ventilador, han comenzado a circular por las redes sociales, las más disimiles historias. Cuando quedaron al descubierto Sol y su curruña se supo que eran las que verdaderamente mandaban, no solamente en el edificio de la AV. Baralt en Caracas, sino en los tribunales de todo el territorio nacional, donde al parecer no salía ninguna sentencia, si antes los familiares o gente del entorno de los reos, no se habían bajado del equino y no precisamente con verdes de baja denominación, sino todo lo contrario. Por supuesto en esta sección nunca hemos dejado de hacer denuncias sobre algunas irregularidades en los tribunales del Circuito Larense, ya que quienes participan en la aplicación de la justicia en la región, no podrían estar al margen de los negocios, incluso se recuerda el caso de un personaje hermano del extinto jefe de la banca “Los Enanos”, hoy ocupa alta posición en el Circuito Judicial regional, con todo el respaldo por que la consorte despacha desde el TSJ, a quien todos recuerdan durante sus pasantías por la región, donde se cansó hacer y deshacer, comentándose en los pasillos que ahora presuntamente es el “hombre de la casa”, dizque es el amenaza a jueces y exige libertades en nombre de la Magistrada 33, conociéndose ahora que por otros canales ya habían pasado la raqueta; existiendo al parecer toda una macolla en la cual supuestamente utilizan a los alguaciles para que acudan a los centros preventivos a hablar con los imputados, ofreciéndoles gestionarles la libertad, a cambio de altas cantidades de “verdolagas”. Por cierto aseguran que en la región solo hay un juez al que califican como “Plenipotenciario” ya que es el único tiene el respaldo la Magisrada 33 y es el que dizque convoca para tomar decisiones en cualquier expediente, ha sido denunciado en varias oportunidades y el hombre pero ni un rasguño.

Llega hasta nuestra mesa de redacción un alerta que están lanzando los campesinos, productores y vecinos de la Parroquia Reyes Vargas y Camacaro del Municipio Torres, quienes están solicitando el apoyo de la Asamblea Nacional y autoridades municipales, Guardia Nacional y Comando de Zona 12 Lara y 122 Carora. Denuncian que están desforestando un Bosque Seco, que está protegido, con una Orden de Aseguramiento de un Tribunal Agrario en el Sector la Abrita, municipio Torres del estado Lara, por un grupo de ciudadanos liderizado por una ciudadana que supuestamente es cabecilla de un grupo que somete a todos los criadores, denunciando la presencia de una empresa que los contrata para perseguir y acosar a quienes denuncien el ecocidio por parte de la empresa, dedicada a la explotación del carbón vegetal. Denuncian que en el Bosque Sector se encontraban alrededor de 980 árboles de Vera con más de 100 años de vida, de los cuales al parecer ya han talado y cortado más de 500, dizque utilizando motosierras, amenazando que hasta tanto no corte la útima Vera no cesarán la deforestación, sin que existe ningún permiso o autorización para el aprovechamiento de este recurso natural, luego sale el carbón seco en sacos de 50 kilos en contenedores para la exportación, pasando todos los puntos de control hasta llegar a Puerto Cabello, sin tocar tablitas, lo que pone en evidencia que quienes están detrás de este negocio están bien enchufados. Por lo tanto, le están solicitando a la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional que se aboque y abra una investigación, mientras que Taraek William Saab debe nombrar unos fiscales nacionales para que se trasladen al sitio y allí podrán verificar la destrucción del ambiente que han venido haciendo, establecer las responsabilidades y aplicando las sanciones a las que haya lugar, porque es bien feo lo que está pasando en Guaimí nuevo y viejo, Ollican, Monte Negro, Paso de Carora, Quebrada de Gueri, Maldonado, Sabana Alta, La Fundación, Los Quemado y Santa Ines.

Continuando con los análisis del grupo de politólogos larenses a los partidos políticos, corresponde en esta oportunidad al partido Primero Justicia. «PJ se convirtió en años recientes en una referencia política importante, ya que supo aglutinar a un electorado diverso teniendo como su fuerte al segmento joven venezolano. Figuras emblemáticas que marcaron pauta en el mundo político de allí surgieron. Ejemplo de ello, Julio Borges, Henrique Capriles, Leopoldo López, Carlos Ocariz, los Guanipa y tantos otros. Lograron en algún momento tener sitial mayoritario en el parlamento como primera fuerza opositora frente al PSUV. Sin embargo y como suele ocurrir en organizaciones que copan escenarios de preponderancia en el país, sus líderes no escapan a ésa sed protagónica que marcan en ocasiones una especie de «ambiciones normales» que les hacen perder ésa necesaria brújula de guía. Han perdido espacio al igual que otras organizaciones. Aun cuando mantienen su estructura, no es menos cierto que los problemas nacionales se reflejan en los diferentes estados. «Aquí en Lara el referente más importante lo personaliza Alfonso Marquina. Un dirigente venido de AD con buena trayectoria. A decir de algunos cuadros amarillos, es un buen orador con carisma, pero mal organizador y de poco tacto en el manejo de las relaciones internas con sus propios compañeros de partido. Un partido atomizado que de acuerdo a la nómina dirigencial, pudiera tener mayor presencia y empuje». Concluye el análisis, que si Marquina le colocara el oído al verdadero valor de la opinión de sus cuadros, su protagonismo fuese otro y no hubiese quedado por fuera en el último proceso comicial, que lo llevó a cometer tantos desatinos y cálculos políticos como el no participar para nada en dicho proceso y dejarse influenciar por su mal carácter, puesto en evidencia en la falta de apoyo de su Dirección Nacional. «Si se lograse equilibrar los roces existentes entre Marquina y la dirección política regional del partido, afirman sus propios dirigentes, otro gallo cantaría y la sindérisis se impondría frente a la arrogancia». Así no les agrade, esta es la referencia que en todo momento, antes y después de las elecciones, estuvimos recibiendo en esta sección, en torno a lo que ocurría internamente en PJ y así lo reflejamos en varias oportunidades.

No dejan de llegar reportes de los «beneficios» de las ya archi conocidas «becas de activistas» en la región conocidas como airtm por su nomenclatura electrónica. Pues resulta que dirigentes de PJ también tienen sus «escogidos» para que los represente. Ya se comenta en esos corrillos que dirigentes amarillos tienen varios nombres de desconocidos, «solitos» para ellos. No se angustien, los nombres van poco a poco llegando a ésta redacción, así como también señalamientos en torno a quienes son los que reciben la “macolla” y no la están repartiendo en forma justa y equitativa y esto es lo que genera las filtraciones que llegan a los medios de comunicación; porque si bien hay algunos de los beneficiarios que patean la calle, se ensucian los zapatos y son merecedores de su beca, hay otros que las están recibiendo y solamente se les ve la carabina cuando les avisan que pasen a cobrar, y esto verdaderamente no es justo y los principales responsables deberían comenzar a poner orden en la casa, antes que a alguien se le ocurra prender el ventilador y allí si es que muchos van a salir chisporroteados.

En días pasados se celebró una misa en honor a un conocido locutor recientemente fallecido, en una iglesia ubicada por el oeste de la ciudad crepuscular. El tema al culminar el evento religioso no fué otro que continuar con la historia de la siempre simpática «Cleopatra». Allí se comentó que la doncella, no solo es «pretendida» por su «Marco Antonio larense», sino que también “tiene aspiraciones» un «Julio César caraqueño». Por lo que se pone interesante la disputa. Por cierto y para no dejar por fuera a la «segunda de a bordo blanca», recordaron los feligreses que la «misia» tiene a dos «operadoras» de su extrema confianza para vender los «verdolagas» de las airtm de «becas de activistas», quienes serían su toñecas Ariel y Mari-alba. Después de haberse «confesados», exclamaron «Esas vienen a la iglesia a hacerle chorizas al diablo”; pero mientras tanto, un exsecretario general del CES de AD no expuso que la única que tiene los pies bien asentados en torno a lo que viene ocurriendo internamente en el partido blanco es la bella So, tiene sus criterios bien claros y no va a resultar fácil que se deje manipular por el inefable, incluso nos llegó a decir que a la hora de las chiquitas, está dispuesta a demostrar quien es la que lleva los pantalones en la casa.

La gasolina subsidiada no solo desapareció de las estaciones de servicio que la despachaban, ahora hay más, para ya el venezolano de a pie no disfruta de los beneficios de un país petrolero, porque ahora todas venden a precios internacionales. Desde hace tres meses la gente pide información en el 3777 y no les han asignado desde enero. Solo los enchufados, militares y transportistas vienen recibiendo religiosamente para recargar a bolívar devaluado los 120 litros que asignan mensualmente. Así el régimen logró aumentar en varios miles el porcentaje del combustible, en términos coloquiales, ni siquiera usaron vaselina. Definitivamente, no terminamos de entender que maleficio le aplicaron a este pueblo, porque recordamos que “El Caracacazo” se lo aplicaron a Carlos Andrés Pérez cuando anuncio un incremento de 5 centavos en el litro de gasolina, pero en esta oportunidad cuando los incrementos son gigantescos, nadie dice absolutamente nada y se conforman racionalizando con el hecho que el producto se consiga.

Por otra parte, los precios de las tarifas del aseo urbano en Barquisimeto siguen siendo una locura. A un amigo que tiene un mini local de 4 x 3 en un conocido centro comercial, donde según su record histórico en cuatro semanas no puede recoger ni un kilo de desperdicios o basura y le obligan a pagar 136 bolívares de aseo, lo que pareciera una aberración porque estamos hablando de casi 30 dólares o un poco más al mes, y no quisiéramos pensar cuanto tiene que pagar aquel que posea un local de 60 x 30 o sea 90 m2. La verdad que no se si leí mal, porque en su momento, hace aproximadamente un mes, se publicó a través de los medios de comunicación de la región, informaciones de los dirigentes de organismos empresariales privados, donde se mostraban muy contentos y agradecidos con el Cocosette, porque les había rebajado en un 80% las tarifas de los servicios, en especial del Aseo Urbano, por lo que no entiendo que se les apliquen estas tarifas tan elevadas a estos mininegocios de apenas 12 m2. Ya veremos que tipo de explicación se inventan para tratar de justificar este atraco a mano armada.

Denuncian habitantes de Res. Gabriela y Res. Taguanes de la Urb. Club Hípico Las Trinitarias, la existencia de un desbordamiento de residuos cloacales, caso del cual se tiene conocimiento desde julio del año pasado, el gobernador del estado, Adolfo Pereira y la vicepresidente de Hidrolara, Ing. Sabrina Salvatrice, tienen conocimiento del caso, se han celebrado reuniones y más reuniones, pero la solución del problema no llega por ninguna parte, mientras que la comunidad continúan padeciendo de este severo problema de insalubridad. Al parecer, la última explicación que se ha dado a los vecinos, es que los trabajos no se han podido realizar porque la empresa no dispone de una retroexcavadora, lo cual por supuesto no es responsabilidad de los habitantes de estos edificios, además corresponde a las autoridades del estado Lara aplicar una solución en forma prioritarias, porque definitivamente no se puede llegar a tal grado de ineficiencia, que un problema tan grave como este, que fue planteado el año pasado, no se haya podido resolver después de 10 meses. Tenemos copia de la minuta de la última reunión entre Hidrolara y los Vecinos, pero no se planteó por ninguna parte cuando se le dará solución a un problema que no puede seguir esperando.

