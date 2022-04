OPINIÓN Cuando canta el cocuy #30Abr

La música acompaña al cocuy desde mucho antes de su nacimiento. El viento canta entre las hojas del agave que crece en nuestros campos, el productor lo corta con rítmicos golpes y el continuo goteo del destilado antecede al sonoro tintineo de las botellas que chocan entre sí al ser envasado. El cocuy canta y hace cantar a quien lo consume. De la misma manera que acompaña bulliciosas celebraciones sirve también de silencioso consuelo en momentos de pesar. Quienes le cantan también cuentan su historia, describen su proceso de elaboración, resaltan el trabajo de quien lo cultiva, describen las festividades con las que se le asocia y exhiben con orgullo el arraigo a su tierra.

En esta oportunidad me propongo revisar y compartir algunas canciones que han tenido al cocuy como tema de inspiración, no sólo como bebida, sino también como un producto cultural que ha ayudado a consolidar el gentilicio de emblemáticas poblaciones de los estados Lara y Falcón. Más allá de aquellos temas que lo nombran o mencionan fortuitamente, me centraré en las canciones cuya letra está enfocada en un cien por ciento en esta bebida. Cada canción podrá ser escuchada mientras se lee el artículo pulsando el vínculo asociado a su título de cada tema o revisando la lista de links de YouTube que comparto al final de este texto.

En principio, la agrupación folklórica larense, pero de proyección internacional, Corota, ñema y tajá, grabó a mediados del 2000 un hermoso tema compuesto por Luis “Guareque” Hernández titulado De dónde sale el cocuy, una pregunta retórica que le sirve de excusa para sintetizar en pocos versos el origen milenario de esta bebida así como sus implicaciones culturales en toda la región.

Del panal sale la miel, del amor viene la vida.

El golpe y el Tamunangue, del Tocuyo y Curarigua,

y del agave el cocuy que su penca lo destila.

Ya en el primer verso se expresa ese vínculo estrecho entre el cocuy y los músicos de nuestros pueblos, especialmente con los cantantes que requieren tener las cuerdas vocales templadas para la faena:

Dame un palito e’cocuy que me voy a engalillá,

dámelo pa`la garganta que tengo gana e’cantá.

Relacionado estrechamente a las fiestas del tamunangue, las diversas agrupaciones que le cantan a San Antonio en toda la geografía larense disfrutan de los “traguitos” que le ofrecen los anfitriones y asistentes a lo largo de sus extensas jornadas musicales:

Dame un palito e’ cocuy pa’ poderme serenar,

pa’ cantarle a San Antonio que es mi santo patronal.

La extensa variedad de estos destilados va desde los distribuidos bajo marcas comerciales ya reconocidas hasta los producidos de manera artesanal en poblaciones emblemáticas de ambos lados de la serranía que separa a Lara de Falcón.

Dame un palito e’ cocuy pero que sea original,

de Baragüa o de Pecaya, que no me vas a engañar.(…)

Dame otro palito e’ cocuy, del mismo que tu sabéis;

no me lo des chorejoso, dámelo «Cincuenta y Seis».

Una guariqueña, en este caso del estado Guárico, no de la población larense de Guarico, también le cantó al cocuy. Nacida en la población de Zaraza, Rummy Olivo ha desarrollado su carrera interpretando variados géneros de la música llanera, sin embargo en su álbum Mujer de Palabra Cierta del año 2008, le pone voz a un golpe larense titulado Cocuy de Penca con letra de Alonzo Sanoja y Francisco Octavio:

Lara tierra del folklore, Lara tierra de motivos,

este golpe Rummy Olivo se lo canta con sabor.

En su letra hace mención al llamado cocuy aliñado, que no es otra cosa que las mezclas que se obtienen agregando frutas, especias o hierbas al destilado original. Populares son el cocuy con chuchuguaza, al que se le atribuyen cualidades curativas, y el licor de ponsigué que tradicionalmente se ofrecía como los miaos a quienes acudían a conocer a un recién nacido.

En Lara solo se toma el cocuy bien aliñao

su sabor es bien recordao porque nadie se enratona.

El cocuy con chuchuguaza si se deleita al probar,

si no lo va a degustar si por Lara Ud. va y pasa. (…)

Cuando bauticé a mi ahijada lo tomé con ponsigué,

con la rasca que agarré quedó mejor bautizada

Bajo el título de Boquita de agave dulce, la joven cantante Luisana Pérez también le rinde tributo al cocuy. Se trata de un golpe serrano compuesto por ella junto a Javier Marín y Neibys Bracho, lleno de hermosas metáforas y referencias antropológicas de cómo esta bebida forma parte de la cultura de los estados Falcón y Lara. Disponible en diversas plataformas digitales, este tema forma parte de la banda sonora del documental El maravilloso agave de cocuy del cineasta venezolano Héctor Puche

Destílame una mirada, boquita de agave dulce

pa’ embriagarme de madrugada con tu perfume de buche.

Agüita, cocuy, curada, destílame una mirada,

boquita de agave dulce

Luisana Pérez viene del semillero de las Voces Risueñas de Carayaca, agrupación a la cual aporta su exquisita voz como solista. En su seno aprendió la importancia del rescate y la difusión de nuestras tradiciones, razón por la cual profundiza en la significación cultural de la elaboración y consumo del cocuy en fiestas populares de la región, bien sea el tamunangue o las turas:

Ya despierta la alborada, comienza el juego de garrotes,

los fieles tiemplan gañotes, es 13 de junio en Lara.

Van todos con caña clara, dulcita como la miel,

poco a poco han de beber, sorbo a sorbo hasta que acaba,

el destilado de agave, manjar de sabor fiel.

Entre sus versos resalta muy sutilmente el trabajo de algunos de los productores de la zona falconiana que han logrado ubicar sus marcas entre las preferidas de los catadores de un buen cocuy.

Lucerito de mi pueblo que rondas la casa vieja,

caja de agua que reflejas al indio Ayamán del cerro.

Jugo dulce que en el hierro muestras al Indio Sunure,

agua pura de Cabure, elixir de Balsamal,

lleva a tu boca el ritual deja que el sabor perdure.

Al cocuy pecayero también le canta la agrupación paraguanera Cuatro Cantos en su tema Agave cocuy:

En el centro de Falcón, donde late el corazón

la gente de la región fabrica exquisito ron

con su denominación de origen y verdadero.

Es el trago que prefiero porque es fuerte y sabrosón,

es el cocuy pecayero tema de mi inspiración

Orgullosos de la denominación de origen que le fue conferida al cocuy producido en la región de Pecaya, este golpe serrano compuesto por Asdrúbal Hernández destaca el proceso artesanal de fabricación de esta ancestral bebida.

Con el agave del cocuy que es la planta de la vida

se cocina y se destila gota a gota un buen cocuy.

Un embriagador aroma que despierta los sentidos

yo lo invito, a Ud. amigo, a beber un buen cocuy

Regresando a Lara, encontramos dos temas dedicados al profesor Jaime Vásquez y su cruzada personal en la promoción del cocuy como el licor artesanal más representativo de la región y en el cual se sintetizan saberes ancestrales así como manifestaciones culturales que abarcan música, poesía, pintura y artesanía. Por un lado, el cantautor Denis Sánchez, oriundo de la población de Tamaca, al norte de Barquisimeto, dedica unos versos a contar la historia de cómo este soñador fue construyendo su proyecto personal que hoy se conoce bajo el nombre de Miguel Jaime. El tema se titula Cocuy de Penca

En el año 2002 el profesor Jaime Vásquez empezó con su proyecto

a vender cocuy de penca traído de Siquisique directo a Barquisimeto.

En la casa de sus padres fue que empezó todo esto

con tan solo tres garrafas, porque tan solo era un intento (…)

Cuando quiso buscar un nombre para ponerle a su negocio

solo se le ocurrió esto: combinar el nombre del él,

con su padre y con sus hijos, creyó que era lo correcto.

De allí salió Miguel Jaime como aquel nombre selecto

y existen varios negocios por aquí en Barquisimeto

y llevarlo a otros estados, me ha dicho que son sus piensos

para nacionalizarlos como el cocuy predilecto

Destacan los versos de este joropo llanero, en aire de mamonal, que la producción de los primeros licores comercializados por Miguel Jaime estuvo a cargo de Rafael Escobar, un productor artesanal de larga trayectoria que sufrió en carne propia la persecución judicial de la que fueron víctima los fabricantes de cocuy por mucho tiempo. También se refiere a las innovaciones que a lo largo de su evolución como negocio fue incorporando a sus licores para la venta: añadidos de frutas, plantas medicinales y hasta reptiles que le conferían cualidades medicinales.

En el año 2003 el profesor Jaime Vásquez quiso hacer un nuevo invento

de combinar el cocuy con varios tipos de fruta, y fue efectivo su intento

ligado con culebra ciega ha causado el efecto

para curar esos males que te atormentan por dentro

Con sábila y con jengibre queda el engripao contento

porque en menos de cuatro días está sanao por completo

En YouTube se encuentran dos versiones de un pasaje titulado Cocuy de Penca (Minuto 4:02 del video) interpretado por Gabriel Pineda. Al igual que el tema anterior, está dedicado a narrar la historia y logros de Miguel Jaime en la promoción del cocuy como la bebida que proyecta a Lara en los mercados nacionales e internacionales de licores artesanales.

Y el profesor Jaime Vásquez que ha logrado proyectar

Este producto tan nuestro lo voy a felicitar

En Tintorero señores la Feria internacional

la gente de otros países le compran para llevar. (…)

Busque las copas de arcilla, vamos todos a brindar

en vez de un palo de whisky le voy a recomendar

que se eche un palo e’cocuy que es criollito y nacional.

Por último, quiero hacer referencia a un tema titulado Cocuy interpretado por Gabriel y los Comemaiz, así como se lee, todo pegado y sin tilde, como lo diría la gente de nuestros campos, que interpreta junto al maestro Teófilo Escalona. En ritmo de golpe larense relata las andanzas de los parranderos de nuestros pueblos que amenizan las fiestas populares con sus canciones a cambio de tan solo un palito e’cocuy.

Yo bebo es cocuy y yo también,

yo quiero tomarme un galón con usted

Sea de Siquisique ó sea de Pecaya

sea de Corobore ó el paso e’ Baragua.

Cada canción que hable del cocuy es un libro abierto a investigación cultural, histórica, antropológica, sociológica y gastronómica, sin dejar de lado su intención recreativa. Quizás existan muchos otros temas que mis acuciosos lectores recuerden y que no fueron incluidos en esta breve selección. De ser así agradecería me lo comentaran para así seguir ampliando la visión integral que tenemos de esta ancestral bebida. Dicen que en la variedad está el gusto, pero coincido con uno de los tantos golpes larenses que escuché muestras escribía este artículo.

A mí no me gusta whisky, cerveza, tequila, ni brandy, ni ron,

a mí lo que más me gusta es el cocuy de mi región.

Links de las canciones:

De dónde viene el cocuy. Carota, ñema y tajá. https://youtu.be/Xbds5bi3nAg?list=PLtr6evWhagxPj-MvUcMpNhEcnZJRZ43EC Cocuy de Penca. Rummy Olivo. https://www.youtube.com/watch?v=MiOmlBJkHCU Boquita de agave dulce. Luisana Pérez. https://www.youtube.com/watch?v=MVoaQGoaZyA Agave cocuy. Agrupación Cuatro Cantos. https://www.youtube.com/watch?v=ESd5Ku5xyqk Cocuy de Penca de Miguel Jaime. Denis Sánchez https://www.youtube.com/watch?v=WjvuJzHB3xc&t=491s Cocuy de Penca de Miguel Jaime. Gabriel Pineda. (Minuto 4:02) https://www.youtube.com/watch?v=WjvuJzHB3xc&t=491s Cocuy. Gabriel y los Comemaiz. https://www.youtube.com/watch?v=WhHnWOQ8A2k

Miguel Peña Samuel