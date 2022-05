Enrique Márquez: Ahora los gremios en Venezuela pueden renovar autoridades #24May

- Publicidad -

Tras varios años sin efectuarse elecciones en gremios y sindicatos, existe ahora la posibilidad de renovar sus autoridades, tras la decisión tomada por el Poder Electoral, anunciada por el rector Enrique Márquez, presidente de la comisión de participación política y financiamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde hacía tiempo se venía exigiendo a ese organismo que se considerara el asunto, porque ya los directivos tanto de gremios como de organizaciones sindicales se encontraban cansados de permanecer en los cargos, declaró el licenciado Luis Eduardo Pepper, presidente de la comisión electoral del Colegio Nacional de Periodistas en el estado Lara.

Aún más, algunos dirigentes han fallecido y otros se han ido del país, motivo por el cual las directivas se han encontrado con dificultades para funcionar.

Ahora con la notificación hecha por el rector Márquez, quien habló de que se abría el proceso de asesoría, asistencia y supervisión para llevar a cabo campañas y elecciones en todos los gremios y sindicatos en el país.

De esta forma ha tenido resultado la presión ejercida interna y externamente sobre esta materia, manifestó Pepper. La propia Organización Internacional del Trabajo exhortó al Poder Electoral para que tomara esa determinación, por cuanto no se puede hablar de democracia si no se cumplen normas esenciales como el de las elecciones en áreas tan vitales para mejoras laborales si no hay autoridades en plena actividad.

En el caso de las universidades, esta decisión es trascendente porque existe el peligro de que esas casas de estudio pierdan su autonomía debido a las actuaciones intolerantes de un régimen autoritario, que ha venido violentando los derechos de los trabajadores en forma continua.

Los trabajadores no sólo han visto mermar sus ingresos porque el régimen decide, unilateralmente, fijar el salario mínimo, sino que han perdido sus reivindicaciones, entre los cuales están los derechos a la seguridad social, a la salud, a la vivienda y a pensiones justas cuando han concluido la etapa de sus años de labores.

En cuanto al gremio de los periodistas está latente la revisión de la Ley de Ejercicio Profesional, así como la preocupación que existe por el cierre de medios, la persecución y el amedrentamiento de los comunicadores sociales en todo el país.

Ahora se nos presenta el momento para que se renueven las autoridades de todos los colegios profesionales y, por supuesto, emprender una lucha incansable para recuperar los derechos que nos han sido arrebatados por un régimen, que desconoce el contenido de la Constitución en lo que concierne a la fuerza del trabajo, expresó Pepper.

