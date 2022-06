Henry Ramos Allup: Una Comisión Electoral designada por la unidad  dirigirá las primarias, no el CNE #2Jun

- Publicidad -

El proceso de primarias anunciado por la oposición, para elegir al candidato presidencial, lo va a dirigir una comisión designada por la Mesa de la Unidad Democrática, aseguró este jueves el dirigente político, Henry Ramos Allup, quien sin embargo, no descarta la posibilidad de solicitar apoyo técnico y logístico en caso de ser necesario para adelantar estos comicios.

“En efecto, el proceso lo va a dirigir una Comisión Electoral, designada por la oposición, no lo va a regir el Consejo Nacional Electoral, ahora sí hay que pedir apoyo técnico o logístico, para que te presten las máquinas, ¿por qué no? De todas maneras cuando vayas a la elección presidencial, no las tienes que hacer con esas máquinas y con ese CNE, esas son realidades que hay que manejar”, dijo Ramos Allup.

- Publicidad -

Ratificó que el proceso interno no lo va a manejar el Consejo Nacional Electoral, el proceso interno de la escogencia del candidato de la oposición, lo va a manejar una Comisión Electoral designada por la unidad.