Son titulares martes #10May

Lara es uno de los estados con los peores servicios públicos: las fallas del servicio de agua es preocupante



Fedecámaras exige información del estado real del sistema eléctrico y de combustible en Zulia



La estabilidad cambiaría es insostenible, se mantiene con apoyo del BCV usando divisas que pronto se agotarán, dijo LVL



El embargo petrolero de la UE a Rusia tendría implicaciones en el tema energético global, alerta Asdrubal Oliveros.



Productores agropecuarios falconianos hacen un llamado a discutir políticas del sector



Inundaciones pusieron los precios del plátano en Zulia de locura



Los cortes y bajones eléctricos regresaron a Maturín



Continúa la escasez de combustible subsidiado en el sur de Anzoátegui



166 enfermeras de Lara denuncian no haber recibido sus prestaciones sociales tras jubilarse en 2017



Activos por la Luz contabilizó 12 cortes eléctricos durante el domingo en Lara



21 horas sin electricidad en el municipio José María Vargas en Táchira



Unión Europea respalda diálogos en México con acompañamiento externo



Rafael Narváez: Defensoría del Pueblo ha ignorado todas las violaciones de los DDHH en Venezuela



Documental sobre el maestro Carlos Cruz-Diez llena de color las salas de cine del país



Culminó la primera audiencia de juicio oral y público contra el periodista Roland Carreño



Apagones persisten por falta de funcionamiento de termoeléctricas



Academia Nacional de Medicina recomienda seguir usando el tapabocas



Cayó el presunto antisocial que desvalija autos en la zona del Cigarral y La Boyera. Fue entregado a @PoliciaHatillo. Los afectados deben ir a denunciar, de lo contrario fiscalía lo deja libre



Cinco individuos abatidos y un policía herido tras balacera en Palo Negro



Primer ministro cubano llega a Venezuela en visita oficial para «ahondar en temas bilaterales»



Ex-secretario de Defensa del gobierno de Trump: Tuve que evitar que llevara a cabo invasiones militares en Venezuela y ataques a Irán



Pese a sanciones de EE.UU.: Régimen de Maduro inicia importación de crudo pesado iraní para refinación en Venezuela



En Colombia, 84% de los presos extranjeros son venezolanos y 14% de esa cifra son mujeres.



Juicio contra Roland Carreño continuará el 17 Mayo



García Arocha denunció trabajos mal ejecutados y no culminados en la UCV



Avanzan trabajos de recuperación en el Sambil La Candelaria



Avavit: Se pronuncia a favor de créditos bancarios para impulsar el crecimiento del sector



COVID-19 en Venezuela‌‌ 15 nuevos casos y 0 Fallecidos



Fallas e inconsistencias en datos oficiales sobre la pandemia preocupa a expertos venezolanos.



En “caída libre” está el poder adquisitivo de los venezolanos: los productos aumentan todas las semanas.



Dólar: 4,58 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,92 Bs/$ – Bitcoin $ 31,766.40



Cesta Petare, del 24 al 30 de abril, se ubicó en Bs. 175,20 o $36,86; registrando una variación de 4,76% en moneda nacional y de 2,36% en divisas



Supermercados necesitan 40 días más para aplicar el IGTF



Bitcóin cae a su nivel mínimo en nueve meses y arrastra a otras criptomonedas



Petróleo de Texas baja debido por falta de acuerdo para bloquear crudo ruso







Internacionales



Director de la OMS viajó a Kiev para entregar 20 ambulancias



Una mayoría de colombianos está en contra de la regularización de los migrantes venezolanos en el país.



México rescató a 55 venezolanos que intentaban llegar a EE.UU.



Despiden a dos periodistas por publicar mensajes contra la guerra en un sitio web ruso.



Explosión del hotel Saratoga de La Habana se ha cobrado la vida de 40 personas



Nuevas restricciones antiCo vid convierten a Pekín en una ciudad fantasma



Tropas rusas reanudan el asalto a la metalúrgica de Azovstal tras la salida del convoy de la ONU



Estados Unidos reducirá los costos de internet para 48 millones de hogares de bajos ingresos



Cerca de 60 países piden reunión de Consejo de DDHH sobre Ucrania



Zelenski pidió medidas a la comunidad internacional para desbloquear los puertos y evitar «una crisis alimentaria mundial»6206:33

Rusia asegura que las negociaciones con Ucrania prosiguen en formato digital.



Manifestantes pro ucranianos lanzaron pintura al embajador ruso en Polonia para simbolizar la sangre derramada en la guerra



Rusia protestó ante Polonia contra la «agresión» sufrida por su embajador en Varsovia



Fiscalía de Perú abre investigación por caso de niño venezolano que sufrió derrame cerebral tras ser golpeado.



Pelosi advierte de la importancia del cambio a las energías renovables: ‘los jóvenes están más preocupados por el futuro y dispuestos a asumir responsabilidades’



La ONU le canto su verdad al régimen de Ortega: «Nueva ley contra las ONG ahonda la represión en Nicaragua»



Von der Leyen: La UE es una imagen más poderosa que un desfile militar en Moscú.



La UE promueve la confiscación de bienes rusos para pagar la reconstrucción de Ucrania



Gobierno de Estados Unidos responde a Putin: «En Ucrania solo hay ucranianos, no nazis»



The Washington Post ganó principal Pulitzer por su relato del asalto al Capitolio



Millonarias pérdidas y sobrecostos dejaría la protesta anti petróleo de Gustavo Petro para Colombia



Suman 40 los muertos por la explosión en el hotel de La Habana



Asamblea universitaria termina con cuatro muertos y 70 heridos en Bolivia



Más de 80 reos muertos deja nuevo motín en cárcel de Ecuador



Más de 100 presos se fugaron tras motín en Ecuador



China notifica once muertes y 415 nuevos casos de COVID-19



Borrell propone confiscar las reservas rusas para reconstruir Ucrania



Rusia ve ilegal utilizar sus reservas congeladas para reconstruir Ucrania



Las dos ciudades más importantes de China vuelven a endurecer las restricciones por el covid-19



Los Pulitzer distinguen con un premio especial a los periodistas de Ucrania



EE.UU. suspende por un año los aranceles al acero procedente de Ucrania



La Casa Blanca advierte de la posibilidad de un veto nacional al aborto



Las tropas del Kremlin atacaron la segunda mayor refinería de Ucrania.



Confirmaron victoria de Ferdinand Marcos Jr. en las presidenciales de Filipinas



Se aceleró la depreciación del bitcóin, aupada por la inflación en EEUU



México registró para abril, una inflación general anualizada de 7,68 %, la más alta en dos décadas.



Al menos 8 muertos deja represalia de narcos de Colombia por extradición de «Otoniel» a EE.UU.



Meta (FB) anuncia que comenzará a permitir a un pequeño grupo de creadores estadounidenses compartir NFTs en Instagram.



fuerte caída en los principales índices, principalmente el Nasdaq







Deportes



Con 32 medallas de oro y un cuarto lugar: balance final de Venezuela en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 en Argentina



Boxeadores venezolanos suman dos nuevos oros en Rosario 2022



¡Venezolano triunfante en bowling! Ildemaro Ruiz consigue su segundo título de PBA



