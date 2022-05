Rodríguez: Esperamos que decisión de EEUU inicie el camino para el levantamiento absoluto de sanciones #17May

- Publicidad -

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, celebró este martes la decisión del gobierno de Estados Unidos de aliviar algunas sanciones económicas al régimen venezolano.

«Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo», expresó Rodríguez mediante su cuenta en Twitter.

«Estados Unidos de América ha autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela», agregó la funcionaria.

En su tuit, indicó que «Venezuela ha dado sus primeros pasos en el camino para la recuperación económica con esfuerzo propio, denunciando y superando las sanciones ilegítimas y el bloqueo inhumano. Nuestro pueblo se siente orgulloso del trabajo y los logros de los últimos tiempos».

Así mismo, Rodríguez afirmó que la administración de Maduro «apegado a sus profundos valores democráticos, seguirá promoviendo de manera incansable el diálogo fecundo en formato nacional e internacional».

Este 17 de mayo se dio a conocer que Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a impulsar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

