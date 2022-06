Impuestos ahogan al sector privado en Venezuela #9Jun

- Publicidad -

Trabajo en: www.runrun.es

El sector privado de Venezuela, mermado tras siete años de recesión, alertó de una «voracidad fiscal» por la subida de los impuestos municipales de hasta casi un 10.000 % desde 2019.

Varios expertos que declararon a la agencia EFE aseguran que la subida de impuestos lleva a muchos comerciantes a la informalidad.

Las tasas impositivas que deben pagar los empresarios cada mes sobre sus ingresos brutos pasaron del 0,05 % hasta el 5 % en la mayoría de los municipios, declaró a EFE la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel.

Según la vocera industrial, esto representa un incremento del 9.900%.

Dicho aumento, al que calificó como «dramático», trae como consecuencia que algunos comerciantes pasen a la informalidad.

También, a causa de los elevados impuestos, algunos comerciantes optan por mudarse a municipios donde la carga tributaria, aunque alta, sea menor.

Mientras que otros dueños de cadenas de farmacias, ferreterías y repuestos deciden cerrar sucursales.

«Es verdaderamente preocupante cómo te dicen algunos comerciantes (…) que están pensando en cerrar en determinados estados o mudarse de municipio porque la carga que tienen en el municipio donde están es insostenible, confiscatoria la llaman. Ellos te dicen, de manera coloquial: ‘Estoy trabajando solo para pagar impuestos, porque no me queda nada», aseguró.

Sector privado también enfrenta trabas para pagar

Por otra parte, la gremialista denunció que algunas alcaldías impiden a las empresas declarar sus impuestos si no han pagado antes el «aseo urbano«. Este último servicio registró aumentos de las tarifas «superiores al 3.000 %».

Lo anterior supone un retraso en el pago del servicio conlleva un bloqueo para cancelar los impuestos y, por ende, una multa por mora que incrementa todavía más el tributo.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) denunció que la «voracidad fiscal» que existe «pudiera, de alguna manera, dificultar mucho más» el «camino de la recuperación».

Denuncian que algunas ordenanzas de alcaldías se salieron del esquema de ordenación tributaria y crearon «algunas tasas parafiscales» cobradas por instituciones para «permitir» operaciones comerciales en algunas regiones.

A todo esto se añade la reciente reforma del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que incluye un tributo de 3 % a los pagos efectuados en divisas.

Advierten efectos en la recaudación

De acuerdo con fuentes oficiales, Venezuela recaudó cinco primeros meses del año, 8.015 millones de bolívares, que equivalen a 1.781 millones de dólares al cambio oficial.

La anterior cifra representa el 69,5 % del total de 2021, que fueron 2.560 millones de dólares.

Economistas afirman que esta mejora en la recaudación se debe a una mayor actividad económica con respecto a 2021, la cual se puede revertir si más empresas se suman a la informalidad o reducen su actividad por la «voracidad fiscal«.

Igual que Polesel, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró a Efe que «muchas de las industrias, sobre todo la pequeña y la mediana, han emigrado a la informalidad al no poder con la carga tributaria».

Subrayó que el sector manufacturero está a favor «de contribuir con el fisco», y aboga por «una cultura» fiscal, de forma que se amplíe «la base tributaria, no aumentando las tasas de recaudación, que es lo que viene ocurriendo».

Puso como ejemplo que no es lo mismo que una persona cargue un saco de 100 kilos a que este peso se distribuya entre diez personas, quienes, entonces, cargarían sacos de 10 kilos cada uno.

IGTF aumenta en 12% el precio final del producto

En un trabajo realizado por la periodista María Josefa Maya para nuestro sitio web, Polesel indicaba que, aunque el IGTF representa un impuesto de 3% adicional para aquellos que pagaran en divisas, comerciantes reportan un incremento de 12% en el costo final del producto.

«Todo impuesto afecta el precio final del producto. El impuesto de grandes transacciones financieras va en cascada hasta el consumidor. Dependiendo del número de niveles de canales, se habla de 12%, cada paso debe incorporar el impuesto a su factura final», explicó Polesel a nuestro medio.

Polesel cifró este aumento de 12% como significativo. «Desde el punto de vista numérico, la gente puede pensar que este impuesto no impacta, pero sí impacta, y mucho», afirmó.

A diferencia del Impuesto al Valor Añadido (IVA), este impuesto no se puede cruzar, por ende, no se neutraliza, si no que se suma a cada factura.