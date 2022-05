VIDEO Cámara de Comercio: Sólo 6.000 comercios cancelan el servicio de aseo en Barquisimeto #31May

- Publicidad -

El presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, Eddy Montero, se pronunció acerca del cobro actual del servicio de aseo urbano en Barquisimeto, ejecutado por la Alcaldía de Iribarren.

Aseguró que pese a que se observa una estabilidad en el servicio, hay acumulación de basura en algunos sitios debido a la crisis de combustible que ha afectado a las unidades.

“Estamos tratando de buscar acercamientos con el alcalde para que tratemos de llegar a un acuerdo, para que se cobre lo que se tenga que cobrar y se pague lo que se deba pagar, pero que el servicio funcione”, dijo.

“En este momento aparentemente el servicio está bueno, pero las unidades de recolección no están circulando con la misma frecuencia debido a la falta de combustible”, aseguró.

Asimismo, Montero informó que de 20.000 comercios en Lara, sólo 6.000 son los que cancelan el servicio, por lo que la cuota de cobro es muy alta.

“Ellos están dividiendo la torta de un pago que deberían hacer 20.000 negocios, por los pagos que sólo hacen 6.000, por lo que el costo se eleva. Por eso queremos llegar a un acuerdo para que la Alcaldía cobre a más negocios y se disminuya el actual costo”, sostuvo.

Por su parte, Joel Segura, presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara, denunció fallas en el servicio de aseo urbano en las Zonas Industriales de Barquisimeto y destacó que la recolección de la basura es similar a la del servicio doméstico, por lo que no se justifica un cobro excesivo.

“El servicio de aseo urbano en las zonas industriales es casi nulo. Es lógico que la industria deba colaborar con el aseo, pero no es justo que cargue con todo el peso. Todos estamos usando el aseo, servicio que es por basura doméstica. Ellos no recogen basura industrial, recogen tal y como en una casa, entonces no es posible que se pague tanto por ese servicio”, puntualizó.

