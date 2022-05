Barriadas de Unión protestarán ante colapso de servicios públicos #26May

- Publicidad -

Cansados de hacer peticiones y reclamos, sin conseguir respuestas de los organismos y empresas del sector público, están los vecinos de la parroquia Unión y por tal motivo han organizado una protesta, que realizarán por las calles, el sábado 28 de los corrientes, en horas de la mañana.

El sitio de concentración será en el sector Las Casitas de la urbanización popular Los Crepúsculos y el recorrido será por las vías de este lugar, El Carmen, La Pastora y Los Ruices.

Se hará esta manifestación para hacer sentir la enorme mentira que ha venido propagando el régimen, de que el país se arregló, expresó el ingeniero Atilano Linares, secretario de Salvemos a Venezuela, quien dijo que los vecinos de la parroquia Unión han pedido a esta organización apoyó en sus protestas públicas.

Las comunidades señalan que no sólo miente el régimen, sino que trata de crear confusión y desorientación entre la gente, porque no es cierto que haya zonas que están en buenas condiciones cuando Barquisimeto, como el resto de Lara y Venezuela entera está siendo afectada por el colapso de los servicios más esenciales, como la electricidad, el agua, el gas, la gasolina, la salud y la educación.

Los problemas han sido agravados por el centralismo porque el régimen todo lo controla desde Caracas y como los funcionarios son tan mediocres, inoperantes e insensibles, no actúan como deben hacerlo y por tal motivo, los servicios cada día empeoran y no hay solución alguna.

A la concentración de decisiones se agrega la corrupción galopante que impera en todas las dependencias oficiales, la incapacidad, la falta de inversiones, la ineficiencia y la falla de mantenimiento, que han impedido el normal funcionamiento de los servicios.

Las barriadas de Unión han acordado hacer la Marcha contra los apagones y el colapso de los servicios públicos.

Como ha venido ocurriendo hasta ahora, los manifestantes están apegados a la Constitución, la cual a través del artículo 51 obliga a los funcionarios a dar respuesta oportuna y adecuada a los planteamientos de la ciudadanía.

La gente de los barrios pregunta:¿por qué los que quieren ser funcionarios de gobierno aceptan cargos que no pueden ejercer? Si no son competentes para desempeñarlos, como está comprobado, renuncien. No sean inútiles.

Así como ayer se trata de sujetos miserables, como bien lo exclamó Simón Bolívar, en frase que permanece vigente: llamarse jefe por no serlo es el colmo de la miseria.

A estos individuos que se dicen bolivarianos debe molestarles las palabras de Bolívar, quien dijo que el modo de gobernar bien es emplear a los hombres honrados. Pero, ¿qué mayor deshonradez que ganarse un sueldo sin saber lo que tienen que hacer, como pasa con estos sujetos que están al frente de los organismos públicos y son totalmente incapaces? Es por ello que el pueblo cansado del colapso de los servicios se tira todos los días a las calles a protestar. Y una vez más lo hará este sábado.

