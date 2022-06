COLUMNA El rincón de los miércoles #8Jun

- Publicidad -

El Real Madrid tiene ahora mismo otro trofeo, esta vez como el equipo más valioso de Europa, según el informe elaborado por The European Elite 2022. Es el único que supera los 3.000 millones de euros, superando al Manchester United y al Barcelona. Los clubes han cerrado el último ejercicio con un crecimiento del diez por ciento de media a causa de la pandemia, por lo cual no han logrado los registros pasados en los últimos cuatro años. Mirando el informe, el Madrid amplía su liderato como el más valioso gracias a su éxito deportivo y comercial. Subraya, además, que el nuevo Santiago Bernabéu le dará al club un aumento de sus ingresos y una ventaja competitiva sobre los principales equipos europeos. Hala Madrid… ELECCIONES: Gustavo Petro nunca se imaginó que su rival en la segunda vuelta sería el ex alcalde de Bucaramanga de quien se distancia por apenas cuatro puntos cuando se corra la segunda vuelta en el proceso electoral de Colombia el próximo 19 de junio. Es aventurado hacer un pronóstico si tomamos en cuenta que Rodolfo Hernández puede ser favorecido con el apoyo de los candidatos que llegaron inmediatamente después de Petro, y arruinarle la celebración al ex guerrillero. Serían cinco millones de votos en promedio que le darían un total de 11 millones de votos, suficientes para ganar la última etapa y ganar la Presidencia. La otra curiosidad la protagoniza Hernández, a quien no pueden acusar de moverse en el mundo de la política. No pertenece a ninguna organización conocida y apenas tiene dos legisladores en el parlamento. Ha dicho, entre otras cosas, que si gana reanudará relaciones con Venezuela.Cuando le han preguntado por Nicolás Maduro y su respuesta fue que no tiene nada que ver con el Presidente venezolano.

II

- Publicidad -

Un Juez mexicano ha frenado los intentos del Presidente Andrés Manuel López Obrador para contratar a 500 médicos cubanos por no haberse comprobado que tengan la capacidad necesaria para ejercer la profesión en México, y menos las incidencias de enfermedades endémicas del país.Tampoco han homologado sus estudios conforme a la normativa de la materia… El cocuy venezolano ha ganado Medalla de Oro en en la SIP AWARDS, competencia celebrada en California, EE.UU donde participaron en la máxima categoría de licores de agave imponiéndose a los mejores mezcales y tequilas. No sabemos si el Cocuy ganador procede del estado Lara, pero lo suponemos… TIP: una empresa estadounidense ha comprado por 3.200 millones de dólares el Chelsea, uno de los más tradicionales equipos del fútbol inglés. llama la atención que el nuevo propietario también lo sea de los Dodgers de Los Ángeles… RM: Marcelo, el capitán del Real Madrid estuvo en el equipo hasta un día después del partido final de la Champions, pero no hay problema porque su hijo mayor, un chamo de apenas 13 años ya tiene un vínculo con la Casa Blanca no como jugador, claro, pero ya lo están preparando para cuando ya pueda incorporarse al equipo grande. Se llama Enzo y apunta como una gran promesa……

III

Aunque ustedes no lo crean, en los Estados Unidos las armas superan a los vehículos como la principal causa de muerte de los jóvenes en ese país. Esas cifras comenzaron a llevarse en el 2020 hasta alcanzar cifras asombrosas en los últimos cinco años, y se atribuye a la ansiedad y depresión de los jóvenes y las complacientes leyes sobre armas que permiten venderlas a jóvenes con 18 años cumplidos… NADAL: La prensa deportiva de Europa asegura que Rafa podía retirarse de las competencias, pero no de practicar su deporte favorito con amigos suyos. En las últimas dos semanas, dijo, había jugado con el pie anestesiado para no sentir dolor.

- Publicidad -

IV

A media mañana del lunes un encuentro casual con los Ingenieros Omar Montero y Tito Sidow y, sin querer queriendo, repasamos algunos detalles de sus vidas. Ambos pueden, pero no lo hacen, sentirse muy orgullosos, no solamente, como hombres públicos, dedicados al trabajo creador y a la siembra de una familia donde cada integrante siente la imperiosa necesidad de igualar o superar a sus mayores. Omar Montero ha sido sin duda alguna el mejor presidente municipal de la ciudad crepuscular y Sidow un barquisimetano cuya obra es fácil de identificar en el recuento de las obras más importantes de su extensa carrera profesional. Ambos han unido esfuerzos y talentos con miras al futuro de una región sobre la cual han construido su mejor legado.

LRM